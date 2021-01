อาหารเสริมภูมิคุ้มกัน หน้าหนาว 6 สารอาหาร กินแล้วดีต่อสุขภาพ ห้ามพลาด!

เริ่มเข้าสู่หน้าหนาวกันแล้ว วันนี้เราจะมาเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเราเองแข็งแรงสู้หน้าหนาวด้วยการกินสาร อาหารเสริมภูมิคุ้มกัน 6 สารอาหารนี้กันเถอะ ตามคำแนะนำของ แพทย์หญิงกุสุมา ไชยสูตร ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

อาหารเสริมภูมิคุ้มกัน

ถ้าใครที่ขี้หนาว หาใครกอดไม่ได้ เวลาลมหนาวมาเยือนทีไรเป็นต้องสะท้านไปทั้งร่าง ลองมาทาน อาหารเสริมภูมิคุ้ม กันเหล่านี้กันหน่อย ช่วยได้นะ แล้วจะมีอาหารชนิดไหนบ้างนะ วันนี้เรามีคำตอบมาฝากค่ะ ใครชอบทานอะไรเลือกทานเลยนะ มีประโยชน์ทั้งนั้นเลยค่ะ

ภาพประกอบโดย StockSnap จาก Pixabay

Food To Keep You Warm อาหารเสริมภูมิคุ้มกัน หน้าหนาว กินแล้วดีต่อสุขภาพ ห้ามพลาด! ดังต่อไปนี้

1.ไขมัน ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายและเป็นสารตั้งต้นในการสร้างฮอร์โมนเพศและฮอร์โมนต้านเครียด การบริโภคไขมันที่ดีย่อมส่งผลให้ภูมิต้านทานแข็งแรงซึ่งไขมันที่มีประโยชน์พบในปลา อะโวคาโด รำข้าว และธัญพืช ต่างๆ

2.เห็ดชนิดต่างๆ มีสารสำคัญมากมาย อาทิ พอลิแซ็กคาไรด์ซึ่งกระตุ้นการทำงานของเม็ดเลือดขาวได้ดี หรือสารเบต้ากลูแคนที่มีคุณสมบัติในการต้านมะเร็งและรักษาแผลติดเชื้อ

3.วิตามินซี ในผักและผลไม้รสเปรี้ยว ถือเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่สำคัญช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกาย เช่น ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ อาทิ สตรอว์เบอร์รี่ มีวิตามินมากมาย ที่มีส่วนช่วยบำรุงผิวพรรณ อาทิ วิตามินซี และกลุ่มสารต้านนุมูลอิสระ ที่มีสรรพคุณช่วยให้ดูอ่อนกว่าวัย เพราะป้องกันการเสื่อมสภาพของผิว ทำให้ผิวพรรณสดใสดูดี หรือจะเป็น บลูเบอร์รี่ ซึ่งก็อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิด ซึ่งร่างกายต้องการเพื่อช่วยทำให้เซลล์ในร่างกายสามารถซ่อมแซมตัวเองจากโรคต่างๆ ได้ดีขึ้น รวมทั้งการรักษาบาดแผล การป้องกันโรคมะเร็ง ลดการเป็นโรคเลือดออกตามไรฟัน ตลอดจนถึงโรคเก๊าท์หรืออาการปวดตามข้อต่างๆได้

4.โพรไบโอติก หรือจุลินทรีย์ชนิดดี เช่น ตระกูลแล็กโตบาซิลลัสและไบฟิโดแบคทีเรียมในผลิตภณฑ์นมเปรี้ยวหรือโยเกิร์ต ช่วยกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดขาวที่เยื่อบุผนังลำไส้เล็กส่วนปลายให้ตอบสนองต่อภูมิคุ้มกันและต้านการอักเสบได้

5.วิตามินดี ช่วยสร้างสารแคเทลิซิดิน (Cathelicidin) จากเซลล์ระบบภูมิคุ้มกัน ทำให้เม็ดเลือดขาวขยันทำงานเพื่อออกมาต่อสู้โรคได้มากขึ้น เราสามารถรับวิตามินดีจากแสงแดดในตอนเช้าและเย็น เห็ด ปลา นม ชีส น้ำส้ม โยเกิร์ต

6.วิตามินเอ ช่วยสร้างเซลล์เม็ดเลือดขาวและเพิ่มความแข็งแรงของเม็ดเลือดขาว เราสามารถรับวิตามินเอได้จาก น้ำมันตับปลา แครอต ผักโขม ฟักข้าว มะเขือเทศ เสาวรส บรอกโคลี เป็นต้น

ภาพโดย Aline Ponce จาก Pixabay

สรรพคุณ ผักโขม มีวิตามินต่างๆ เช่น วิตามินเอ ซี บี (โฟเลต) แร่ธาตุต่างๆ เช่น แมกนีเซียม ใยอาหาร ช่วยป้องกันโรคหัวใจ มะเร็งข้ออักเสบ และกระดูกพรุน มีสารต้านอนุมูลอิสระมากเป็นอันดับ 3 รองจากกระเทียมและคะน้าเนื่องจากผักโขมมีออกซาเลตสูง จึงควรกินร่วมกับอาหารที่มีวิตามันซีสูง เช่น น้ำส้ม มะเขือเทศ และผลไม้ตระกูลส้ม เพื่อเพิ่มการดูดซึมธาตุเหล็กและแคลเซียม

มีเคล็ดลับดีๆ ในการอบอุ่นร่างกายตัวเองที่ไม่ต้องง้อคนอื่นมาช่วย ก็น่าจะทำให้เราแฮ็ปปี้ขึ้นในหน้าหนาวที่จะถึงนี้นะคะ

เรื่อง ชวลิดา เชียงกูล

ชีวจิต 533 – ฉบับพิเศษ 100 วิธี กิน อยู่ หยุดอ้วนถาวร นิตยาสารชีวจิต เล่มที 505 ปีที่ 22 : 16 ตุลาคม 2562



เรียบเรียงโดย Admin Pakkimji

