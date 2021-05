ทฤษฎีวงล้อสีแห่งความรัก รักแบบไหนที่ใจเรากำลังเป็นอยู่

ครั้งก่อนเคยกล่าวถึงทฤษฎีสามเหลี่ยมความรัก หรือ Triangular Theory Of Love ตามแนวคิดของ Sternberg ที่บอกว่าความรักนั้นมี 3 องค์ประกอบก็คือความใกล้ชิด ความเสน่หา และความผูกมัด แต่ในวันนี้อยากจะมานำเสนออีกทฤษฎีหนึ่งในฟังกัน นั่นก็คือ “ทฤษฎีวงล้อสีแห่งความรัก” (The Colors of Love) ที่จะใช้สีมาอธิบายความรู้สึกของความสัมพันธ์ เพื่อให้เรารู้ว่าที่กำลังเกิดขึ้นอยู่นั้นเป็นความรักในรูปแบบไหน

สำหรับทฤษฎีวงล้อสีแห่งความรักเป็นแนวคิดของ John Alan Lee นักจิตวิทยา ชาวแคนาดาที่นำเสนอรูปแบบความรักไว้ 6 รูปแบบ โดยแบ่งเป็นรูปแบบหลัก 3 รูปแบบ และรูปแบบรองอีก 3 รูปแบบ คือ

รูปแบบหลัก

❤️ Eros (สีแดง)

แทนความสัมพันธ์ที่มีความรู้สึกเร่าร้อน หลงใหล เสน่หา พึงพอใจในร่างกาย รูปร่างหน้าตาและเซ็กส์ของอีกฝ่าย อารมณ์ประมาณรักแรกพบ ที่มีความตื่นเต้นทั้งทางร่างกายและจิตใจ

💙 Ludus (สีน้ำเงิน)

เปรียบดั่งความรักคือการเล่นเกม ความรักคือความสนุกสนาน ไม่ได้แสวงหาความสัมพันธ์ที่มั่นคง ไม่ยอมเปิดเผยความคิดและความรู้สึกที่แท้จริงให้กับอีกฝ่าย เป็นความรักสำหรับคนที่ยังไม่พร้อมจะผูกมัดหรือตกลงปลงใจกับใคร

💛 Storge (สีเหลือง)

เป็นรูปแบบความสัมพันธ์ที่หล่อหลอมขึ้นมาจากมิตรภาพและความผูกพันธ์จนกลายเป็นความรักที่เกิดขึ้นมาโดยธรรมชาติ รักที่เติบโตขึ้นอย่างช้า ๆ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสนใจที่คล้ายคลึงกันและความมุ่งมั่นที่มีต่อกันมากกว่าความหลงใหล

รูปแบบรอง

💚 Pragma (สีเขียว) หรือ Storgic Ludus (สีเหลือง+สีน้ำเงิน)

เป็นประเภทของความรักที่มีความสมจริง มีความสัมพันธ์ที่มีเหตุมีผล เพราะก่อนที่จะคบหากันทั้งคู่จะพิจารณาว่าเข้ากันได้หรือไม่ทั้งเรื่องครอบครัว ฐานะ การศึกษา ศาสนา และสถานภาพทางสังคม เมื่อคบกันแล้วก็จะวางแผนในการอยู่ร่วมกันอย่างรอบคอบ

💜 Mania (สีม่วง) หรือ Ludic Eros (สีน้ำเงิน+สีแดง)

เป็นรักที่ต้องการครอบครองอีกฝ่าย รักที่มีความคลั่งไคล้อย่างรุนแรงและแสดงออกมาทางอารมณ์ ต้องการรู้ความเป็นไปของอีกฝ่ายเสมอ หากตนเองไม่ได้รับความสนใจก็จะหาวิธีมาเรียกร้อง และมักจะวิตกกังวลว่าอีกฝ่ายจะนอกใจ เรียกได้ว่าเป็นอาการคลั่งรัก

🧡 Agape (สีส้ม) หรือ Storgic Eros (สีเหลือง+สีแดง)

เป็นความรักที่ไม่มีความเห็นแก่ตัว แต่จะเห็นคุณค่าความสุขของคนรักมากกว่าความสุขของตัวเองเสมอ ปรารถนาที่จะได้ดูแล รักโดยไม่หวังผลตอบแทน เรียกได้ว่าเป็นความรักที่บริสุทธ์ที่สุดแล้ว

อ้างอิง

https://www.psychologytoday.com/…/199303/the-colors-love

https://arts.kmutnb.ac.th/file_article/1501730222.pdf