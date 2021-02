ช่วงนี้ใครที่อยากเปลี่ยนบรรยากาศ เบื่อแล้วอยู่บ้าน เปลี่ยนมานอนพักผ่อนโรงแรมกันหน่อย วันนี้ขอแนะนำที่นี่เลยจ้า X2 Vibe Bangkok Sukhumvit Hotel ตั้งอยู่ในซอยสุขุมวิท 52 เดินทางสะดวกสบายด้วยรถไฟฟ้า BTS ลงสถานีอ่อนนุช และต่อรถเข้ามาอีกนิดก็ถึงแล้วค่ะ

X2 Vibe Bangkok เป็น โรงแรมสไตล์ลิสท์โฮเทลที่ตั้งอยู่ในทำเลใจกลางเมือง วันนี้นั้นเค้ามาพร้อมโปรโมชั่นสุดปัง!! จ่ายคนละ 895 บาท (1,790 บาท 2 ท่าน) ได้ทั้งห้องพักที่แสนจะนอนสบายพร้อมอาหาร 3 มื้อ แบบ All You Can Eat บุฟเฟ่ต์อาหาร เช้า มื้อกลางวัน และมื้อเย็น เรียกว่ามาคุ้มมาก ไม่พอนะยังมีออนเซ็นให้ได้แช่กันชิวๆ ตลอดทั้งวันไปเลยจ้า เริ่ดมั๊ยคะ

บรรยากาศที่โรงแรม X2 Vibe Bangkok





เรามา check in กันที่ล็อบบี้กันเลยจ้า

ทางโรงแรมเค้าก็เสิร์ฟ Welcome drink ให้ดื่มชื่นใจคลายร้อนกันก่อนเลยค่ะ

ห้อง Standard Room แบบ Twin Bed









ห้อง STANDARD DOUBLE BED

ส่วนภายในห้องพักของที่ X2 Vibe Bangkok แห่งนี้นั้นก็ตกแต่งในโทนเรียบง่าย ห้องที่เราพักในวันนี้นั้นเป็นห้องแบบ Standard Room ห้องกว้างขวางสบายๆ มีมุมให้นั่งทำงาน มุมนั่งเล่น ชอบสุดโดยเฉพาะเตียง คือ กว้างมากจ้า นอนได้ 2 คนแบบไม่ต้องเบียดกัน แถมนุ่มสบาย พร้อมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในห้องแบบครบครัน มากๆ ดีงามอยู่นะ จะเลือกเตียงแบบ Double Bed หรือ Twin Bed ก็เลือกได้ตามต้องการเลยค่ะ





ห้อง STUDIO

ห้อง THREE BEDROOM











ห้องครัวคือดีงามมากมีพื้นที่ใช้สอยกว้างขวาง สบายๆ เหมือนอยู่ที่บ้านเลยค่ะ

นอกจากนี้ที่ X2 เค้าก็มีห้องพักให้เลือกหลากหลายแบบ อาทิ ห้อง STANDARD DOUBLE BED ห้องมาตรฐานที่ทางผักได้มีโอกาสได้เข้าไปพัก , ห้อง STUDIO ซึ่งภายในห้องจะมีห้องครัวขนาดเล็กและพื้นที่รับประทานอาหารให้ด้วย , ห้อง THREE BEDROOM เป็นห้องดูเพล็กซ์แบบสามห้องนอนสำหรับใครที่พาครอบครัวหรือเพื่อนฝูงไปห้องนี้จะมีพื้นที่ใช้สอยกว้างขวาง มีห้องครัวพร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆ เป็นห้องที่มีทั้งหมดสองชั้น ภายในเหมือนอยู่บ้านจริงๆ ค่ะ , ห้อง SUPERIOR DOUBLE BED ห้องนี้มีขนาดกว้างขวางกว่า 38 ตร.ม. และ ห้อง SUITE ห้องสวีทขนาด 40 ตร.ม. มีความเป็นส่วนตัวเหมาะแก่การพาคนพิเศษมาพักผ่อนมากๆ ค่ะ





บริเวณสระว่ายน้ำ





แช่ออนเซ็น (ONSEN)

GYM

สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ที่เรานั้นสามารถเข้าไปใช้บริการได้ อาทิ สระว่ายน้ำ สำหรับใครที่ชอบว่ายน้ำแวะมาว่ายน้ำชิวๆ ในบรรยากาศยามเย็นก็ดีนะ หรือใครชอบแช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่นที่นี่เค้าก็มีห้องออนเซ็น ให้ได้ลงไปแช่แบบฟินๆ กันด้วยนะ ซึ่งจะแยกหญิงแยกชายชัดเจนค่ะ ส่วนใครที่ชอบออกกำลังกายเรียกเหงื่อมาเลยที่ห้องฟิตเนส ภายในห้องก็จะมีอุปกรณ์ออกกำลังกายครบครันน่าเล่นมากๆ ค่ะ และเอาใจสาวๆ หนุ่มๆ ที่อยากผ่อนคลาย ก็มาที่สปาเลยค่ะ

