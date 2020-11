“ถ้าวันใดขาดแสงสีในหัวใจ ชีวิตก็คงจะขาดสีสันมิใช่น้อย” วันนี้เลยจะพามาเติมสีสันให้ชีวิต ได้สดใส เบิกบาน ถ่ายรูปกันรัวๆ จนเมมเต็ม กับแสงสีสุดเก๋กัน ในงาน HOUSE OF ILLMINATION งานอาร์ตแสงสีสุดอลังการ ที่ Central World ซึ่งเพื่อนๆ Goodlife ต้องห้ามพลาดงานนี้ค่ะ

ช่วงนี้จะบินไปต่างประเทศก็คงไม่ได้แน่ๆ แต่มางานนี้สิขอบอกว่าเริ่ดมากๆ ใครที่เคยไปเที่ยวที่ต่างประเทศแล้วก็คงจะนึกภาพออก แต่ถ้าใครที่ยังไม่เคยไปผักบอกเลยว่าห้ามพลาด เพราะไม่ต้องไปไกลถึงเมืองนอกก็ได้เข้าไปเล่นแสงสีแบบ Digital •Art • Experience กันได้แล้ว สวยงามไม่แพ้ที่ต่างประเทศเลยค่ะ พร้อมรึยังไปเริ่มกันเลยจ้า…

HOUSE OF ILLMINATION เป็นงานแสดงนิทรรศการศิลปะแบบดิจิทัลสุดอลังการ โดยจะได้สัมผัสกับแสงสีเสียงในแบบ Immersive 360 องศาเลยทีเดียวค่ะ เค้าบอกว่ายิ่งใหญ่ที่สุดใน Southeast Asia เลย ว้าวมากๆ โดยเค้าจะแบ่งออกเป็น 8 ห้องด้วยกันซึ่งแต่ละห้องเค้าก็จะมีคอนเซ็ปต์ที่แตกต่างกันด้วยนะ ซึ่งงานนี้เค้าเปิดให้ชมกันตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมานี่เองค่ะ และงานนี้เค้าก็จะจัดยาวไป 2 ปีเต็มเลยค่ะ เรียกว่ายาวนานจริงๆ แต่เพื่อไม่ให้เบื่อกัน เค้ามีการปรับเปลี่ยนรูปแบบในทุกๆ 3 เดือนนะ แบบไม่ซ้ำให้เราได้เข้าไปชมและถ่ายภาพกันแบบรัวๆ เลยค่ะ เริ่ด!!! อยากไปอีกแล้ว แต่ก่อนจะไปอีกครั้ง ผักเลยเก็บภาพความสวยงามมาฝาก

ก่อนไปเราต้องซื้อตั๋วก่อนนะจ๊ะ ซึ่งราคาตั๋วจะมีทั้งหมด 3 ราคาค่ะ เลือกตามประเภทได้เลย ดังนี้ Ticket Prices: Children 250 THB , Student 300 THB , Adult 350 THB และ Family 1,000 THB (ครอบครัวจะเข้าได้ 4 ท่าน ผู้ใหญ่ 2 เด็ก 2) โดยจะต้องซื้อตั๋วก่อนเข้าชมได้ทั้งหน้างานและผ่านระบบออนไลน์ ที่ http://www.houseofillumination.com

ส่วนผักก็จองผ่านระบบออนไลน์ค่ะ สะดวกมากๆ เราสามารถจ่ายเงินผ่านคิวอาร์โค้ดพร้อมเพย์ และบัตรเครดิตได้ เลือกตามที่เราสะดวก เมื่อเราชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ตั๋วก็จะถูกส่งมายัง E Mail ที่เรากรอกเอาไว้ เมื่อไปถึงงานเราก็เปิด Mail ให้พนักงานสแกนก่อนเข้างานค่ะ คือสะดวกมากๆ เลย ก่อนเค้างานก็จะมีการตรวจวัดไข้ด้วยนะ ถ้าเข้าไปแล้วจะออกมาแล้วเข้าไปใหม่ไม่ได้นะจ๊ะ เพราะฉะนั้นต้องเตรียมตัว เข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยนะ แล้วเข้าไปลุยความสวยงามได้เลย

Hi-Light จะแบ่งออกเป็น 8 โซนด้วยกัน ไปเริ่มที่ โซนแรกกันเลยค่ะ

โซน THE CUBE เป็นโซน Dive into The Light ดำดิ่งสู่แสงสว่าง จะมีไฟวิบวับตื่นตาตื่นใจ โซน LASER CAGE เลเซอร์แสงสีเขียวสุดอลัง ที่มีทั้งแบบแนวตั้ง แนวเฉียงสะท้อนผ่านห้องกระจก ให้ดูมีมิติ สวยงาม ถ่ายรูปเก๋ๆ แบบรัวๆ เลยจ้า

โซน SHINNING SYMPHONY ห้องนี้ชวนเต้นรำไปตามจังหวะเลเซอร์ ในห้องแห่งตัวโน๊ต มีมุมให้บรรเลงดนตรีเพียงแค่เอามือแตะบนเส้นแสงก็มีเสียงดนตรีออกมาแล้ว ว้าวมากๆ จ้า

