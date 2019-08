วันนี้ A cuisine มีอีกหนึ่งร้านที่อยากแนะนำมากๆเลยค่ะ นั่นก็คือร้าน Second Edition ร้านอาหารสไตล์ฝรั่งเศส โดยเชฟใหญ่มากฝีมืออย่าง เชฟแวน-อายุษกร อารยางกูร บอกเลยว่าแต่ละเมนูอร่อย และพิถีพิถันมากๆค่ะ

Second Edition @ Siamese Exclusive สุขุมวิท 31

อย่างแรกเลยที่สังเกตเมื่อเข้ามาด้านในของร้าน บอกเลยว่าสะดุดตามากๆ แลรู้สึกชอบมากๆค่ะ บรรยากาศภายในร้าน ตกแต่งด้วยสไตล์ Mid-Century ที่ให้ความรู้สึกเสมือนพาย้อนกลับไปในช่วงปี 1950 เลยทีเดียว ซึ่งยุคนั้นโด่งดังในเรื่องงานดีไซน์ที่มีรายละเอียดและรูปทรงที่อ่อนช้อย ทางร้านเลือกหยิบเอารูปทรงเรขาคณิต และลายเส้นที่เป็นเอกลักษณ์มาเป็นองค์ประกอบหลักในการตกแต่งร้าน ผสมกับรูปแบบกราฟิก ทำให้รู้สึกอบอุ่นเหมือนได้นั่งรับประทานอาหารอยู่ในบ้าน และยังเลือกใช้วัสดุอย่างไม้กับผ้าสักหลาดมาผสมผสานกับเฟอร์นิเจอร์ที่ดูโดดเด่น ร่วมสมัย และใช้โทนสีอบอุ่นอย่างสีฟ้า สีเขียว และสีเบจ ตัดเส้นด้วยสีทองเพื่อเพิ่มความน่าสนใจ และโดดเด่นด้วยวอลเปเปอร์แพทเทิร์นรูปชายหนุ่มในหลากหลายอิริยาบถที่กำลังสนุกสนานกับการใช้ชีวิต ซึ่งถูกดีไซน์ขึ้นสำหรับทางร้านโดยเฉพาะอีกด้วย

บรรยากาศดีแล้ว อาหารก็ต้องอร่อยด้วยจริงไหมคะ ที่ร้าน Second Edition ได้รังสรรค์อาหารในสไตล์ Home Cooking โดยเลือกเมนูอาหารที่คุ้นเคยตามแบบฉบับของ Comfort Food ที่ให้ความรู้สึกเหมือนรับประทานอาหารอยู่ที่บ้าน แต่ก็เลือกวัตถุดิบคุณภาพดีเพื่อความประทับใจของลูกค้าที่มาเยือนค่ะ วันนี้เราได้ลิ้มลองกันหลากหลากเมนูมากๆ มาดูกันดีกว่าค่ะ ว่าจะมีเมนูอะไรกันบ้าง

ลิ้มลองเมนูเด็ดห้ามพลาด @Second Edition

เริ่มเมนูแรกก็ว๊าวเลยค่ะ กับเมนู ปลาหมึกย่างผัดกับเบคอน 280 บาท (Bacon Wrapped Grilled Squid) ปลาหมึกกล้วย

ตัวใหญ่ห่อด้วยเบคอนนำมาย่างจนเกิดกลิ่นหอม และนำไปผัดกับน้ำมันมะกอก เบคอนชิ้นหนา พริกหวานและมะเขือเทศ

ลูกฟิกสดห่อเบคอนย่างเสิร์ฟพร้อมครีมชีสมาสคาโปน 280 บาท (Grilled Figs in Bacon with Mascarpone) ลูกฟิกสดย่างเสิร์ฟมาพร้อมครีมชีสมาสคาโปน และซอสสูตรพิเศษที่ทำมาจาก Aged Balsamic ให้รสชาติกลมกล่อมและรสสัมผัสที่ลงตัว

ขนมปังบางกรอบย่าง หน้าพาร์มาแฮม ไข่ และเฟตต้าชีส 250 บาท (Grilled Flat bread with Tomato, Parma ham, Feta cheese and Eggs) แป้งขนมปังแบบบางกรอบที่หน้าตาคล้ายพิซซ่านำไปย่าง แต่ให้เนื้อสัมผัสที่บางเบากว่าสามารถรับประทานพร้อมกันได้หลายคนและยังมีให้เลือกด้วยกันหลายรสชาติ

ปลาค็อดเสิร์ฟพร้อมครีมซอสเห็ด 650 บาท (Roasted Cod with Mixed Mushroom Cream Sauce)

สเต็กเนื้อริบอาย จากประเทศออสเตรเลีย เสิร์ฟพร้อมชิมิชูรีซอส 720 บาท (Rib eye, organic gass fed – Australia with Chimichurri Sauce)

พอร์คชอปเสิร์ฟพร้อมซอสเห็ด (400 กรัม) 450 บาท (Grilled Pork chop with mushroom)

เคลสลัดกับน้ำสลัดแองโชวี่ 320 บาท (Tuscan Style organic Kale with anchovy dressing)

เซเคินด์ อิดิชั่น สลัดเฮ้าส์ 280 บาท (Second Edition House Salad)

ทานของคาวแบบจัดเต็มแล้ว ของหวานที่ร้าน Second Edition ก็จัดว่าเด็ดและไม่ควรพลาดเลยค่ะ มาเริ่มที่ของหวานเมนูแรกก็คือ สับปะรดสดย่างราดด้วยซอสคาราเมลและโรยอัลมอนด์บด 180 บาท (Grilled Pineapple with Vanilla Ice Cream and Caramel Sauce) กลิ่นสับปะรดย่างหอมๆ ทานคู่กับไอศกรีมวานิลลา อร่อย เข้ากันอย่างลงตัวค่ะ

ทาร์ตตาแตง 200 บาท (Tart Tartin (Upside-down French Apple Tart)

ใครเริ่มหิวบ้างแล้วยอมรับมาซะดีๆค่ะ อยากลิ้มลองความอร่อยแบบนี้ ตามไปโดนกันได้ที่

พิกัดร้านSecond Edition : อาคาร Siamese Exclusive สุขุมวิท 31

เปิดให้บริการทุกวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 11.00 – 22.00 น.

วันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่ 11.00-22.00 น.

สอบถามข้อมูลและสำรองที่นั่ง โทร.02-163-4648 หรือ www.secondeditionbkk.com

⇓ คลิกเลย! ดูคลิปเรียกความหิวกัน ร้าน Second Edition ⇓

