10 วิธีค้นหาตัวเอง อีกครั้ง หลังจากความสัมพันธ์จบลง

อาการอกหัก หรือเพิ่งจบความสัมพันธ์กับใครสักคน อาจเป็นสิ่งที่หลายๆ คนต้องเจอมาบ้างในชีวิต ซึ่งก็นับเป็นเรื่องที่สร้างความเจ็บปวดให้เกิดขึ้นอยู่ไม่น้อย ดังนั้น การมี วิธีค้นหาตัวเอง ให้กลับคืนสู่ปกติได้อีกครั้ง จึงเป็นเรื่องที่เราต้องคอยเตรียมพร้อมรับมืออยู่เสมอ

วันนี้ GoodLife เลยอยากแบ่งปันข้อมูลและวิธีเยียวยาดีๆ ที่คุณสามารถนำไปปรับใช้ได้ เมื่อต้องเจอกับสถานการณ์เหล่านี้กันค่ะ



1.พูดคุยกับคนที่คุณไว้ใจ

ไม่ว่าจะเป็นพ่อ แม่ เพื่อนสนิท เพื่อนร่วมงาน หรือลูกพี่ลูกน้องของคุณ การเปิดใจเกี่ยวกับสิ่งที่คุณกำลังเผชิญอยู่นั้น เป็นวิธีรักษาใจที่ดี และเมื่อคุณมีคนที่คุณไว้ใจได้มาคอยให้คำปรึกษา รู้มั้ยว่ามันจะช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณได้มากเลยทีเดียวล่ะ



2.ลองกลับไปค้นหางานอดิเรก หรือสิ่งที่คุณสนใจอีกครั้ง

ลองกลับไปค้นหาสิ่งที่ช่วยทำให้คุณมีความสุข หรือรู้สึกคลายเครียด แต่ถ้าหากยังไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านั้นมันคือ “อะไร” งั้นลองทำสิ่งใหม่ๆ ดู อย่างเช่น ซื้อสมุดระบายสี เรียนกีตาร์ ยืมหนังสือใหม่จากห้องสมุด หรือชวนเพื่อนออกไปเที่ยวเล่นดูก็ได้

3.ปาร์ตี้สังสรรค์

ใช้เวลากับครอบครัว เพื่อน หรือคนรอบข้างให้มากขึ้น เพราะบุคคลเหล่านี้สามารถช่วยเบี่ยงเบนความสนใจของคุณได้ เพื่อนแท้ของคุณจะเข้าใจความเจ็บปวด และจะพยายามเยียวยาคุณอย่างดีที่สุด แต่ยังไงซะคุณก็ต้องไม่ลืมด้วยว่า คุณไม่สามารถคาดหวังให้พวกเขาทิ้งทุกสิ่งในชีวิต เพื่อมาอยู่กับคุณได้ตลอดเวลา



4.จดบันทึก

เมื่อคุณเขียนความรู้สึกลงบนกระดาษ นั่นแปลว่าคุณกำลังปลดปล่อยพลังงานด้านลบออกไป และนับเป็นเรื่องที่ดียิ่งกว่านี้ หากคุณจะเขียนสิ่งที่เป็นแรงบวก และสิ่งที่คอยให้กำลังใจตัวเองเอาไว้ เพื่อย้ำเตือนว่า คุณสามารถเอาชนะช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ให้ผ่านไปได้นะ



5.เริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆ

บางทีห้องนอนของคุณอาจจะต้องทาสีใหม่ หรือไม่คุณก็อาจจะต้องการรับเลี้ยงสุนัขสักตัว ตอนนี้แหละที่ถือเป็นเวลาดีๆ ในการเริ่มต้นสิ่งใหม่แล้ว!

6.มุ่งเน้นไปที่การเรียนรู้

ส่งเสริมตัวเองในด้านการเรียน หรือการทดสอบวัดระดับความรู้ต่างๆ ลองเปลี่ยนเรื่องเชิงลบที่เจอให้กลายเป็นเรื่องบวก เพราะบางทีคุณอาจได้รับเงินเพิ่มสำหรับความพยายาม หรือได้รับทุนการศึกษาก็เป็นได้



7.สร้างกิจวัตรประจำวันใหม่ๆ

อาจจะลองเปลี่ยนเส้นทางใหม่ๆ ที่คุณเคยใช้เดินทาง หรือสร้างกิจวัตรประจำวันใหม่ๆ ที่ดีต่อสุขภาพของตัวคุณเอง อย่างเช่น ลองเข้ายิม ดูแลร่างกายและรูปร่าง หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเรื่องราวใหม่ๆ และช่วยทำให้คุณรู้สึกดีขึ้น

8.ท่องเที่ยวคนเดียว

การลองเดินทางคนเดียว อาจช่วยชำระล้างเรื่องไม่ดีในหัวใจของคุณได้ นอกจากนี้คุณอาจจะยังได้สัมผัสกับวัฒนธรรมใหม่ๆ สถานที่ที่ไม่คุ้นเคยด้วยตัวคุณเองอีกด้วย

9.หยุดพักจากโซเชียลมีเดีย

โซเชียลมีเดียน่าทึ่งในหลายๆ ด้าน แต่ก็เป็นสถานที่ที่อันตรายมาก โดยเฉพาะการรับรู้เรื่องราวต่างๆ ของคนรักเก่า เพราะฉะนั้น คุณอาจหยุดเล่นมันสักพัก และเลิกติดตามสิ่งที่คอยทำร้ายหัวใจและความรู้สึกของคุณ

10.ลองเล่นแอปหาคู่ เมื่อคุณรู้สึกว่าตัวเองพร้อมแล้ว

บางทีการจับคู่และพูดคุยกับคนโสดด้วยกัน อาจทำให้มุมมองของคุณเปลี่ยนแปลงและดีขึ้น การปัดผ่านแอปหาคู่อาจเป็นเรื่องที่สนุก และไม่แน่ว่าคุณอาจจะได้พบกับคนรักคนต่อไปของคุณก็เป็นได้นะ

บทความจาก : 10 Ways to Find Yourself Again After Heartbreak

