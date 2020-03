กักตัว 14 วัน ไม่ตุน ไม่อดตาย! แค่มีมือถือเครื่องเดียวก็เอาอยู่ – A Cuisine

กักตัว 14 วัน ไม่ตุน ไม่อดตาย แค่มีมือถือเครื่องเดียวก็เอาอยู่ ช่วงนี้ไวรัสที่ชื่อว่า “โควิด 19” (COVID-19) ระบาดหนักมาก ทำเอาเครียดไปตามๆ กันว่านี่เราติดหรือยัง? จะติดมั๊ยนะ? จนทำให้เราไม่กล้าที่จะออกจากบ้าน ไม่ว่าจะเป็นตามแหล่งท่องเที่ยว ชุมชน ที่ที่มีคนเยอะๆ อย่างห้างร้านต่างๆ ก็เริ่มจะไม่มีใครกล้าออกมาใช้ชีวิตปกติตามสถานที่ต่างๆ เหล่านั้นแล้วเพราะกลัวติดเชื้อ และหลายๆ คนที่ทำงานบริษัทในเมืองเค้าก็มีนโยบายให้พนักงานสามารถทำงานที่บ้านได้ ซึ่งผักก็เป็นหนึ่งในนั้นต้องกักตัวเองทำงานอยู่ที่บ้านไม่ออกไปเสี่ยงกับอะไรข้างนอก บางคนก็ต้องกักตัวเอง 14 วัน เพื่อดูอาการว่าตนเองนั้นติดเชื้อหรือไม่ เรียกว่ากระทบในหลายส่วนเลยทีเดียว แต่ไม่ต้องกังวลถึงจะต้องกักตัวไม่ออกไปไหนก็ไม่อดตายค่ะ เพียงแค่มีสติเท่านั้นเอง

วันนี้ผักมีวิธี กักตัว 14 วัน แบบชิวๆ ไม่ต้องอด ไม่ต้องตุนของกิน ก็อยู่ได้สบายๆ มาฝาก เพียงแค่มีมือถือเครื่องเดียวชีวิตก็ง่าย ขึ้น ไม่ต้องออกไปไหนสบายๆ กิน อิ่ม นอนหลับแน่นอน อย่างที่บอกว่ามีแค่มือถือเครื่องเดียวก็ไม่อดตาย ก็แค่ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น Delivery ต่างๆ อาทิ Grab Food , LINE MAN , Foodpanda ,GET หรือแอพพลิเคชั่นจากร้านอาหารต่างๆ ที่มีบริการเดลิเวอรี่ ส่งถึงบ้าน ไว้ติดมือถือเอาไว้รับรองว่าหายห่วงค่ะ

แนะนำไปเลยว่าควรมีสักแอพพลิเคชั่นไว้ในเครื่องค่ะ แนะเป็น 4 แอพพลิเคชั่นหลักๆ ที่สั่งอาหารได้อย่าง Grab Food , LINE MAN , Foodpanda ,GET ค่ะช่วยได้เยอะ ไม่ต้องตุนอาหาร อยากทานอะไรก็มีให้เลือกมากมาย ทั้งร้านอาหารยอดนิยม ร้านดัง ทั้งเมนูคาวหวาน แถมแต่ละร้านก็มีโปรโมชั่นส่วนลดเมื่อสั่งอาหารออนไลน์ด้วย คุ้มเว่อร์ค่ะ

มาค่ะมาสั่งอาหารออนไลน์กัน วันนี้จะสั่งเป็นอาหารญี่ปุ่น อาหารตามสั่ง ขนมและเครื่องดื่มผ่าน 4 แอพพลิเคชั่น เหล่านี้มาให้เป็นตัวอย่างเผื่ออยากลองสั่งตามกัน การสั่งอาหารผ่านแอพพลิเคชั่นในครั้งนี้ผักใช้ทั้งหมด 4 แอพพลิเคชั่น นะคะ สั่งง่ายมากๆ ส่งถึงหน้าบ้านเลย

