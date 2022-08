ครั้งแรกกับการรวม 30 สุดยอดร้านอาหารระดับแนวหน้าของไทย Thailand’s Favourite Restaurants by Koktail Presented by Siam Paragon

นิตยสาร Koktail นำเสนอเทศกาลอาหารแห่งปี

Thailand’s Favourite Restaurants by Koktail Presented by Siam Paragon

ครั้งแรกกับการรวม 30 สุดยอดร้านอาหารระดับแนวหน้าของไทย

27-28 สิงหาคม 2565 ที่ พาร์ค พารากอน สยามพารากอน

บริษัท มีเดียมาจิเนชั่น จำกัด ผู้ผลิตนิตยสาร Koktail และ Thailand’s Favourite Restaurants dining guide (คู่มือแนะนำร้านอาหารยอดนิยมในประเทศไทย) จัดงานสุดยอดเทศกาลอาหาร Thailand’s Favourite Restaurants by Koktail Presented by Siam Paragon เปิดประสบการณ์สุนทรียแห่งรสชาติเหนือระดับสำหรับนักชิม กับเทศกาลรวมสุดยอดร้านอาหารชั้นนำ กับสารพันเมนูซิกเนเจอร์รังสรรค์โดยเชฟชื่อดัง ครั้งแรกกับการรวมตัวกว่า 30 สุดยอดร้านอาหารระดับแนวหน้าของเมืองไทย 27-28 สิงหาคม 2565 ณ พาร์ค พารากอน ศูนย์การค้าสยามพารากอน อีกทั้งยังเป็นการร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยว ต้อนรับการเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบ และเติมเต็มสีสันให้แก่ภาคธุรกิจอาหารอีกด้วย

ร่วมสัมผัสสุดยอดประสบการณ์เหนือระดับ พร้อมลิ้มรสการรังสรรค์สุดยอดเมนูจากเชฟชื่อดัง ที่จะมาปรุงอาหารให้ได้ลิ้มลองกันภายในงาน กับเมนูพิเศษจากร้านอาหารชื่อดังกว่า 30 แห่ง อาทิ 31 Degrees Cacao by Kad Kokao, Appia, Aquila, Baan Tepa, Blue Elephant, Brasserie Palmier, CDGRE by sühring, Clara, Cloud i BKK, Fat Lamb by Chef Yakup, Haoma, Jaras and Tengoku @InterContinental Phuket, JHOL, Loyrom, Maison Dunand & Alpea, Man Tables, Mia, Phra [email protected] Bangkok, POTONG, Praya Dining @Praya Palazzo, Seafood @Trisara, Prego Bangkok, R-HAAN, Rern, Rib Room & Bar @The Landmark Bangkok, TAAN, The Smokaccia Laboratory, Tony’s และ Yamazato @The Okura Prestige Bangkok.

โดยการจัดงานในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, สยามพารากอน, บ.จาโกต้า บราเดอร์ส เทรดดิ้ง จำกัด ผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารชั้นนำจากทั่วโลก, เมกาทิกซ์ แพลตฟอร์มที่นำเสนอสินค้าและบริการชั้นนำ, tiktok และ TPN Group Thailand บริษัทนำเข้าเครื่องครัว ผลิตและจำหน่ายเครื่องครัวสแตนเลส

สำหรับผู้สนใจร่วมสัมผัสประสบการณ์อาหารเลิศรส ภายในงาน Thailand’s Favourite Restaurants by Koktail Presented by Siam Paragon สามารถเข้าร่วมงานได้ในวันที่ 27-28 สิงหาคม โดยงานแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา ได้แก่ 11.00 น. ถึง 16.00 น. และ 17.00น. ถึง 21.00น. พร้อมเพลิดเพลินกับเมนูซิกเนเจอร์จากร้านอาหารชั้นนำ เครื่องดื่ม ไวน์ และ ค็อกเทล พร้อมดนตรีและกิจกรรมความบันเทิงได้ตลอดงาน โดยสามารถซื้อบัตรเข้างานมูลค่า 1,500++ บาทต่อคน เพื่อใช้เป็นค่าอาหารและเครื่องดื่มในงานได้เต็มจำนวน ผ่านช่องทางออนไลน์ของ Megatix คลิก: https://bit.ly/3Pc0wrZ หรือสามารถซื้อบัตรได้ที่งาน หรือสอบถามโดยตรงได้ที่คุณจิตรเกษม [email protected] นิตยสาร Koktail โทร.02-237-9804 (09.00น. – 18.00น.) พร้อมพบกับสิทธิพิเศษจาก ONESIAM SuperApp

