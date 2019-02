ศัลยกรรมความงามกับผู้หญิง จำเป็นแค่ไหน?

ในการขับรถเพื่อไปให้ถึงยังจุดหมายปลายทางนั้นอาจมีหลายเส้นทาง ทั้งทางหลัก ทางรอง และทางลัด ที่โดยปกติแล้วเรามักใช้เส้นทางหลักเป็นเส้นทางประจำเสมอ แต่อาจมีใครอีกหลายๆ คนที่จะเลือกใช้ “ทางลัด” เพราะเห็นว่าสะดวกรวดเร็วดี แต่คุณรู้หรือไม่คะว่าทางลัดส่วนใหญ่นั้นมักจะอันตรายและไม่ค่อยจะลัดอย่างที่เราเข้าใจกัน ที่เราพูดถึงอยู่นี่คือเรื่องของ “การศัลยกรรม” ที่เป็นเสมือนทางลัดของความสวยงามในผู้หญิงบางรายที่เลือกใช้เป็นคำตอบสุดท้าย ทั้งที่ความจริงแล้วยังมีอีกหลายตัวเลือกที่ดีกว่า ประหยัดกว่า ปลอดภัยกว่า และได้ผลดีกว่าในระยะยาวด้วย

แต่ในวันนี้เราจะมานำเสนอข้อมูลและวิธีการสวยด้วยมือหมอ และมีดหมออย่างการทำศัลยกรรมมาฝากว่าเป็นอย่างไร และมีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนสำหรับผู้หญิงที่ได้ชื่อว่าเข้าสู่วัยร่วงโรยแล้วนั่นเอง

>> การศัลยกรรมคืออะไร <<

การศัลยกรรมคือการเปลี่ยนแปลงรูปร่างหน้าตาที่ไม่พึงประสงค์ให้เข้าที่เข้าทางตามแต่ใจของผู้ที่เข้ารับการศัลยกรรมและแพทย์ที่ทำศัลยกรรม โดยจะมีวิธีการในการเปลี่ยนแปลงลักษณะภายนอกที่ว่านี้แตกต่างกันออกไปตามลักษณะกายภาพของผู้เข้ารับการศัลยกรรมและการวินิจฉัยของแพทย์ พูดง่ายๆ ก็เหมือนกับว่าหากโรครุนแรง ยาที่ให้ก็ต้องแรงตามไปด้วย คือสวยมาก่อนแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรให้มาก แต่หากมาแต่ตัว ความสวยไม่มีติดมือมาเลยก็คงต้องใช้มาตรการที่รุนแรงกว่านั่นเอง ซึ่งวิธีการทำสวยที่ว่านี้นอกจากจะใช้สารเคมีด้วยวิธีการทา ลอก แล้วยังมีการฉีดเข้าไปในร่างกาย มีการเสริม ผ่า เย็บ เจาะ ดูด และใส่วัสดุต่างๆ เข้าไปแทนที่ ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของขั้นตอนการศัลยกรรมอวัยวะต่างๆ หรือเสริมการผ่าตัดและการทำสวยเพื่อให้เข้าเป้าถึงขั้น แตกต่างจากการทำสวยด้วยการเสริมสวยหรือบำรุงความงามด้วยวิธีทางธรรมชาติอย่างมากที่จะปลอดภัยไม่เสี่ยงกว่า

>> การศัลยกรรมมีความปลอดภัยแค่ไหน <<

การศัลยกรรมก็เหมือนกับการไปรับการรักษาร่างกายตามโรงพยาบาลนั่นเอง เหมือนเป็นคนไข้คนหนึ่งที่มารับการรักษาอาการไม่พอใจในสภาพร่างกายของตนเอง เพียงแต่จะมีเรื่องของความปลอดภัยเข้ามาเกี่ยวอีกมากเพราะไม่ใช่แค่เรื่องความปลอดภัยในชีวิต แต่เป็นเรื่องของความสวยความงามด้วยวิธีการศัลยกรรม แต่ว่าจะปลอดภัยแค่ไหนนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายๆ อย่าง เช่น จรรยาบรรณของแพทย์ เพราะหากหมอไม่มีจรรยาบรรณไม่สนใจความปลอดภัยของคนไข้ นอกจากจะเกิดความเสี่ยงแล้วผลลัพธ์ที่ได้อาจไม่น่าพอใจอีกด้วย, ฝีมือของแพทย์ อันนี้ก็สำคัญมากเพราะหากเจอแพทย์ที่มีจรรยาบรรณแต่ฝีมือไม่ดีก็เสี่ยงกับการต้องตามแก้งานกันให้วุ่นวายภายหลัง เสียทั้งเงิน เสียทั้งเวลา และอาจเสียไปถึงหน้าตาอีกด้วย

