ช่วงนี้ใครที่กับลัง Work From Home อยู่กันบ้างคะ หรือ เด็กๆ ต้องเรียนออนไลน์ ลองมาเปลี่ยนบรรยากาศข้างนอกกันหน่อย แต่เป็นพื้นที่ปลอดภัยและเป็นส่วนตัว นั่นก็คือ การมา Work From Hotel ชิวๆ สบายๆ เหมือนอยู่บ้านกันที่ โรงแรม ดุสิต สวีท โฮเต็ล ราชดำริ กรุงเทพฯ (Dusit Suites Hotel Ratchadamri, Bangkok) ค่ะโรงแรมสุดหรูเดินทางสะดวกใกล้กับรถไฟฟ้า BTS สถานีราชดำริ ไม่กี่นาที แถมยังมีความสะดวกสบายครบเครื่องทั้งภายในห้องพักและห้องอาหารที่รอให้คุณนั้นไปร่วมสัมผัสความสะดวกสบายนี้

Work From Dusit Hotel 2 วัน 1 คืน กับโรงแรม ดุสิต สวีท โฮเต็ล ราชดำริ กรุงเทพฯ (Dusit Suites Hotel Ratchadamri, Bangkok) โอเอซิสที่เงียบสงบใจกลางกรุง ครั้งนี้ไม่ได้มาคนเดียวให้เหงานะคะ วันนี้ผักกิมจิได้พาเพื่อนสาวมาร่วมสัมผัสความสะดวกสบายและกิจกรรมดีๆ ที่นี่ด้วย บอกเลยว่าเราทำงานด้วย และถือโอกาสพักผ่อนกันแบบชิวๆ ไปด้วยคือดีงามมากๆ ได้ออกมาเปลี่ยนบรรยากาศจากการที่ Work From Home กันช่วงโควิด 19 แล้วเบื่อบรรยากาศเดิมๆ มาพักบรรยากาศใหม่ๆ แถมมาที่นี่ไม่ต้องออกไปไหนอยู่แต่ภายโรงแรมก็สนุกสุขสันต์ได้ ทุกวันที่พักเลยค่ะ

Work From Dusit Suites Hotel Ratchadamri 2 วัน 1 คืน อิ่มเอมทุกวัน พร้อม เวิร์คช็อปทำขนมไทย จิบน้ำชายามบ่ายสุดเก๋

บริเวณล็อบบี้ของ Dusit Suites Hotel Ratchadamri

เช็คอินกันก่อนค่ะ

welcome drink

ช่วงนี้ทางโรงแรมดุสิต สวีท โฮเต็ล เค้ามีโปรโมชั่นสุดพิเศษ มากมายที่น่าสนใจ เป็น Packages ห้องพักราคาพิเศษเพียง 2,400 บาทไม่บวกเพิ่มพร้อมอาหารเช้า 2 ท่าน แถมยังได้เครดิต 1,000 บาท!! เพื่อใช้รับประทานอาหารมื้ออื่นๆ ที่ห้องอาหารดุสิต กูร์เมต์ อีกด้วยคุ้มเวอร์ และผักก็ไม่พลาดที่จะชวนเพื่อนมาพัก

เช็คอินวันแรก กับ “มื้อกลางวัน” และ “กิจกรรม Workshop & High Tea”

กิจกรรม Workshop & High Tea

กิจกรรม Workshop & High Tea

และสุดพิเศษวันที่ผักมาพักนั้นเค้ามี กิจกรรม Workshop & High Tea ซึ่งสอนทำขนมไทยอย่างลูกชุบ พร้อมจิบน้ำชายามบ่าย สนุกสนานมากๆ ค่ะ เค้าจะจัดทุกเดือนด้วยนะ อย่างเดือนมกราคม ก็จะเป็นคลาสสอนทำลูกชุบ ส่วนเดือนกุมภาพันธ์เป็นคลาสทำวุ้นดอกไม้สวยงาม ราคา Workshop & High Tea ก็ดีเวอร์เพียง 600 บาท!!! คุณจะได้ทั้งทำเวิร์คช็อปสนุกๆ และได้อิ่มอร่อยกับการจิบน้ำชา ขนม ของว่างใน Set High Tea ไปอีกคนละ Set เลยค่ะ อิ่มเอมมากๆ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่แนะนำเลยค่ะ เค้าจะจัดทุกเดือนนะ ถ้าเพื่อนๆ คนไหนสนใจอยากจะสนุกกับการทำกิจกรรมจองเข้ามากับทางโรงแรมเลยค่ะ พร้อมได้ผลงานกลับบ้านไปอวดครอบครัวได้ด้วยเริ่ดเวอร์









