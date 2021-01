คิดถึงข้าวแช่ ก็ต้องเป็นช่วงฤดูร้อน แต่วันนี้จะพาไปทานข้าวแช่ อร่อยๆ เย็นชื่นใจกันตั้งแต่ต้นปีเลยค่ะ เรียกว่าเป็น “ข้าวแช่หลงฤดู” ที่แท้จริงเลยทีเดียวค่ะ

ข้าวแช่หลงฤดู เรียกว่าไม่ต้องรอถึงเดือนเมษาที่จะมีเมนูข้าวแช่ให้ทาน แต่มาที่ ห้องอาหารมิสสยาม ณ โรงแรมหัวช้าง เฮอริเทจกรุงเทพฯ แห่งนี้ก็ได้อิ่มอร่อยเย็นชื่นใจกับเมนูข้าวแช่ เครื่องแน่นๆ อาทิ หมูฝอย ลูกกะปิทอด หัวผักกาดดองผัดหวาน พริกหยวกบรรจุไส้ทอด หอมสอดไส้ทอด และผัก ผลไม้ เครื่องเคียงข้าวแช่ ครบรสในแบบฉบับข้าวแช่โบราณ น้ำลอยดอกไม้ก็หอมเย็นชื่นใจสุดๆ อยากให้มาทานกันค่ะ





บรรยากาศภายในห้องอาหาร และ บริเวณโรแรมค่ะ

ข้าวแช่แบบชาววัง ที่ โรงแรมหัวช้าง เฮอริเทจ กรุงเทพฯ

แต่ไม่มีแค่ข้าวแช่ให้ทานนะเธอ เพราะเค้ายังเสิร์ฟอาหารไทยหลากหลายเมนูให้ทานแบบไม่อั้น ซึ่งช่วงนี้สถานการณ์โควิด 19 ยังไม่หมดการจะทานบุฟเฟ่ต์แบบเดิมๆ ก็คงจะไม่ได้ ทางห้องอาหารเค้าเลยจัดบุฟเฟ่ต์ในแบบ ALL YOU CAN EAT ให้ได้เลือกสั่งกัน โดยเริ่มด้วยเมนู Appetizers ให้คนละชุด อาทิ เมนูประทัดจิ๋ว เมนูข้าวเม่าหน้าหมี่ เมนูเมี่ยงผลไม้ เมนูเป็ดม้วนผักชี และเมนูหัวล้านไส้ไก่ เสิร์ฟมาในตระกร้าสวยงาม

เมนู Appetizers ให้คนละชุด

เลือกเมนูเลยจ้าว่าชอบทานอะไร แต่ละเมนูคือเด็ดมาก

















ส่วนเมนูอื่นๆ เราก็สารมารถเลือกได้ตามชอบแบบไม่อั้น อาทิ เมนูเป็ดตุ๋นลูกบ๊วย เมนูพล่ากุ้งกระเทียมโทน ยำดอกไม้ ข้าวหอใบบัว เมนูกุ้งย่างซาวน้ำ เมนูแกงเผ็ดปูใบชะพลู เมนูแกงเผ็ดต่างๆ เมนูข้าวผัดลิ้นจี่ เมนูก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่อง เมนูขนมจีนน้ำพริก เมนูผัดไทยกุ้งสด เมนูไก่ย่างขมิ้น เมนูปีกไก่ทอดน้ำปลา เมนูหลนใบตำลึงทอด และอื่นๆ อีกมากมาย ปิดท้ายด้วยเมนูขนมหวานที่มีทั้งเมนูขนมไทยรวม ไอศกรีมกะทิสด และผลไม้ อิ่มแบบพุงกางแน่นอนค่ะ ที่สำคัญแต่ละเมนูบอกเลยว่ารสชาติอร่อยเพราะเชฟและทีมได้ตั้งใจรังสรรค์ความอร่อยมาเป็นอย่างดีในทุกๆ ขั้นตอนเลยทีเดียวค่ะ รับรองว่าไม่ผิดหวังเลยค่ะ แถมราคาก็ไม่แพงด้วยนะ ในวันจันทร์ – ศุกร์ ราคาบุฟเฟ่ต์อาหารไทย 2 ท่าน เพียง 999++ บาท และ วันเสาร์-อาทิตย์ ราคา 675 ++ บาท/ท่าน









ปิดท้ายด้วยขนมหวาน และเครื่องดื่มชา กาแฟ ร้อนเย็นสั่งได้นะจ๊ะ

ใครกำลังมองหาร้านอาหารไทยอร่อยๆ จะทานเป็นมื้อกลางวัน หรือมื้อเย็นก็แวะมาได้ที่ ห้องอาหารมิสสยาม ที่ โรงแรมหัวช้าง เฮอริเทจกรุงเทพฯ กันได้นะจ๊ะ

พิกัด : ณ ห้องอาหารมิสสยาม ที่ โรงแรมหัวช้าง เฮอริเทจกรุงเทพฯ (สามารถนั่งรถไฟฟ้า BTS ลงสถานีราชเทวี)

กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้า โทร 02-217-0777 หรือไลน์แอด @HUACHANGHOTEL

เวลาเปิด-ปิด : ทุกวันตั้งแต่เวลา 11.00 น .- 15.00 น. และ 17.00 น. – 21.00 น. (เวลาขึ้นอยู่กับสถานะการณ์ช่วงนี้ค่ะ)

เยี่ยมชมเว็บไซต์ www.huachangheritagehotel.com

บทความและภาพประกอบโดย Admin Pakkimji

