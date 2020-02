บรรดาศิลปินและพิธีกรชื่อดังเกาหลีใต้ส่งน้ำใจถึง เมืองแดกู ร่วมใจกันปราบปรามไวรัส COVID-19

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ผู้จัดการออนไลน์เสนอข่าวว่า บรรดาศิลปินและพิธีกรชื่อดังเกาหลีใต้บริจาคเงินและสิ่งของให้ความช่วยเหลือปราบปรามไวรัส COVID-19 ที่ เมืองแดกู

กงยู ได้ร่วมบริจาค 100 ล้านวอน ( ประมาณ 2.6 ล้านบาท ) ให้กับ Community Chest of Korea เขาต้องการให้เจ้าหน้าที่นำเงินไปใช้ในการเพิ่มมาตรการป้องกันการระบาดของ COVID-19 และเงินของเขาอาจจะเผื่อแผ่ไปถึงผู้มีรายได้ต่ำ หรือผู้ทุพพลภาพได้อีกด้วย

ซอนเยจิน นางเอกจากซีรีส์ดัง “Crash Landing on You” บริจาคเงิน 100 ล้านวอนให้กับ Community Chest of Korea แห่งเมืองแดกู ซึ่งเป็นบ้านเกิดของเธอ

คิมอูบิน นักแสดงหนุ่มที่หายหน้าหายตาไปจากวงการ เพื่อรักษาตัวจากการเป็นมะเร็งหลังโพรงจมูก ได้ร่วมบริจาคเงินให้กับ Community Chest of Korea แห่งกรุงโซล

นอกจากนี้ยังมีนักแสดงและคนดังอีกหลายคน เช่น ชินมินอา บริจาค 100 ล้านวอน อีบยองฮอน บริจาค 100 ล้านวอน จองอูซอง บริจาค 100 ล้านวอน ปาร์คโบยอง บริจาคเงิน 50 ล้านวอนให้กับ Community Chest of Korea

ซูจี ร่วมบริจาค 100 ล้านวอน จูจีฮุน นักแสดงจากเรื่อง Kingdom ได้บริจาค 50 ล้านวอน ( ประมาณ 1.3 ล้านบาท ) ให้กับ NGO Good Neighbors

คิมฮเยซู บริจาค 100 ล้านวอนให้กับ Hope Bridge Disaster Relief Association ที่เข้าไปช่วยเหลือในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของ COVID-19

ฮเยริ จากวง Girl’s Day ได้บริจาค 100 ล้านวอน ให้กับ Save The Children เพื่อช่วยเหลือเด็ก ๆ ในเมืองแดกู และยังจัดหาของใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวันมอบให้กับเด็กที่มาจากครอบครัวยากจน และเด็กที่ปู่ย่าตายายเลี้ยงดูมา คังโฮดง พิธีกรชื่อดังของเกาหลีใต้ ได้ร่วมบริจาค 100 ล้านวอนให้กับเด็ก ๆ ที่มาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อยเช่นกัน

ยูแจซอก พิธีกรอันดับหนึ่งของวงการบันเทิงเกาหลีใต้ร่วมบริจาค 100 ล้านวอน เพื่อนำไปซื้อหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ป้องกันไวรัสนี้

คิมจองกุก พี่เสือแห่งรายการ Running Man บริจาค 100 ล้านวอนให้กับ Korea Disaster Relief

คิมฮเยอึน บริจาค 50 ล้านวอน ให้กับ NGO Korea Food for the Hungry International ซึ่งเงินบริจาคของเธอได้นำไปใช้จัดหาหน้ากากอนามัย และสิ่งของจำเป็นเพื่อมอบให้กับเด็กที่มาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อย มูลนิธิเด็ก และองค์กรที่ช่วยเหลือเด็กต่าง ๆ

ชาอึนอู จากวง ASTRO บริจาค 30 ล้านวอน ( 7.8 แสน ) ซอนมี บริจาค 10 ล้านวอน ให้กับ Hope Bridge Disaster Relief Fund

อีซึงฮวาน บริจาค 30 ล้านวอน ให้กับ Korea Disaster Relief Association เขาบอกว่า “ตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่หนักหนาสำหรับทุก ๆ คน เรามักเป็นคนที่รวมใจกันเป็นหนึ่ง และแบ่งปันความอบอุ่นในช่วงเวลาวิกฤติแบบนี้เสมอ เข้มแข็งไว้นะครับทุกคน และขอขอบคุณทาง ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคแห่งสาธารณรัฐเกาหลีด้วยครับ”

อันแจอุค บริจาค 20 ล้านวอน ( 5.2 แสน )ให้กับ Korean National Red Cross ในเมืองแดกู เขาบอกว่า “ผมบริจาคเงินนี้โดยหวังว่าโคโรนาไวรัสจะไม่แพร่ระบาดอีกในเมืองแดกู ผมหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อการตอบสนองอย่างรวดเร็วของสภากาชาดที่จะมอบความปลอดภัยและความสงบให้แก่ผู้คนที่กำลังวิตกกังวลอย่างมากมายอยู่ในขณะนี้ครับ”

คิมโซฮยอน บริจาค 10 ล้านวอน ( 2.6 แสน ) ให้กับ Hope Bridge Korea Disaster Relief Association โดยเขาตั้งใจให้เงินก้อนนี้ได้ใช้ซื้อหาหน้ากากอนามัย เจลล้างหน้าเพื่อป้องกันไวรัสร้ายนี้

อีซียอง บริจาคเงิน 10 ล้านวอน ให้กับ Beautiful Foundation เงินบริจาคของเธอถูกใช้เป็นเงินกองทุนฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ทำงานขายของหาเลี้ยงชีพในเมืองแดกู

บี.ไอ. หรือ คิม ฮัน-บิน อดีตสมาชิกวง IKON ได้บริจาคหน้ากากอนามัยจำนวน 100,000 ชิ้น มอบให้กับผู้ยากไร้ที่ไม่มีเงินซื้อหน้ากากอนามัย โดยการบริจาคครั้งนี้เขาขอมอบในนามของแฟนคลับของเขา

ปาร์คแฮจิน บริจาค แว่นตาแบบใช้แล้วทิ้งจำนวน 500 ชิ้น รวมถึงหน้ากากอนามัยอีก 1,000 ชิ้นให้กับทีมงานละครเรื่อง Old School Intern อีกด้วย