บรรยากาศในช่วงตอนทำ กิจกรรม Workshop เดือนมกราคมที่ผ่านมาได้ทำขนมลูกชุบสีสันสดใสค่ะ เพื่อนที่ไปด้วยคือเลิฟมากๆ ตั้งใจปั้นมากๆ เลย

อาจารย์ที่มาสอนในวันนี้ค่ะ สวย ใจดี สอนทุกขั้นตอนจริงๆ สนุกมากๆ เลย















ผลงานการปั้นลูกชุบของพวกเรา 2 คนค่ะ คนที่ตั้งใจสุดๆ เห็นว่าเป็นเพื่อนของอิชั้นเอง ผักผลไม้จิ๋วเริ่มเป็นรูปร่างน่ารักมากๆ ค่ะ

















ลงสีลูกชุบกันค่ะ สวยสดใสเหมือนผักผลไม้จริงๆ แล้ว น่าทานมั๊ยคะ

ผลงานเสร็จสมบูรณ์จัดใส่ตระกร้าน่ารักพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ

เสร็จจากการทำ กิจกรรม Workshop ก็พร้อมจิบน้ำชายามบ่ายและของว่างกันค่ะ

Afternoon tea Set สำหรับ 1 ท่านค่ะ อิ่มอร่อยกับหลากหลายเมนูที่จัดเสิร์ฟมาในจาน ทั้งผลไม้ ขนมปังหน้าต่างๆ สโคนที่มาพร้อมเครื่องจิ้ม และเครื่องดื่มอย่างชากาแฟ ตามชอบเลยค่ะ







อยากจะสั่งเครื่องดื่มเย็นๆ เพิ่มที่ห้องอาหารก็มีนะ





กิจกรรม Workshop & High Tea ราคาเพียงท่านละ 600 บาท มีเดือนละครั้งติดตามได้ทางเว็บไซต์ของโรงแรมค่ะ

ห้องพักแบบ One Bedroom Deluxe Suites with

Authorization: breakfast for 2 persons

















มาสำรวจห้องพักกันค่ะ วันนี้เราพักนั้นเป็นห้องพักแบบ One Bedroom Deluxe Suites with Authorization: breakfast for 2 persons นะคะ อารมณ์ตอนเดินเข้าห้องไปเหมือนคอนโดเลยจ้ามีความกว้างขวาง มีพื้นที่ใช้สอยเยอะเลย เหมาะมากสำหรับครอบครัวหรือคู่รักที่จะเข้ามาพัก ภายในห้องก็จะแยกโซนกันชัดเจน จะมี 1 ห้องนอน ห้องนั่ง กว้างขวาง ให้ได้นั่งชิวพักผ่อน โต๊ะสำหรับทำงาน ห้องน้ำที่กว้างขวางมีอ้างอาบน้ำให้ได้นอนแช่สบายใจ และ ห้องครัว สำหรับทำครัวง่ายๆ เรียกว่าครบเลยค่ะ













จะไปนั่งทำงานข้างนอกก็ได้ หรือจะในห้องก็เย็นสบาย

ชิวๆ ทำงานไปด้วยพักผ่อนไปด้วยเริ่ดมากแม่ต้องไปแล้วค่ะ

นอกจากห้องพักจะเริ่ดหรูแล้วนั้นในส่วนของโรงแรมก็ยังมีส่วนกลางให้ได้ไปใช้ได้ด้วย อาทิ สระว่ายน้ำกลางแจ้งทรงฟรีฟอร์ม (พร้อมสระว่ายน้ำเด็กแยกจากกัน) มีที่นั่งเล่นชิวๆ ตรงสระว่ายน้ำด้วยนะ มีห้องอบไอน้ำและซาวน่า ฟิตเนสเซ็นเตอร์พร้อมเครื่องเล่นครบครัน และมุมกิจกรรมสำหรับเด็ก ให้เลือกใช้บริการได้เลยค่ะ