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ การศัลยกรรมก็เหมือนการซ่อมแซมตกแต่งของใช้ จึงต้องพึ่งพาวัสดุอุปกรณ์ที่ดีมีคุณภาพ ที่สำคัญต้องมีความสะอาดจะได้ไม่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ สุดท้ายเลยคือ ปฏิกิริยาทางร่างกายของคนไข้เอง ในส่วนของคนไข้หรือผู้เข้ารับการทำศัลยกรรมก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงได้ หากมีปฏิกิริยาต่อต้านการทำศัลยกรรมหรือต่อต้านวัสดุอุปกรณ์ที่ใส่เข้าไปก็อาจส่งผลเสียต่อร่างกายของผู้ที่ทำได้เช่นกัน และเมื่อเป็นเช่นนั้นก็อาจทำให้เกิดกรณีทำศัลยกรรมไปแล้วก็ต้องกลับไปเอาออก กลับไปแก้ไขใหม่ กลับไปเปลี่ยนให้วุ่นวายจนกว่าจะเจอในแบบที่ใช่หรือสวยอย่างถูกใจและปลอดภัยขึ้น

>> ศัลยกรรมจำเป็นกับผู้หญิงแค่ไหน? <<

ก่อนอื่นก็คงต้องถามกันก่อนล่ะค่ะว่าคุณมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้ยังไงบ้าง?

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการทำศัลยกรรม

คุณคิดว่าคุณ “ยังไม่สวย” หรือ “แก่” ขนาดไหน รับได้กับสิ่งที่เป็นหรือไม่

คุณคิดว่าคุณดูแลตัวเองดีแล้วและถึงที่สุดแล้หรือยัง

คุณชอบความงามตามธรรมชาติที่อาจมีข้อตำหนิหรือข้อบกพร่องเล็กน้อยบ้างหรือความงามแบบศัลยกรรมที่ดูเพอร์เฟ็คไปเสียทั้งหมด

คุณอยู่ในวัยตั้งแต่ 25 ปี ขึ้นไป แต่ยังไม่ถึงวัย 50 ปี

>> และถ้าคำตอบของคุณส่วนใหญ่เป็นดังต่อไปนี้… <<

ศัลยกรรมคือการเสริมความงามสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือไม่พอใจกับสิ่งที่ตนมีอยู่

ศัลยกรรมคือตัวเลือกสุดท้ายที่คิดจะทำเพื่อความสวยความงาม

ถึงหน้าตัวเองจะดูแก่กว่าอายุจริง แต่ก็ไม่ได้ดูแก่จนเกินไป

ยังไม่แก่เท่าไรเลย ยังดูสาวและดูสวย ยังทำอะไรในแบบที่เคยทำได้ตั้งเยอะ

ดูแลตัวเองค่อนข้างดีแม้จะไม่ค่อยมีเวลาดูแลก็ตาม

ดูแลตัวเองสุดฤทธิ์แบบที่เรียกว่า จะอิ่มจะหิวก็ขอให้สวยไว้ก่อน

ความงามตามธรรมชาติก็ดี ความงามตามมีดหมอก็ดี ล้วนสวยงามกันทั้คู่ แต่สวยตามธรรมชาติแค่นี้ก็สวยพออยู่แล้ว

ความงามตามธรรมชาติถึงแม้ไม่เพอร์เฟกต์ แต่ก็ดูดีและมีความปลอดภัยกว่า

ตอนนี้อายุเพิ่งจะ 30 กว่าเท่านั้น

ตอนนี้อายุเพิ่งเข้าสู่เลข 4 เอง

หากคำตอบออกมาประมาณนี้ก็หมายความว่าคุณไม่ได้ยี่หระต่อการเสริมสวยด้วยการศัลยกรรม เพราะคุณเองคิดว่ายังมีความสวย ความสาว และมีไฟอันลุกโชนในใจอยู่ ที่สำคัญคือยังมีทางเลือกมากมายที่จะเดินไปสู่ความสวยงามได้อย่างปลอดภัยและเป็นธรรมชาติ ศัลยกรรมจึงไม่ใช่เรื่องจำเป็นสำหรับคุณเลย แต่หากคุณคิดเห็นในลักษณะที่แตกต่างกันแบบขาวกับดำ คำตอบของคุณก็คือศัลยกรรมจำเป็นสำหรับคุณ แต่ยังไงก็ต้องศึกษาและคิดดูให้ดีนะคะว่าจะคุ้มหรือไม่กับการเอาชีวิต เอาความสวยงาม เอาเงินที่สะสมมาทั้งชีวิต ไปเสี่ยงกับความสวยที่ไม่รู้ว่าจะสวยสมใจหรือไม่

