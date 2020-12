Digital Delicious สัมผัสประสบการณ์ทานอาหารแบบดิจิทัล 4D สุดตื่นตาตื่นใจ

วันนี้ชวนมาตื่นตาตื่นใจกับการทานอาหารในแบบดิจิทัล 4D สุดอลังการ ที่บอกอลังการเพราะไม่ได้มีแค่ในจอไกลๆ นะ แต่ทั้งห้องอาหารนั้นกลายเป็นอีกโลกไปเลย กับ “Digital Delicious” ที่จะพาเพื่อนๆ หลุดเข้าไปในอีกโลกที่ไม่เคยมีที่ไหน ไม่ว่าจะเป็นการท่องดินแดนแห่งดอกไม้ โลกแห่งใต้ท้องทะเลลึก ดินแดนแห่งสัตว์นานาชนิดเหนือจินตนาการ และล่องลอยไปอวกาศ ให้ได้สัมผัสกันแบบ 4D ทั้งภาพ แสง สี เสียง กลิ่น รส และสัมผัสในทุกมิติของความอร่อยของเมนูอาหาร 4 คอร์ส เลยทีเดียวค่ะ เรียกว่าเป็นประสบการณ์ที่น่าทึ่งแบบสุดๆ เลยค่ะ อยากชวนเพื่อนๆ ตามไปเช็คอิน ถ่ายภาพกันรัวๆ เลยจ้า

Digital Delicious สัมผัสโลกเหนือจินตนาการสุดอลังการ

บรรยากาศภายในห้องอาหาร หลุดเข้าไปในโลกดิจิทัล 4D

Digital Delicious จัดขึ้นในห้องอาหารไทยร่วมสมัย เบซิล (basil) ณ โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท, เอ ลักซ์ชัวรี่ คอลเล็คชั่น โฮเท็ล ซึ่งได้ร่วมกับ ดูซี่ ดิจิแล็บ (Doozy Digilab) ผสมผสานความสวยงามของแสง สี เสียงแบบดิจิทัลไปกับการทานอาหารสุดเลิศรส ซึ่งเมนูที่จะเสิร์ฟทั้งหมด 4 คอร์สเมนู และแต่ละเมนูภาพดิจิทัลก็จะเปลี่ยนไป สร้างความประทับใจก่อนได้รับประทานอาหารในแต่ละคอร์ส เป็นการเล่าเรื่องเพื่อนำไปสู่อาหารอันเลิศรสได้ตื่นตาตื่นใจเลยทีเดียวค่ะ ส่วนตัวผักมีแอบลุ้นนะว่าอาหารที่เราจะได้สัมผัสกันนั้นเป็นอะไร เป็นประสบการณ์ทานอาหารที่ควรไปโดนกันจริงๆ นะ ที่สำคัญใครที่ชอบถ่ายรูปเตรียมกล้อง เตรียมเมมให้พร้อมเลยค่ะ สวยจริงๆ นะเธอ











ไม่รอช้าเราไปดูเมนูอาหารของแต่ละคอร์สกันเลยจ้า อย่างที่บอกว่าอาหารจะเสิร์ฟทั้งหมด 4 คอร์ส ด้วยกัน ซึ่งแต่ละเมนูธีมดิจิทัลก็จะเปลี่ยนไปตามเมนู และเมนูอร่อยนี้ก็ได้รังสรรค์ความอร่อยโดยเชฟเกตาโน่ พาลุมโบ้ เอ็กเซ็กคูทีฟเชฟของทางโรงแรมฯ คนนี้เค้าทำอะไรก็อร่อยค่ะ ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี แถมยังได้สร้างชื่อเสียงให้ห้องอาหารอิตาเลียนรอสซินีส์ ได้รับรางวัล L’Assiette Michelin หรือ มิชลินเพลทที่ระบุอยู่ในหนังสือมิชลินไกด์อีกด้วย ว้าวมากๆ งั้นเราไปเริ่มความสนุกกันเลย

เมนู Flower of Life

เริ่มด้วยธีม “Castle in the sky” เริ่มต้นการเดินทางไปในโลกเสมือนจริง ที่น่าตื่นตาตื่นใจ เสิร์ฟมาพร้อมกับเมนู Flower of Life 3 คำ 3 รสชาติความอร่อย เป็นบีทรูททอดกับแป้งฟิลโลฝอย สอดไส้เนื้อกุ้ง ชีสบูราต้าและส้มยูซุช็อกโกแลตเฮเซลนัทฟัวกราส์ ชีสมอสซาเรลล่ากับเห็ดทรัฟเฟิลดำ เป็นการเปิดต่อมรับรสได้ดีเลยทีเดียวค่ะ มีความพิเศษอีกอย่างคือโต๊ะที่เรานั่งนั้นเราสามารถมีส่วนรวมกับธีมต่างๆ ได้ อย่างจานแรกเราสามารถจะเขียน หรือ วาดรูปบนโต๊ะได้ ให้เราได้ถ่ายรูปสนุกๆ ด้วยสักพักสิ่งที่เราวาดหรือเขียนไวก็จะหายไปเหมือนเวทมนต์เลยทีเดียวค่ะ