เริ่มที่การใช้ Grab food กันก่อนเลยค่ะ ส่วนตัวผักจะมีแอพพลิเคชั่น Grab ไว้ติดเครื่องอยู่แล้วเลยจะคุ้นชินกับวิธีการใช้งาน ซึ่งถ้าเปรียบเทียบระหว่างอีก 3 แอพพลิเคชั่นผักว่าจะถนัดใช้ Grabมากกว่า ในหน้าการใช้งานฟังก์ชั่นต่างๆ ก็จะมีการจัดหมวดหมู่เอาไว้ให้ง่ายต่อการค้นหาดีค่ะ โดยแอพตัวนี้จะเริ่มจากร้านอาหารระแวกใกล้ๆ บ้านเราขึ้นมาให้เลือกก่อน ไล่ไปจนถึงระยะทางที่ห่างออกไป ซึ่งค่าส่งก็จะแพงขึ้นตามไปด้วย ค่าส่งจะเริ่มตั้งแต่ 10 บาท ในส่วนของการจัดหมวดก็เข้าใจง่ายดี ไม่ว่าจะเป็นส่วนของร้านค้าที่มีโปรโมชั่นส่วนลด ซึ่งหลายๆ คนคงจะเข้าบ่อย เพราะลดเยอะจริงๆ คุ้มสุดๆ ร้านอร่อยที่ Grab recommend หรือร้านใหม่ที่เพิ่งเข้าร่วมกับ Grab และมีระยะทางบอกพร้อมราคาค่าจัดส่งให้เราเปรียบเทียบได้ด้วยว่าเราโอเคกับค่าจัดส่งราคานี้หรือเปล่าก็จะคิดตามระยะทางใกล้ไกลค่ะ ก็ถือว่าแอพพลิเคชั่นนี้สะดวกและง่ายต่อการเข้าถึงดีเลยค่ะ

สำหรับใครที่ถนัดสั่ง LINE MAN , Foodpanda ,GET ฟังก์ชั่นการทำงานก็จะคล้ายกันนะ จริงๆ ก็ทุกๆ แอพที่กล่าวมาเลยว่าขั้นตอนการสั่งการรับออร์เดอร์การจ่ายเงินก็จะมีทั้งแบบตัดบัตร และจ่ายเงินสดปลายทาง แต่บางแอพลิเคชั่นจะไม่โชว์ค่าจัดส่งจะไปแสดงตอนบวกค่าอาหารแล้ว ที่อาจจะเป็นข้อแตกต่างอีกข้อ ในส่วนของการจัดหมวดหมู่ข้อแตกต่างของแต่ละแอพก็จะมีการจัดอันดับร้านอาหารอร่อย ร้านที่ได้รับความนิยม อย่างของ LINE MAN เค้าจะจัดเมนูลับๆ แบบพิเศษไว้เฉพาะของเค้าก็เริ่ดอยู่นะ ผักก็จะหลุดเข้าไปหมวดนี้ง่ายมาก อยากรู้ว่าเมนูลับๆ คืออะไรบ้าง แต่ในส่วนของค่าส่งที่มีฟรีเยอะมากต้องยกให้ Foodpanda จ้ะ บางร้านในแอพนี้ฟรีค่าส่งด้วยนะ ส่วน GET มีดีลโปรโมชั่น ดีงามเช่นกันค่ะ 1 แถม 1 เอย ส่วนลดเอย หลุดเข้ามา GET ก็จะออกยากนิดนึงเพราะน่าสนใจทั้งนั้นเลยทีเดียว ทำให้ผักผู้ที่มีแอพพลิเคชั่นสั่งอาหารเพียงแอพเดียวตอนนี้พอได้ลองใช้ทั้ง 4 แอพพลิเคชั่นนี้ก็เริ่มจะติดใจแล้วสิมี ไว้ติดเครื่องทั้งหมดนี้คือชีวิตดี๊ดีอะคะ ทำให้ในแต่ละวันการสั่งอาหารผ่านแต่ละแอพสนุกขึ้น การกักตัว 14 วันก็ไม่น่าเบื่ออีกต่อไป อยากทานอะไรก็ได้ทานโดยที่ไม่ต้องออกไปไหนสบายๆ

นอกเหนือจาก 4 แอพพลิเคชั่นสั่งอาหารออนไลน์แล้วถ้าอยากได้ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ก็มีแอพที่น่าสนใจอีกนะซึ่งโหลดเอาไว้ก็ดีอีกเช่นกัน ไม่ต้องกักตุนทั้งอาหารและข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน อาทิ แอพ Tops Suppermarket , Tesco Lotusมีทั้ง Delivery ของสด ของแห้ง ของใช้ที่มีอยู่ในท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือจะเป็นแอพ Honestbee food & Groceries , HappyFresh ที่มีบริการซื้อสินค้าและจัดส่งจากซุปเปอร์มาร์เกตมาถึงบ้านแบบง่ายๆ แล้วค่ะ ล่าสุดเซเว่นก็มีบริการจัดส่งถึงบ้านแล้วนะผ่านแอพ 7-Delivery สะดวกสบายมากๆ จะกักตัวอีกกี่สิบวันก็ไม่ต้องกลัวอดตาย แถมไม่ต้องตุนของแล้วค่ะ ถ้ามีแอพเหล่านี้ติดเครื่อง ย้ำขนาดนี้ไปโหลดกันค่ะ ตอนนี้ผักขอตัวไปรับประทานอาหารที่สั่งออนไลน์มาก่อนนะคะ น่าทานทั้งนั้นเลย

บทความโดย Admin Pakkimji

ภาพประกอบโดย Mee Wara