ทีนี้สาวๆ คงรู้ใจตัวเองกับคำตอบความต้องการเกี่ยวกับการศัลยกรรมกันพอสมควรแล้วใช่มั้ยคะ ไม่ได้บอกนะคะว่าทำแล้วมันผิด แต่แค่ให้ทบทวนและคิดดูดีๆ ว่าตัวเราถึงเวลาที่ต้องทำหรือยัง และวันนี้เราก็ไม่ลืมที่จะเอาศาสตร์ความสวยดีๆ ที่มาให้คุณผู้หญิงทุกคนได้เอาไปทำตามดูค่ะ เป็นหลักการง่ายๆ ที่เคยได้ยินกันมา เพียงแค่ว่าบางคนอาจยังไม่ได้เน้นหรือทำตามแบบจริงจัง ถ้าทำตามได้เชื่อแน่ค่ะว่าไม่ต้องไปทำอะไรให้เจ็บตัว ก็จะสวยสะพรั่งแบบสาวสองพันปีแน่นอน ไปดูพร้อมกันค่ะว่ามีหลักการใหญ่ๆ อะไรบ้าง

>> เรื่องอาหารการกิน << เคยได้ยินคำพูดที่ว่า “You are what you eat” กันมาบ่อยแล้วใช่มั้ยคะ คำกล่าวนี้จริงที่สุดเลยล่ะค่ะ เพราะคนเรานั้นกินอะไรเราก็ได้อย่างนั้น การเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ส่งเสริมให้แข็งแรงและสวยงามบนเรือนร่างของเราแบบยั่งยืน ทั้งอาหารตามธรรมชาติและอาหารสังเคราะห์แบบอาหารเม็ด อาหารแคปซูล อย่างวิตามินชนิดต่างๆ เป็นต้น

>> การบริหารร่างกาย << พูดง่ายๆ ก็คือการออกกำลังกายนั่นเองค่ะ ไม่ว่าจะเป็นคนวัยใดย่อมต้องออกกำลังกายให้ร่างกายแข็งแรงอยู่เสมอ ยิ่งผู้หญิงที่เริ่มอายุมากขึ้นยิ่งต้องดูแลตัวเองให้ดี หมั่นออกกำลังกายเป็นประจำ จะช่วยชะลอวัยและคงความแข็งแรงได้ดีที่สุดเลยล่ะค่ะ

>> การบริหารจิตใจ << ร่างกายที่ดีย่อมต้องมีจิตใจที่ดีตามไปด้วยถึงจะเรียกว่ามีสุขภาพที่ดีสมบูรณ์แบบ เพราะถ้าจิตใจไม่ดีก็จะตีรวนให้ร่างกายเกิดความผิดปกติได้ ดังนั้นเราต้องบริหารจิตใจควบคู่กับการบริหารร่างกายไปด้วย อย่างการนั่งสมาธิ การท่องเที่ยวให้จิตใจเบิกบาน การพูดคุยกับคนที่มองโลกในแง่ดี เหล่านี้ถือเป็นการบริหารจิตใจแบบง่ายๆ อย่างหนึ่งเลยล่ะ

> จำกัดปริมาณแคลอรี << การจำกัดปริมาณแคลอรีที่ว่านี้ประเด็นไม่ได้อยู่ที่การลดน้ำหนัก ลดสัดส่วนให้ดูดี หากได้ผลก็คือเป็นผลพลอยได้มากกว่า เพราะความสำคัญอยู่ตรงที่การจำกัดปริมาณไขมันที่จะเข้าไปสะสมในร่างกาย ทำให้เกิดโรคภัยต่างๆ ถ้าเราจำกัดมันได้ ไม่มีไขมันไปสะสม ร่างกายก็จะดูดี มีทรวดทรง เรียกว่าได้สองต่อเลยทีเดียว

ความจริงแล้วเรื่องของการดูแลตัวเอง ไม่ว่าจะด้านสุขภาพหรือความสวยความงาม ไม่ได้ขึ้นอยู่กับวัยหรืออายุเลยเพราะไม่ว่าจะอยู่ในวัยไหน วัยเด็ก วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ ก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีเพื่อให้มีสุขภาพกายใจและความงดงามของร่างกายกันอยู่แล้ว แต่คำถามที่อยากรู้ก็คือ คุณดูแลตัวเองถูกวิธีแล้วหรือยัง และดูแลตัวเองอย่างต่อเนื่องกันหรือเปล่า? ถ้ายังไม่แน่ใจลองอ่านสิ่งที่เราเอามาฝากกันวันนี้ดูนะคะ จะได้รู้ว่าถ้าดูแลตัวเองไม่ถูกวิธี วันหนึ่งเราพร้อมจะทำศัลยกรรมแล้วหรือยัง ฝากไว้แค่นี้ค๊า

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