Dyson เปิดตัวอุปกรณ์เพื่อเส้นผมสีใหม่! เตรียมเป็นไอเท็มฮิตช่วงเทศกาลปลายปีนี้ หยิบน้ำเงินเฉดคลาสสิกคู่สีทองแดงในชื่อ Prussian Blue and Rich Copper

Dyson เปิดตัวอุปกรณ์เพื่อเส้นผมสี ใหม่ ! เตรียมเป็นไอเท็มฮิตช่ วงเทศกาลปลายปีนี้

หยิบน้ำเงินเฉดคลาสสิกคู่สี ทองแดงในชื่อ Prussian Blue and Rich Copper

วางจำหน่ายแบบจำกัดเวลาเฉพาะช่ วงเทศกาลแล้วที่ Dyson Demo Stores และ Dyson.co.th เท่านั้น

หลังจากเพลงในตำนาน All I want for Christmas is you กลับมาไต่ชาร์ตอีกครั้ง ก็ถือเป็นสัญญาณอย่างเป็ นทางการว่าเข้าสู่ช่ วงเทศกาลแบบเต็มตัว ซึ่งหากใครกำลังมองหาไอเท็มที่ ไม่ว่าจะซื้อให้ตัวเองก็แฮปปี้ หรือซื้อเป็นของขวัญก็ยังสวย แบรนด์ Dyson เพิ่งเปิดตัวผลิตภัณฑ์สีใหม่ต้ อนรับช่วงเทศกาลปลายปีนี้ ไปหมาดๆ ด้วยเครื่องเป่าผม Dyson SupersonicTM และอุปกรณ์จัดแต่งทรง Dyson AirwrapTM ที่มาในสี Prussian Blue น้ำเงินเฉดสวยคลาสสิคคู่กันกั บสีทองแดง Rich Copper มาพร้อมอุปกรณ์เสริมในชุดของขวั ญ วางขายแบบจำกัดเวลาเฉพาะช่ วงเทศกาลปี 2021 นี้เท่านั้น

ซึ่งที่มาที่ไปของคู่สีนี้เกิ ดจากการที่ เจมส์ ไดสัน หัวหน้าวิศวกรและผู้ก่อตั้ง Dyson ได้เคยพยายามหาคู่สีเพื่ อออกแบบและตกแต่งภายในรถยนต์ ไฟฟ้าของ Dyson เอง โดยไม่ต้องการให้ดูน่าเบื่อ เพราะ ณ ขณะนั้นวงการรถยนต์นิยมคู่สี ขาว-ดำ เป็นอย่างมาก และจากการค้นคว้าวิจัยเรื่ องการใช้สีอย่างเข้มข้นจึงได้ มาเป็นคู่สี Prussian Blue และ Rich Copper ที่ในวันนี้กลายมาเป็นสีของเซ็ ตของขวัญที่ดูคลาสสิกแต่แอบซุ กซนเหมาะกับเทศกาลปลายปีแบบนี้ แบบสุดๆ

สำหรับช่องทางการเป็นเจ้าของเซ็ตของขวัญสุดเอ็กซ์คลูซีฟนี้ก็สามารถเดินเข้าไปทดลองดูสีให้เห็นกับตาได้ที่ Dyson Demo Stores ทั้ง 4 สาขา; สาขาเซ็นทรัลเวิร์ล, สาขาเซ็นทรัล ลาดพร้าว, สาขาไอคอนสยาม, และสาขาสยามพารากอน หรือจะผ่านออนไลน์ทาง Dyson.co.th โดยไม่ว่าจะเป็น Dyson SupersonicTM หรือ Dyson AirwrapTM จะมาในชุดของขวัญพร้อมอุปกรณ์เสริมครบเซ็ต ตั้งแต่กล่องจัดเก็บ, กระเป๋าพกพา, แปรงและหวีที่ออกแบบโดย Dyson

เครื่องเป่าผม Dyson SupersonicTM

เครื่องเป่าผม Dyson SupersonicTM หนึ่งในไอเท็มในตำนานเรื่องการเป่าผม ที่ถูกออกแบบมาเพื่อเส้นผมทุกรูปแบบ ด้วยกระแสลมที่แรง สามารถควบคุมทิศทางได้ง่าย ทำให้ผมแห้งเร็ว ด้วยเสียงที่เบา นอกจากนั้นยังอัดแน่นด้วยเทคโนโลยีจาก Dyson ที่ทำให้สามารถวัดอุณหภูมิของกระแสลมได้ถึง 40 ครั้งต่อวินาทีเพื่อควบคุมไม่ให้ลมร้อนเกิน ทำให้สามารถเป่าผมได้แห้งอย่างรวดเร็วแต่ในขณะเดียวกันผมก็ไม่เสียจากความร้อนและดูเงางามอยู่เสมอ

ชุดของขวัญ เครื่องเป่าผม Dyson SupersonicTM แบบครบชุด สีปรัสเซียนบลูและริช คอปเปอร์ วางจำหน่ายในราคา 15,900 บาท ผ่านทาง Dyson Demo Stores และ Dyson.co.th

อุปกรณ์จัดแต่งทรง Dyson AirwrapTM

อีกหนี่งนวัตกรรมสุดว้าวของวงการเครื่องม้วนผมอย่าง อุปกรณ์จัดแต่งทรง Dyson AirwrapTM ก็มาในสี Prussian Blue และ Rich Copper เช่นกัน และจะมาทำลายความเชื่อเดิมๆ ที่ว่าการม้วนผมเท่ากับการทำร้ายเส้นผม เพราะเทคโนโลยีดิจิทัลมอเตอร์ของ Dyson ทำให้เจ้า Dyson Airwrap สร้างกระแสลมที่ทำให้จัดแต่งทรงผมได้ด้วยอุณหภูมิที่ต่ำกว่าเครื่องม้วนผมแบบธรรมดา ทำให้ผมไม่เสียจากความร้อนและทำให้ผมดูเงางามอยู่เสมอ

ชุดของขวัญ อุปกรณ์จัดแต่งทรง Dyson AirwrapTM แบบครบชุด สีปรัสเซียนบลูและริชคอปเปอร์ วางจำหน่ายในราคา 18,900 บาท ผ่านทาง Dyson Demo Stores และ Dyson.co.th

หากต้องการเป็นเจ้าของ เรียนรู้เพิ่มเติม หรือทดลองใช้เทคโนโลยีด้านเส้นผมของ Dyson สามารถไปที่ Dyson Demo Stores ทั้ง 4 สาขา; สาขาเซ็นทรัลเวิร์ล, สาขาเซ็นทรัล ลาดพร้าว, สาขาไอคอนสยาม, และสาขาสยามพารากอน หรือสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Dyson.co.th