ห้องอาหารดุสิต กูร์เมต์











ห้องอาหารดุสิต กูร์เมต์

สำหรับสายกินแน่นอนว่าที่นี่เค้าก็มีห้องอาหารอร่อยๆ ไว้ให้บริการด้วย นั่นก็คือ ห้องอาหารดุสิต กูร์เมต์ ห้องอาหารหนึ่งเดียวภายในโรงแรมไม่ว่าคุณจะหิวมื้อไหน ที่นี่ก็เปิดให้บริการตั้งแต่เช้ายันเย็น เรียกว่าเป็นทั้งคาเฟ่และร้านอาหารให้คุณได้อิ่มเอมตลอดทั้งวันเลยค่ะ ผักก็ได้ใช้บริการทั้งมื้อเช้า กลางวัน เย็น ครบเลยค่ะ ห้องอาหารดุสิต กูร์เมต์ เสิร์ฟอาหารสไตล์ฟิวชั่นผสมผสานทั้งไทย และต่างชาติ เรียกว่ารวมเมนูอร่อยที่เป็นเอกลักษณ์ของดุสิตธานีมาไว้ที่ห้องอาหารแห่งนี้ มีทั้งเมนูสุขภาพสำหรับสาย Healthy หรือจะเป็นเหล่า ขนมอบที่สดใหม่ ขนมปังโฮมเมด พาย และเค้ก ซึ่งห้องอาหารนี้จะตั้งอยู่ที่บริเวณชั้นล็อบบี้ของโรงแรมนี่เองค่ะ

ทานมื้อกลางวันกันค่ะ





เริ่มด้วยมื้อกลางวันเบาๆ ก่อนร่วมทำเวิร์คช็อปทำขนมไทยและทาน Afternoon tea ในช่วงบ่าย ก็สั่งเป็นเมนูง่ายๆ อย่างสปาเก็ตต่างๆ อาทิ เมนู Spaghetti AOP with Prawns สาปาเก็ตตี้กุ้ง เบคอน ผัดพริกแห้งกับกระเทียม รสจัดจ้านอร่อยเข้มข้น (ราคา 275 บาท)

บรรยากาศยามค่ำคืน ณ ห้องอาหารดุสิต กูร์เมต์

เมนู Rice Korean Bowl (โคเรี่ยนโบวล์ ราคา 270 บาท)

เมนูสลัดผักฟักทอง

เมนู Acai Bowl (อาซาอิโบลว์ผลไม้รวม ราคา 240 บาท)





มื้อค่ำ เน้นเมนูสุขภาพกันหน่อยจะได้สุขภาพดี แนะนำ เมนู Rice Korean Bowl (โคเรี่ยนโบวล์ ราคา 270 บาท) เป็นคล้ายๆ ข้าวยำเกาหลี เอาใจสายเกา แต่เป็นสายเกาที่รักสุขภาพนะ เพราะเค้าเน้นวัตถุดิบที่สุขภาพมากๆ ไม่ว่าจะเป็นผัก ผลไม้ ที่จัดสวยงามในจาน ประกอบ ข้าว ด้วยกิมจิ มะม่วง อะโวคาโด บร็อคโคลี่ อกไก่ กะหล่ำปลีแดง เสิร์ฟมาพร้อมกับซอสถั่ว และซอสโคชูจัง เวลาทานก็ให้คลุกเคล้าทุกอย่างเข้าด้วยกัน จะใส่ซอสมากน้อยก็แล้วแต่ชอบเลยค่ะ ทานแล้วจะรู้สึกสดชื่น อร่อยมากๆ จานนี้แนะนำเลย ไม่น่าเชื่อว่าจะเข้ากันอย่างลงตัว จนอยากจะสั่งอีกรอบเลยค่ะ นอกจากนี้ยังมีเมนูสลัดผักฟักทอง และ เมนู Acai Bowl (อาซาอิโบลว์ผลไม้รวม ราคา 240 บาท) อร่อยเย็นชื่นใจจะทานเป็นขนมหรือของว่างก็ได้นะ ส่วนเครื่องดื่มก็เป็นน้ำผลไม้ บอกได้เลยว่า มื้อค่ำนี้ถูกใจสายสุขภาพแน่นอนค่ะ ไม่อ้วนเลยจ้า มีแต่ผักผลไม้จัดเต็มเลยทีเดียว สั่งเลยค่ะ

