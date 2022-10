PURE CARE BSC จัดงาน “PURE CARE BSC MASK LOVER”

MEET & GREET เสือ-กฤษณะพงศ์

เครื่องสำอาง PURE CARE BSC บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) โดย คุณดารนี มาตาแก้ว ผู้จัดการผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง PURE CARE BSC ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมจากธรรมชาติ และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัล Beauty Awards จากหลากหลายสถาบันชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศ ปลอดภัยแม้ผิวบอบบางแพ้ง่าย เพราะผ่านการทดสอบ Clinically Tested จากประเทศเยอรมนี คิดค้นวิจัยและผลิตมาเพื่อผิวผู้หญิงชาวเอเชียโดยเฉพาะ เหมาะสำหรับทุกสภาพผิว แม้แต่ผู้หญิงที่มีผิวบอบบางแพ้ง่ายก็มั่นใจในการใช้ เหมือนกับสโลแกนของแบรนด์ “The Expert in Asian Sensitive Skin” จัดงาน “PURE CARE BSC MASK LOVER”

ในงานพบกับกิจกรรม MEET & GREET กับ ซุปตาร์ดาวรุ่ง เสือ-กฤษณะพงศ์ ศรีภัททิยานนท์ นักแสดงนำชีรีย์ You’re My Sky จุดหมายคือท้องฟ้า ทางช่อง ONE และ ซีรีย์ You Never Eat Alone ทางช่อง AIS PLAY และช่อง 9 อสมท. ร่วมพูดคุยแบบ Exclusive เผยเคล็ดลับการดูเลตัวเอง พร้อมสาธิตเมนูสุขภาพสุดโปรดให้ลูกค้าทุกท่านได้ชิม และสุดพิเศษกับ Exclusive Beauty Treatment บริการตรวจวิเคราะห์ผิวด้วยการมาส์กหน้า จากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณและความงาม คุณธนกฤต อนุพันธ์ ชมมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินรับเชิญ คุณชีส์ต้า-ปุณิกา สินธุวณิก นักร้องสาวมาดเท่ห์ ที่มีน้ำเสียงเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทายาทคนเดียวของครูดนตรี มีผลงานมาแล้ว 3 อัลบั้มเต็ม และ 1 อัลบั้มพิเศษ มาพร้อมกับซิงเกิ้ลใหม่ ล่าสุด The Story Of Love (เรื่องราวของความรัก)

ในครั้งนี้ คุณพิชาวีร์ ธีระพันธ์วดี ผู้จัดการฝ่ายการตลาดศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ หาดใหญ่ , คุณไตรยศิริ เตมหิวงศ์ ผู้จัดการสำนักงานภูมิภาคสงขลา ฝ่ายบริหารการขาย และคุณฉวีวรรณ แก้วม่วง ผู้จัดการเขตการขายภาคใต้ ให้เกียรติร่วมงาน ณ ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ หาดใหญ่

ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่เคาน์เตอร์ เครื่องสำอาง PURE CARE BSC และทาง www.purecaretoday.com/th

FACEBOOK : PURE CARE By BSC