นอกจากนี้ ในวันที่ 26 สิงหาคม 2565 จะมีงานประกาศรางวัล “Dusk till Dark Industry Awards Presentation Event” (สำหรับผู้ที่ได้รับเชิญเท่านั้น) โดยหนังสือคู่มือร้านอาหาร Thailand’s Favourite Restaurants เพื่อมอบรางวัลเป็นเกียรติแด่เชฟและร้านอาหารยอดนิยมรวมทั้งสิ้น 33 สาขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สร้างสรรค์และประยุกต์ใช้เทรนด์ใหม่ๆ ให้แก่วงการอาหาร โดยมีทั้งเชฟระดับแนวหน้า ผู้ประกอบการ ผู้เชี่ยวชาญ บุคลากรในแวดวงอุตสาหกรรมอาหาร รวมถึงสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน โดยได้รับเกียรติจากคุณยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นประธานการเปิดงาน

ไนเจล โอกินส์ ผู้ก่อตั้งบริษัท มีเดียมาจิเนชั่น จำกัด และ Thailand’s Favourite Restaurants dining guide (คู่มือแนะนำร้านอาหารยอดนิยมในประเทศไทย) กล่าวว่า “เรารู้สึกภูมิใจที่ สยามพารากอน มีวิสัยทัศน์ร่วมกันมองเห็นความสำคัญของการเชิดชูและยกระดับความเป็นเลิศทางอาหารของประเทศให้ก้าวไกล โดยร่วมจัดงาน Thailand’s Favourite Restaurants by Koktail Presented by Siam Paragon ในขณะเดียวกัน หนังสือคู่มือ Thailand’s Favourite Restaurants by Koktail ของเราได้รวบรวมร้านอาหารชั้นนำจากทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทย ภายใต้การควบคุมของ คริสโตเฟอร์ วัตสัน ผู้มีประสบการณ์ยาวนานในวงการร้านอาหาร และทีมงาน ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจารณ์อาหาร จึงมั่นใจได้ว่าคู่มือของเราจะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับอาหารและมาตรฐานการให้บริการที่เชื่อถือได้ เหมาะสำหรับเป็นคู่มือของคนรักอาหารและเครื่องดื่มที่ต้องมีติดตัวไว้ นอกจากนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยยังได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรในการส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นสุดยอดของอาหารรสเลิศ”

ธณพร ตันติยานนท์ ผู้บริหารหน่วยธุรกิจ บริษัท สยามพารากอน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด กล่าว “สยามพารากอน ในฐานะ World Class Food Destination และผู้นำในการสร้างสรรค์ประสบการณ์เหนือระดับ ร่วมรังสรรค์สุดยอดเทศกาลอาหาร Thailand’s Favourite Restaurants by Koktail Presented by Siam Paragon ขึ้นเพื่อมอบสุดยอดประสบการณ์ระดับเวิลด์คลาสให้กับผู้ที่ชื่นชอบและหลงใหลในอาหารโดยเฉพาะ และยังเป็นการตอกย้ำภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกชื่นชอบ ซึ่งอาหารนับเป็น Soft Power อันทรงพลังที่สุดของประเทศไทยอย่างหนึ่ง ที่สร้างชื่อเสียงและดึงดูดให้ผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกอยากเดินทางมาเยือน การจัดงานในครั้งนี้ ยังเป็นการตอกย้ำถึงความพร้อมของประเทศไทย ในการต้อนรับนักท่องเที่ยวหลังจากการเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบ นอกจากนี้ ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างสีสันให้วงการอาหาร เป็นโอกาสพิเศษที่ผู้มาร่วมงานจะได้สัมผัสกับความอร่อยหลากหลายจากกว่า 30 ร้านอาหารระดับแนวหน้าของไทยได้พร้อมกันภายในงานเดียว นอกจากนี้ เรายังมอบสิทธิพิเศษสำหรับ ONESIAM SuperApp เมื่อดาวน์โหลด ONESIAM SuperApp พร้อมสมัครสมาชิก VIZ ภายในงานรับเพิ่มทันที 100 บาท เพื่อเพลิดเพลินกับอาหารและเครื่องดื่ม และสำหรับสมาชิก VIZ รับฟรี ไอศครีมฮาเก้น-ดาซ 1 สกู๊ปอีกด้วย”