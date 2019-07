เทียบให้เห็นภาพ กินผลไม้เท่าไร จึงจะพอเหมาะตามคำแนะนำ

ส้มมีวิตามินซีที่คุณต้องการในหนึ่งวัน อ้างอิงจาก Mayo Clinic และแอนติออกซิแดนท์อันทรงพลังนี้เก่งฉกาจในเรื่องเสริมสร้างภูมิต้านทาน อ้างอิงจาก Academy of Nutrition and Dietetics

ถึงแม้ว่าส้มจะมีรสหวาน แต่ก็เป็นผลไม้ที่มีค่า GI ต่ำ มีไฟเบอร์และมีโพลีฟีนอลสูง ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยรักษาระดับน้ำตาลในเลือด อ้างอิงจากผลการวิจัยที่ตีพิมพ์ลงในวารสาร Medical Journal of the Islamic Republic of Iran ปี 2017