วันที่สอง อิ่มเอมกับมื้อเช้าแสนอร่อยก่อนพักผ่อนและเช็คเอาท์กลับบ้านอย่างสบายใจ

ทานมื้อเช้ากันแบบจุกๆ ค่ะ

มื้อเช้า หลังจากเมื่อวานนั้นทำกิจกรรมทั้งวันและยังต้องทำงานต่างๆ ตื่นเช้ามาก็มาเพิ่มพลังกันด้วยมื้อเช้าสุดแสนจะวิเศษ จัดเต็มได้ค่ะมื้อนี้เพราะเช้าแล้วจะทานอะไรก็ได้ว่างั้น เมนูอาหารเช้าก็จะเป็นแบบบุฟเฟ่ต์ A la carte ง่ายๆ ไม่ว่าจะเป็นเมนู Egg Benedictine เมนู Panned Egg Vietnamese Style เมนู Chicken Terryaki Don เมนู Avocado Sourdough Toast จานนี้แนะนำค่ะอะโวคาโดอร่อยมากๆ เมนู Toasted Granola และ เมนู Assorted Cold Cut จะสั่งเมนูอะไรก็จะมีเครื่องดื่มให้อาทิ น้ำส้ม ชา กาแฟ ผลไม้เสิร์ฟมาให้ค่ะ สำหรับใครที่ชอบมื้อเช้าเป็น Set ก็มีนะเธอแนะนำ Set นี้ เมนู Chicken Teriyaki Set สไตล์ญี่ปุ่น ในเซ็ตก็จะมีน้ำซุบ เครื่องดื่ม ให้พร้อม ถ้าใครทานน้อยเป็นเซ็ตก็คือดีงามนะ ราคาเพียง 150 บาทสำหรับเซ็ตนี้





เมนูมื้อเช้า ณ ห้องอาหารดุสิต กูร์เมต์





เมนู Egg Benedictine กับ เมนู Avocado Sourdough Toast











เมนู Chicken Teriyaki Set ราคา 150 บาท

เอาเป็นว่าถ้าใครดูรีวิวจบมาถึงตรงนี้แล้วนั้นอยากจะไปสัมผัสความสะดวกสบาย ชิวๆ เหมือนอยู่บ้าน แต่เป็นนอกสถานที่แล้วล่ะก็ไปค่ะ อย่ารอช้า ไปจองกันเลยราคาดีด้วยนะช่วงนี้ พักสบาย มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบขนาดนี้จะพลาดหรอ เสียดายนะ ^^

รายละเอียดเพิ่มเติม :

1. Dusit Care Program

– Check in/checkout เวลาไหนก็ได้ ภายในช่วง 24 ชม

– มี welcome mini bar

– มี dusit care kit

2. Packages ห้องพัก

– Work in comfort family day pass เป็นโปรแกรมเข้าพักหนึ่งวัน ใช้ห้องพักได้ตั้งแต่เวลา 08:00 – 22:00 ราคา 1,000++ อยู่ได้ 4 คน รวมน้ำดื่ม เครื่องดื่ม soft drink 5 แก้วพร้อมของทานเล่น และรับส่วนลด 50% เมื่อใช้บริการอาหารและเครื่องดื่ม

เป็นโปรโมชั่นที่เน้นกลุ่มครอบครัว ที่อาจอยากเปลี่ยนบรรยากาศมาทำงานที่โรงแรม หรือพาลูกมาเรียนออนไลน์นอกบ้าน

– Hello January ราคาพิเศษ 2,400 net รวมอาหารเช้าสองท่าน และเครดิต 1,000 บาทเพื่อใช้รับประทานอาหาร

3. กิจกรรมอื่นๆ

Workshop & High Tea ราคา 600 บาทต่อท่าน มีทุกเดือน

พิกัด : โรงแรม ดุสิต สวีท โฮเต็ล ราชดำริ กรุงเทพฯ (Dusit Suites Hotel Ratchadamri, Bangkok) ใกล้กับรถไฟฟ้า BTS สถานีราชดำริ เข้า ซอยมหาดเล็กหลวง 3

สอบถามและติดต่อห้องพักที่เบอร์โทรศัพท์ : +66 (0) 2264 6464

เว็บไซต์โรงแรม : https://www.dusit.com/dusitsuites-ratchadamribangkok/th/