โซน THE LEVITATION ท่องไปในอวกาศท่ามกลางดวงดาว เป็นอีกโซนที่สวยงามประทับใจ เหมือนเราเดินบนอวกาศแสงสีสดใส ต้องไปถ่ายภาพกันรัวๆเลยค่ะ

โซน THE GLOWING SCULPTURE ประติมากรรมเรืองแสง ผ่านจุดพิกเซลสะท้อนจินตนาการ โดยเทคนิค 3D LED Pixel เต้นเริงระบำสวยงาม อาร์ตสุดๆ

โซน THE INFINITE TUNNEL อุโมงค์ที่ไม่มีที่สิ้นสุด เป็นภาพสะท้อนกราฟฟิกสุดเก๋ ปรับเปลี่ยนไปมามีลายสวยๆ ให้ถ่ายภาพสุดชิคกันรัวๆ เลยจ้า

โซน FROM FOREST TO SPACE จากป่าสู่อวกาศอันสวยงาม ห้องนี้เป็นภาพของสองป่าให้เราได้รวมสัมผัสมีทั้งป่าดิบชื่นในเวลากลางคืนที่เราสามารถร่วมสนุกโดยเอาไฟฉายมาส่องดูสัตว์ป่าขี้อายให้น้องได้ออกมาโชว์ตัวได้ น่ารักดีนะ และป่ากลางวันที่มีน้องหมีหลบซ่อนอยู่หลังต้นไม้ รอให้เราได้ทักทาย โซนนี้เด็กๆ ต้องชอบแน่นอนเลย เดินเข้าไปอีกหน่อยเราก็จะเจอห้องอวกาศที่มียานอวกาศบินล่องลอยไปมา ที่สำคัญเราสามารถระบายสียานอวกาศของเราและให้ไปโบยบินบนอวกาศได้ด้วยคือดีงามสุดๆ จ้า

โซน FROM FOREST TO SPACE





โซน THE BOUNDLESS เป็นโซนแห่งศิลปะดิจิทัลที่แท้ทรูเลยค่ะ เหมือนเราเดินเข้าไปในห้องที่เต็มไปด้วยศิลปะสุดอาร์ตทั้งแสงสีเสียงสุดอลังการมีภาพกราฟฟิกลวดลายสวยงาม เป็นโซนจบที่เริ่ดมากค่ะ

ยังค่ะยังไม่จบโซนท้ายสุดนั้นมีคาเฟ่เก๋ๆ CAFE LIGHT NEST ให้เราได้พักดื่มและกินขนมกัน พร้อมทั้งชมวิวอาร์ต ของแสงสีเสียงของโซน The Bounless อีกด้วย โดยเมนูก็จะมีทั้งเครื่องดื่มที่เสิร์ฟมาในหลอดไฟสุดเท่ มีเครื่องดื่มหลากหลายรสชาติ อาทิ Black Cocoa Mint , Strawberry Milk , Coffee Foam with Coffee Jelly , Magical Galaxy soda และ Taiwan milk tea with brown sugar jelly ส่วนขนมก็มีให้เลือก อาทิ Pana cotta , Cheesecake caramel popcorn และ Craffle+Ice cream วันนี้ผักดลือกเป็นเซตสำหรับ 2 ท่าน คือมีเครื่องดื่ม 2 แก้ว และขนม ราคา 380 บาท เราสามารถเลือกเครื่องดื่มรสใดก็ได้นะ พิเศษหากเราซื้อเครื่องดื่มหรือขนม เราสามารถเอาใบเสร็จไปแลกขึ้นไปถ่ายรูปด้านบนได้ มีที่นั่งให้ชมวิวอาร์ตๆ ด้านบนได้ด้วยค่ะ

Cafe Light nest





เมนูขนมและเครื่องดื่ม

นั่งชิวๆ ทานขนมและเครื่องดื่มด้านบน

น่าไปแล้วใช่มั๊ย? วันหยุดนี้ต้องไปแล้วละ หรือใครว่างช่วงวันธรรมดาก็ไปได้นะคนไม่เยอะดี ถ้าเสาร์อาทิตย์คนอาจจะเยอะก็ได้ ไปค่ะไปถ่ายรูปสวยๆกัน

พิกัด: งาน House of Illumination ณ เซ็นทรัล แกลอรี ชั้น 8 ศูนย์การค้า Central World

เปิดให้เข้าชม : วันจันทร์-พฤหัสบดี 11.00-22.00 น.

วันศุกร์-อาทิตย์ 10.00-21.00 (เข้างานได้ไม่เกิน 19.00 น.)

ค่าเข้าชม : ผู้ใหญ่ 350 บาทนักเรียน

นักศึกษา 300 บาท

เด็ก (สูงไม่เกิน 110 ซม.) 250 บาท

โทรศัพท์ : 09-7108-0971

บทความ โดย Admin Pakkimji

ภาพประกอบโดย Pakkimji / Adi

