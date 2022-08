งานประกาศรางวัลครั้งยิ่งใหญ่ของชาวออฟฟิศกำลังจะกลับมาอีกครั้ง

ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยกับงาน GOODLIFE GOODCHOICE AWARD 2021 ในปีที่แล้ว ที่ GOODLIFE ได้เปิดโหวตให้กับสินค้าและ บริการ ที่ถูกใจชาวออฟฟิศ จนต่างพร้อมยอมเทใจให้เป็น Best Of the Year ในแต่ละสาขา โดยแต่ละผลิตภัณฑ์ได้รับการคัดสรรจาก แฟนเพจ ที่ต่างลงคะแนนกันอย่างคับคั่ง จนได้ที่สุดของที่สุด ผลิตภัณฑ์ สินค้าและ บริการ ที่แบ่งออกเป็นหมวดหมู่ดังนี้

GOOD HEALTH : สินค้า และ บริการ ที่ได้รับรางวัลในสาขา GOOD HEALTH เป็นกลุ่มแบรนด์ธุรกิจ เพื่อสุขภาพของชาวออฟฟิศโดยแท้ทรู อันได้แก่

Memplus : GOODLIFE ’s best health innovation of the year

Life Extension : GOODLIFE ’s best supplement for anti aging of the year

Mind kombucha : GOODLIFE ’s best healthy drink of the year

nu skin : GOODLIFE ’s best multivitamin of the year

Nubolic “Coconut Oil “ : GOODLIFE ’s best supplementary of the year

นอกจากนี้ ยังมี Doi Kham ที่ได้รับรางวัล GOODLIFE ’s best healthy snack of the year และ Colgate สำหรับรางวัล GOODLIFE ’s best oral care of the year อีกด้วยค่ะ

GOOD LOOK : สินค้า และ บริการ ที่ได้รับรางวัลในสาขา GOOD LOOK เป็นกลุ่มแบรนด์ธุรกิจ สินค้า ที่เป็นที่ชื่นชอบชองชาวออฟฟิศ ที่ช่วยทั้งเสริมลุค และเสริมบุคลิคภาพ ให้มีความมั่นใจ และ เป็นสินค้าที่ต้องมีสักชิ้นในชีวิต และเป็นบริการที่ชาวออฟฟิศต้องเลิฟ อันได้แก่

The Klinique : GOODLIFE ’s best beauty clinic of the year

Michael Kors : GOODLIFE ’s best handbags of the year

Amado : GOODLIFE ’s best Collagen of the year

UNIQLO : GOODLIFE ’s best life wear style of the year

GOOD CHILL: สินค้าและบริการที่ได้รับรางวัลในสาขา GOOD CHILL เป็นกลุ่มแบรนด์ธุรกิจกินดื่มเที่ยวสถานที่แฮงค์เอ้าท์รวมถึง Staycation ที่ชาวออฟฟิศต่างร่วมลงคะแนนโหวตให้อันได้แก่

DUSIT THANI HUAHIN : GOODLIFE ’s best relaxcation of the year

Mövenpick Hotel Sukhumvit 15 Bangkok : GOODLIFE ’s best staycation of the year

GOOD GADGET & ELECTRONIC : สินค้า และ บริการ ที่ได้รับรางวัลในสาขา GOOD GADGET & ELECTRONIC เป็นกลุ่มแบรนด์ธุรกิจ ที่ก้าวล้ำด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และน่าติดตาม อีกทั้งยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่ชาวออฟฟิศให้การยอมรับและจับตามองการเติบโตของกลุ่มธุรกิจเหล่านี้ พร้อมการนำไปใช้งานที่ทำให้ชีวิตดีขึ้นและง่ายขึ้น อันได้แก่

Raksa : GOODLIFE ’s best health application of the year

นอกจากนี้ ยังมี Honda ที่ได้รับรางวัล GOODLIFE ’s best city car of the year , realme ในรางวัล GOODLIFE ‘s best new communication device of the year และ DYSON ในรางวัล GOODLIFE ’s best air purifier of the year อีกเช่นกันค่ะ

คุณชะเอม ณัชชา ธีรเกตุ กล่าวว่า “ในปีที่ผ่านมาถึงแม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดยังคงมีอย่างต่อเนื่อง แต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้เราเล็งเห็นได้ว่า กลุ่มสินค้าและบริการต่างๆ ยังคง คิดค้นผลิตภัณฑ์ และ บริการ ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็นสินค้ากลุ่มสุขภาพ หรือแม้แต่การปรับตัวของสถานที่ต่างๆก็ตาม อีกทั้ง Innovation และ เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เข้าถึงชีวิตคนเมืองมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นคล่องตัวขึ้น ซึ่งเป็นที่น่ายินดี และ ขอแสดงความยินดีกับรางวัลของทุกๆท่าน ในครั้งนี้ และแน่นอนว่า ในปี 2022 นี้ เรายังคงมีกิจกรรม GOODLIFE GOODCHOICE AWARD 2022 ที่จะจัดขึ้นในเดือนกันยายน ซึ่งความเข้มข้นในปีนี้ นอกจากเพื่อนๆทางบ้านจะได้โหวตร่วมกันแล้ว ยังได้ร่วมลุ่นของรางวัลไปอีกด้วย อีกทั้ง จะมีกรรมการมายกทัพให้คะแนนสินค้าและบริการที่เข้าประกวดในปีนี้ แน่นอนว่าความเข้มข้นของกิจกรรม จะสนุกขึ้นอย่างแน่นอน อย่างไร รอติดตามที่หน้าเฟสบุ๊คแฟนเพจ GOODLIFEUPDATE ได้เลยค่ะ ”

อย่างไร อย่าลืมคอยติดตามว่า สินค้าชิ้นโปรดของเรา จะเข้ารอบหรือไม่ แล้วเตรียมตัวมาร่วมโหวตกิจกรรมนี้กัน เพื่อลุ้นรับของรางวัลกันนะคะ ปีนี้ ของที่ส่งเข้าประกวด บอกได้เลยว่า น่าทึ่งมากจริงๆ