ห้องอาหาร 4K Café (ฟอร์คคาเฟ่)

บุฟเฟ่ต์มื้อค่ำ แบบ All You Can Eat

เมนูพิซซ่าฮาวายเอี้ยน



















เมนูข้าวผัดพริกปลาทู ซิกเนเจอร์ที่ต้องลองชิม





เมนูช็อคโกแลตลาวาเสิร์ฟพร้อมไอศกรีม

ถ้าหิวมาเลยจ้า ที่นี่เค้ามีห้องอาหารหลัก ชื่อว่า 4K Café (ฟอร์คคาเฟ่) จะมีทั้งอาหารไทย อาหารสไตล์อิตาเลี่ยน จะทานมื้อเช้า มื้อกลางวัน หรือมื้อค่ำ ก็มาทานที่ห้องอาหารนี้เลย ช่วงนี้อาหารที่เป็นบุฟเฟ่ต์ที่นี่เค้าก็จะเสิร์ฟเป็นแบบ All you can eat นะจ๊ะ บุฟเฟ่ต์จะมีมื้อเช้า มื้อค่ำ ที่เพื่อนๆ สามารถสั่งเมนูที่ต้องการได้เลยแบบไม่อั้น ไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดคือ เมนูพิซซ่าโฮมเมด เมนูสปาเก็ตตี้ เมนูปีกไก่ทอดซอสบาร์บีคิว เมนูยำแซลมอน เมนูปอเปี๊ยะสดครอสทู สเต็กพอร์คชอป เมนูซีซาร์สลัดไก่ เมนูสปาเก็ตตี้ผัดคาร์โบนาร่าเบคอน ยำปลากรอบสมุนไพร เมนูข้าวน้ำพริกไข่เค็มเสิร์ฟพร้อมผักสดและไข่เจียวและอื่นๆ อีกหลากหลายเมนู









มื้อเช้าที่ X2 ก็จะเป็นแบบบุฟเฟ่ต์ เราสามารถเดินไปตักอาหารได้ซึ่งเมนูก็จะมีทั้งแบบ Breakfast และอาหารไทย ให้เลือก หรือถ้าอยากทานเมนูพิเศษก็สามารถสั่งได้ค่ะ

ทานมื้อกลางวันกันค่ะ ก่อน check out กลับค่ะ





เมนูข้าวผัดพริกปลาทู และ เมนูกระเพราเนื้อ+ไข่ดาว

เมนูแกงเขียวหวาน

ผัดไทยกุ้งสด





ส่วนมื้อกลางวันจะได้เป็นเมนูแบบ A la carte แนะนำอาหารไทยจานนี้ ถ้ามาที่นี่ต้องสั่งเพราะเป็นซิกเนเจอร์นั่นก็คือ เมนูข้าวผัดพริกปลาทู คือรสชาติจัดจ้าน เผ็ดโดนใจทานคู่กับปลาทูและผักสดต่างๆ อร่อยมากๆ ขอบอกว่านี่สั่งทานสองมื้อล้วนเลยจ้า ส่วนเมนูอาหารไทยอื่นๆ ก็อร่อยนะ ไม่ว่าจะเป็น เมนูแกงเขียวหวาน เมนูกระเพราเนื้อ ต้มข่าไก่ ผัดไทยกุ้งสด ก็รสเด็ด หรือชอบเมนูสไตล์อิตาเลียน อย่าง เมนูอกไก่ห่อเบคอน เสิร์ฟพร้อมมันบด ครอสทูพาสต้าต้มยำซีฟู้ด ซุปเห็ดใส่น้ำมันทรัฟเฟิล ก็อร่อย ปิดท้ายเมนูขนมหวานอย่าง เมนูไอศกรีม เมนูช็อคโกแลตลาวาเสิร์ฟพร้อมไอศกรีม และผลไม้ตามฤดูกาล บอกเลยค่ะว่าแต่ละเมนูคือน่าทานมากๆ ไปลองกันค่ะ





อยากมาสัมผัสความชิว สบายๆ แบบผักก็ลองมาพักกับที่ X2 Vibe Bangkok Sukhumvit Hotel กันดูนะคะ ^^





จอง Staycation 1,790 บาท 2 ท่าน คุณจะได้ห้องพักพร้อมอาหารครบ 3 มื้อ!! คุ้มมากๆๆไม่ไปไม่ได้แล้วจ้า…

พิกัด : X2 Vibe Bangkok Sukhumvit Hotel ซอยสุขุมวิท 52 (BTS ลงสถานีอ่อนนุช)

สอบถามข้อมูลโทรศัพท์ : 02 331 9091

Facebook : X2 Vibe Bangkok Sukhumvit Hotel

Website : https://crosshotelsandresorts.com/…/x2-vibe-bangkok…

บทความโดย Admin #Pakkimji

ภาพประกอบโดย Amontep Chaonikhom

