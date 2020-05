8 บทเรียนชีวิต ที่ทุกคนควรเรียนรู้ เพื่อการมี Mindset ที่ดี

ชีวิตของคนเรามักเต็มไปด้วยบทเรียน ซึ่งบางคนสามารถเรียนรู้ บทเรียนชีวิต ผ่านประสบการณ์ด้วยตัวเอง แต่หลายๆ คน กลับเรียนรู้ได้จากผู้อื่น และนี่ก็คือบทเรียนชีวิตอันยอดเยี่ยม ที่จะสามารถช่วยให้คุณพัฒนาตัวเองในแบบที่ดีขึ้นอย่างเหลือเชื่อ

1.ใช้ชีวิตให้เป็นตัวของตัวเอง

สิ่งที่พบบ่อยในชีวิตของใครหลายคนก็คือ การไม่เป็นตัวของตัวเอง แต่ดันกลายเป็นคนที่ถูกผู้อื่นคาดหวังแทน ซึ่งคุณเป็นผู้เขียนชะตาชีวิตของคุณ ดังนั้น จงเขียนเรื่องราวชีวิตในแบบที่คุณต้องการ โดยไม่ต้องคำนึงว่ามันจะเป็นอย่างไร และจงใช้ชีวิตที่เป็นตัวของตัวเอง ฝันให้ไกลและอย่าคิดว่าจะทำไม่ได้

2.แสดงอารมณ์ ความรู้สึก ของคุณออกมา

ไม่เห็นเป็นไร หากจะปล่อยให้ตัวเองได้รู้สึกถึงความรู้สึกที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ แทนการแสร้งว่าไม่ได้เป็นอะไรเลยแม้แต่นิด เพราะสิ่งสำคัญคือ การแสดงอารมณ์ของคุณให้ผู้อื่นรับรู้ ไม่จำเป็นต้องหลีกเลี่ยงหรือเก็บซ่อนมันไว้ เนื่องจากว่าคุณอับอายหรอก



3.ค้นหาสิ่งที่เป็นแรงผลักดันให้คุณ

เมื่อคุณผลักดันตัวเองให้ทำอะไรสักอย่าง คุณจะรู้สึกเหมือนว่านี่เป็นเรื่องที่คุณ ‘ต้องทำ’ แต่ถ้าคุณมีสิ่งที่เป็นแรงผลักดันให้ตัวคุณทำ คุณจะรู้สึกว่าได้ทำมันอย่าง ‘จริงใจ’ และรู้สึกดีต่อตัวเองมากกว่า

4.บางครั้งความสุขก็เกิดจากการแก้ปัญหา

ไม่ใช่ความทุกข์จากปัญหาที่นำไปสู่ความสุข แต่การแก้ปัญหาความทุกข์ได้ต่างหากที่ทำให้เกิดความสุข เราสามารถเลือกมีความสุขได้กับทุกวันของชีวิต ควรหยุดพูดว่า ‘สักวันเราจะมีความสุขเมื่อได้ทำสิ่งๆ นี้’ แต่จงเลือกที่จะมีความสุขในทุกช่วงเวลา ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณ

5.พัฒนาความคิดให้เติบโต

คนที่ชอบบ่น ตำหนิ และปฏิเสธความรับผิดชอบอยู่ตลอดเวลามักไม่ค่อยมีความคิดที่ดีนัก คนที่มุ่งเน้นการพัฒนาจะไม่กล่าวโทษเศรษฐกิจ เนื่องจากขาดความมั่งคั่ง แต่พวกเขาจะหยิบหนังสือขึ้นมาเพื่อเรียนรู้วิธีการสร้างมัน หากคุณต้องการพัฒนาแนวคิดตัวเอง จงมุ่งเน้นเฉพาะสิ่งที่คุณสามารถควบคุมได้ อะไรที่ควบคุมไม่ได้ก็ปล่อยมันไปซะ



6.อันดับแรกคือเรื่องทักษะการสื่อสาร

ความสามารถในการสื่อสารความคิดของคุณกับผู้อื่นอย่างชัดเจน ถือเป็นทักษะที่มีค่ามากที่สุดที่คุณสามารถพัฒนาได้ จงเรียนรู้ที่จะสื่อสารความคิดของคุณ ทั้งในรูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษร เรียนรู้เทคนิคให้ได้มากที่สุด ตั้งแต่วิธีการเขียนข้อความอย่างกะทัดรัด วิธีการเขียนข้อความยาวๆ วิธีการใช้ภาษามือ การออกเสียง โทนเสียง ฯลฯ เป็นต้น



7.จดบันทึก และทำให้มันเกิดขึ้น



เขียนเป้าหมายของคุณทุกๆ วัน ลองจดบันทึกและจดสิ่งที่คุณต้องการ เนื่องจากในแง่ของการรับรู้ มันจะทำให้จิตใจของคุณตระหนักถึงสิ่งที่คุณต้องการ ส่วนในแง่แรงจูงใจในตัวเอง การจดบันทึกเป้าหมายของคุณทุกวัน จะช่วยให้คุณมีความรับผิดชอบต่อการทำมันให้เกิดขึ้นได้

8.จงอ่านทุกวัน

วิธีที่ดีที่สุดในการมีความคิดที่ดี นั่นก็คือการอ่าน และยิ่งคุณอ่านมากเท่าไหร่ ก็จะยิ่งช่วยขยายความคิดของคุณให้เป็นแง่บวกมากขึ้น ดังนั้น เราทุกคนจึงควร ‘อ่าน’ แม้มันจะใช้เวลาเพียง 20 นาทีก็ตาม

