8 เหตุผล ที่ทำให้คนดู “รักฉุดใจ นายฉุกเฉิน” หลงรัก หมอเต่า (บิวกิ้น – พุฒิพงษ์)

จบไปเรียบร้อยแล้วสำหรับซีรีส์ “รักฉุดใจ นายฉุกเฉิน” ซีรีส์คอเมดี้ปนดราม่าที่บอกเล่าเรื่องราวของนักศึกษาแพทย์ ทั้งเรื่องการเรียน การทำงาน รวมไปถึงการดูแลความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง แถมในเรื่องนี้ยังมีนักแสดงที่เรียกได้ว่ามีชื่อเสียง เป็นนักแสดงแม่เหล็กที่ดึงดูดคนดูอยู่หลายคน หนึ่งในคนที่ไม่พูดถึงไม่ได้ นั่นก็คือ “บิวกิ้น – พุฒิพงษ์” จากนาดาวบางกอก ที่มารับบทเป็น ” หมอเต่า ” คุณหมอหนุ่มสุดน่ารัก ที่ตีบทแตก จนทำให้คนดูร้องห่มร้องไห้กันมามากมายแล้ว

วันนี้ Goodlifeupdate จะพาไปดู 8 เหตุผล ที่ทำให้คนดู “รักฉุดใจ นายฉุกเฉิน” หลงรักหมอเต่ากันค่ะ

รักเพื่อน

ขี้เล่นเฮฮา

กวน ทะเล้น แสนซน

หมอเต่าคนนี้มักจะคอยสร้างเสียงหัวเราะให้กับทุกคนอยู่เสมอ

ปลอบใจคนอื่นเก่ง

มองโลกในแง่ดี

ช่างสังเกต

มีเหตุผล

น่ารักกกกกกกก (กอ ไก่ ล้านตัว)

ด้วยอุปนิสัยทั้งหมดนี้ จึงทำให้หมอเต่าเป็นตัวละครที่น่ารัก น่าเอ็นดู จนคนดูอดเอาใจช่วย ลุ้นตามไปด้วยตลอดเรื่องไม่ได้ เรียกได้ว่า เห็นหมอเต่าโผล่มาฉากไหน เป็นต้องแอบอมยิ้มตามไปด้วยทุกที

ใครที่ชื่นชอบผลงานการแสดงของหมอเต่า หรือ บิวกิ้น – พุฒิพงษ์ สามารถติดตามได้ที่ Instagram bbillkin

นอกจากนี้ยังมีผลงานเพลง You are my everything ให้ติดตามฟังได้ที่คลิปด้านล่างนี้อีกด้วย

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จากคุณผักกาด – ลัลธริมา (Pakkad – Lantarima) ค่ะ

