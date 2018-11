ท่าบริหารลดหน้าท้อง มีมากมายหลายท่าค่ะ แต่ท่าที่เราจะแนะนำในวันนี้ เป็นท่าง่ายๆ ที่ช่วยเสริมความกระชับให้หน้าท้องใต้สะดือได้ดีสุดๆ

ท่านี้จะเน้นการใช้ขา โดยมีแรงเหวี่ยงจากขาของเราและแรงต้านจากมือของบัดดี้มาทําให้กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้น ซึ่งประโยชน์ในการเวิร์คเอ๊าต์ที่มากกว่าหน้าท้องแบนๆ ก็คือ ท่านี้สามารถบรรเทาอาการปวดท้องประจําเดือนได้

เพราะมดลูกที่อยู่ในท้องน้อยก็เป็นกล้ามเนื้อชนิดหนึ่ง ซึ่งเวลาที่มีประจําเดือน มดลูกจะบีบตัว ส่งผลให้สาวๆ รู้สึกปวดท้องน้อย แต่ถ้าเราบริหารร่างกายด้วยท่านี้บ่อยๆ กล้ามเนื้อรอบมดลูกก็จะแข็งแรงขึ้น อาการปวดจึงลดลง

ส่วนเทคนิคสําคัญในการทําท่าเหวี่ยงขาก็คือ ให้ใช้แรงจากหน้าท้องเป็นตัวช่วยในการยกขาขึ้นและเมื่อปลายเท้าแตะกับมือเพื่อน คุณควรรับรู้ได้ว่ามีแรงต้านเกิดขึ้น แต่หากขาของเราร่วงหล่นทันทีที่โดนมือเพื่อน นั่นคือคุณยังไม่ได้เกร็งหน้าท้อง เพื่อให้เกิดแรงต้าน

การเวิร์คเอ๊าต์ที่มีแรงต้านเข้ามาช่วยมีประโยชน์ต่อร่างกายมากค่ะ โดยเฉพาะคนวัยทํางานที่มักเหนื่อยง่าย อ่อนเพลีย หรือไม่มีแรงทํางานนั่นเพราะการออกกําลังกายแบบมีแรงต้านจะช่วยกระตุ้นระบบไหลเวียนให้ทํางานได้ดี ภูมิคุ้มกันร่างกาย แข็งแรง รวมไปถึงการสร้างปริมาณออกซิเจนในกล้ามเนื้อทําให้ร่างกายมีพละกําลังในการทํางานเพิ่มขึ้นอย่ารอช้าค่ะ…ไปเริ่มกันท่าบริหารลดหน้าท้องกันเลย!!

-นอนหงาย มือทั้งสองจับข้อเท้าเพื่อนที่ยืนใกล้ศีรษะของเรา เท้าชิดกัน

-หายใจออก เกร็งหน้าท้อง พร้อมกับเหวี่ยงขาทั้งสองขึ้นจนปลายเท้าแตะมือเพื่อน

-หายใจเข้า เกร็งหน้าท้อง พร้อมกับลดขาลง โดยไม่ให้ส้นเท้าแตะพื้น ทําติดต่อกัน 1 นาที พัก 10 วินาที ทําซ้ํา 4 เซต

Tip จับข้อเท้าเพื่อนให้แน่น เพื่อไม่ให้ลําตัวดีดขึ้นจากพื้น และพยายามทําให้หลังตรงตลอดเวลา

DID YOU KNOW?