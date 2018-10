ดื่มน้ำอุ่น ช่วยลดหุ่น! เพื่อทุกเพศ ทุกวัน ทำตามง่าย เห็นผลจริง

ดื่มน้ำอุ่น ดีนะคะ ไม่ใช่แค่สบายท้อง แต่ยังเหมาะแก่ผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก หากต้องการให้การเผาผลาญไขมันในร่างกายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เราต้องเร่งอัตราการเผาผลาญของร่างกาย การดื่มน้ําอุ่นในอุณหภูมิที่ร่างกายรับรู้มีค่าเท่ากับความร้อนเมื่อร่างกายใช้พลังงานขณะออกกําลังกาย จึงช่วยเผาผลาญไขมันและทําให้น้ําหนักลดลงได้

ผลวิจัยจาก Institute for Public Health and Water Research และ Virginia Tech University ประเทศสหรัฐอเมริกา ระบุว่า น้ําเปล่าที่เราดื่มนั้น สามารถช่วยให้เกิดการเผาผลาญไขมันและน้ําตาลในร่างกายได้ เพราะน้ําทําให้อุณหภูมิในร่างกายลดลง จึงเกิดการเผาผลาญพลังงานเพิ่มขึ้นเพื่อให้เกิดสมดุลความร้อน ส่งผลให้สารอาหารและพลังงานถูกเผาผลาญตามไปด้วย จึงช่วยลดปริมาณไขมันส่วนเกินสะสม หนังสือ ดื่มน้ําอุ่นลดหุ่น สํานักพิมพ์อมรินทร์สุขภาพ แนะนําว่า การดื่มน้ําอุ่นจะช่วยให้กระบวนการแคแทบอลิซึมทํางานหนักขึ้น อุณหภูมิในร่างกายจึงสูงขึ้น ทําให้ระบบเผาผลาญไขมันทํางานได้ดี

ทั้งนี้ การดื่มน้ําอุ่นยังช่วยเร่งอัตราการเผาผลาญ หนังสือดื่มน้ําอุ่นลดหุ่น สํานักพิมพ์อมรินทร์สุขภาพ กล่าวว่า เมื่อดื่มน้ําอุ่น ระดับอุณหภูมิที่ร่างกายรับรู้จะเท่ากับความร้อนเมื่อร่างกายใช้พลังงานขณะออกกําลังกาย จึงช่วยเผาผลาญไขมันและทําให้น้ําหนักตัวลดลงได้ และเนื่องจากน้ําอุ่นมีอุณหภูมิใกล้เคียงกับอุณหภูมิร่างกาย จึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการรักษาอุณหภูมิร่างกายให้เป็นปกติ นอกจากนี้แม้แต่ส่วนประกอบที่เป็นของเหลวในบรรดาน้ําแกง น้ําชา ก็ยังไม่อบอุ่นพอสําหรับร่างกายเท่าน้ําอุ่น ขณะเดียวกันถ้าคุณดื่มน้ําเย็น อุณหภูมิที่ต่ําจะทําให้กระเพาะอาหารเกิดความเย็นจนประสิทธิภาพการทํางานลดลง ในสภาวะเช่นนี้กระเพาะอาหารจะไม่สามารถแยกแยะระหว่างสารอาหาร ที่ร่างกายต้องการกับส่วนประกอบที่ร่างกายไม่ต้องการจากอาหารทั้งหลายที่รับเข้ามาได้ จนกลายเป็นภาระของร่างกายใน

Go on Diet

1. ตื่นนอนตอนเช้าดื่มน้ําอุ่นที่มีอุณหภูมิประมาณ 45-50 องศาเซลเซียส 1 แก้ว

2. ดื่มน้ําอุ่นอึกแรกอย่าเพิ่งกลืนลงท้อง ให้กลั้วคอทําความสะอาดช่องปากแล้วบ้วนทิ้งก่อน ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันโรคในช่องปาก

3. ไม่ต้องรีบ ค่อยๆ ดื่ม ห้ามดื่มอึกใหญ่โดยเด็ดขาด เพื่อกระตุ้นอวัยวะภายในอย่างช้าๆ น้ํา 1 แก้วควรใช้เวลาดื่มประมาณ 10 นาที จึงจะเหมาะสมที่สุด ฝึกตัวเองให้เคยชินกับการดื่มน้ําอุ่นทุกเช้า หากไม่มีเวลาเพราะต้องรีบออกจากบ้าน ก็ควรดื่มน้ําอุ่นให้ได้วันละ 4-5 แก้ว วิธีนี้ก็ช่วยลดน้ําหนักได้เช่นเดียวกัน

Did You Know? รู้ได้อย่างไรว่าอ้วนลงพุง