The Garden of Dreams

เมนู Hidden Treasure

ต่อด้วยธีม “The Garden of Dreams” ความฝันและดินแดนที่เต็มไปด้วยสีสันของดอกไม้หลากสี และเหล่าสรรพสัตว์ต่างๆ เสิร์ฟ เมนู Hidden Treasure เป็นเนื้อกวางกับกะหล่ำดอกเจดีย์ มัสตาร์ดลูกพลับ ราสเบอร์รี่ และซุปใสคอนซอมเม่เห็ด เมนูนี้สำหรับใครที่ไม่เคยทานเนื้อกวางต้องบอกว่าลองเลยค่ะ อร่อย เนื้อไม่คาวเลยนะ แถมยังนุ่มอร่อยเข้ากับเครื่องเคียงที่เชฟรังสรรค์ออกมาได้เข้ากันสุดๆ เลยค่ะ (ขออีกจานได้มั๊ย? หิวแหละดูออก) ธีมดอกไม้แสนสวยนี้เราสามารถเล่นผีเสื้อตัวน้อยๆ ได้ที่จานอาหารนะ หยิบกล้องถ่ายวีดีโอเลยจ้า

Deep Blue Sea

เมนู The Octlantis

มาต่อด้วยธีม “Deep Blue Sea” โลกแห่งใต้ท้องทะเลลึก ดำดิ่งสู่อาณาจักรแสนลึกลับ ดิ อ็อกแลนติส พาดำลงไปใต้ทะเลเลยทีเดียวค่ะสำหรับเมนูนี้ เมนู The Octlantis เป็นริซอตโต้แพลงก์ตอนกับปลาหมึกย่าง มีข้าวดำเวเนเร่กรอบ ซาลิคอร์เนียและผักโขมแดง เมนูนี้รสชาติอร่อย เนื้อหมึกย่างทานง่ายค่ะ ไม่เหนียวอย่างที่คิด เข้ากับริซอตโต้แพลงก์ตอนรสชาติกลมกล่อม อร่อยเลย นอกจากอาหารจะอร่อยแล้วบนโต๊ะเรายังสามารถเล่นกับแมงกะพรุนได้นะ แตะที่ตัวแมงกะพรุนเปลี่ยนสีได้ เริ่ดเวอร์

A Space Odyssey

เล่นบนโต๊ะจะมีดวงดาวระยิบระยับสวยงามมากๆ





เมนู A Space Odyssey

และปิดท้ายด้วยธีม “A Space Odyssey” ล่องลอยในห้วงอวกาศ แสงหมู่ดาวระยิบระยับ โดยมีดาวเสาร์อยู่ใกล้แค่เอื้อม เสิร์ฟมาพร้อม เมนู A Space Odyssey ขนมหวานที่หน้าตาเหมือนดวงดาว ถ้ามากับเพื่อนก็จะได้สีแตกต่างกันด้วยนะ เมนูนี้เป็นมูสดาร์กช็อกโกแลตแอปริคอทและซอสคาราเมล ชาวช็อกโกแลตเลิฟเวอร์ต้องเลิฟสุดๆ เพราะรสเข้มข้นอร่อยมากๆ เป็นการจบคอร์สได้สวยงามเลยจ้า ชอบตรงเราเล่นกับบนโต๊ะได้นี่แหละ เป็นการท่องอวกาศที่สนุกมากเลยค่ะ





ถ่ายรูปกันหน่อยค่ะ ภาพกราฟฟิกดิจิทัล 4D สวยๆ แบบนี้อดใจไม่ได้จริงๆ

อยากจะไปเปิดประสบการณ์ดีๆ แบบนี้กันแล้วใช่มั๊ยค่ะ ไปค่ะ นานๆ จะได้ลิ้มรสชาติความอร่อยไปพร้อมๆ กับศิลปะดิจิทัลสวยๆ แบบ 4D ทั้งทีพลาดไม่ได้แล้วนะ

รายละเอียดเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

ในมื้ออาหาร Digital Delicious นั้นเชฟเกตาโน่ได้สร้างความโดดเด่นด้วยการสร้างสรรค์เมนูร่วมสมัยที่จะทำให้คุณได้ตื่นตาตื่นใจและอิ่มอร่อยไปพร้อมๆกัน ทั้งมื้อกลางวัน น้ำชายามบ่าย มื้อค่ำ และจัดงานปาร์ตี้ส่วนตัวได้สูงสุดถึง 20 ท่านด้วยกัน

• มื้อกลางวัน ท่านละ 3,050.- บาท

• น้ำชายามบ่าย ท่านละ 1,950.- บาท

• มื้อค่ำ ท่านละ 3,870.- บาท

• จัดปาร์ตี้ส่วนตัว ท่านละ 3,870.- บาท (1 รอบ สำหรับ 20 ท่าน)

เตรียมสัมผัสประสบการณ์การรับประทานอาหารในรูปแบบใหม่ พร้อมร้อง “ว้าว” ไปพร้อมๆกัน ได้แล้ววันนี้ที่ Digital Delicious เท่านั้น

• Website: www.digitaldelicious.net

• Facebook: facebook.com/DigitalDelicious

• Instagram: Digital_Delicious_th

• เบอร์โทร 083 275 8667 (10.00 – 20.00 น.)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่ง โทร 02 649 8888 หรืออีเมล [email protected]

พิกัด : ห้องอาหาร เบซิล (basil) ณ โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท, เอ ลักซ์ชัวรี่ คอลเล็คชั่น โฮเท็ล ถ. สุขุมวิท (BTS สถานีอโศก)

บทความโดย Admin Pakkimji

ภาพประกอบโดย Mee Wara

