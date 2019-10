ขายเก่งงงงงง! แฟชั่น SangSom ‘AM/PM’ Collection ราคาเท่าบ้านย่านทองหล่อ

Friday Night แบบนี้ หากยังมีคนที่กำลังเอฟ เสื้อผ้า ในโซเชี่ยวกันอยู่ละก็ ใจกล้าพอให้เอฟเสื้อคอลเลคชั่นนี้ค่ะ ‘AM/PM’ Collection ที่แสงโสมเขาได้ทำแคมเปญสุดกวนนี้ขึ้นมาเพื่อล้อกับกฏหมายเวลาขายเหล้าในไทย กลางวันห้ามขายเหล้า งั้นแสงโสมขอขายเสื้อ! ตกเย็นถึงเวลาแฮงค์เอ้าท์ก็อยากให้ทุกคนได้ออกมาใช้ชีวิตกันให้สุดเหวี่ยง ออกไปดื่มแสงโสม มากกว่ามานั่งซื้อเสื้อ

บอกก่อนเลยว่าคอลเลคชั่นนี้นอกจากจะมีราคาที่สุดเซอร์ไพร์แล้ว ยังมีดีไซน์ที่โดดเด่ดจนต้องสะดุดตาแบบนี้ได้เพราะมี คุณยูน – ปัณพัท เตชเมธากุล’ illustrator ที่เคยออกแบบลวดลายให้กับแบรนด์แฟชั่นระดับโลกอย่าง ” Gucci ” มาลงมือออกแบบทั้งลวดลายและรูปแบบของเสื้อผ้า ที่เน้นความสตรีทแฟชั่น แต่ยังดูสบายๆ สนุกซุกซนตามสไตล์แสงโสม

โดยแฟชั่นไอเท็มที่เขาได้ทำออกมามีราคาเริ่มต้นที่ 350 บาท ในเวลากลางวัน และมีราคาที่เพิ่มมากขึ้นสูงสุดที่ 1,190,000 บาท ในเวลากลางคืน จะมีไอเท็มไหนบ้างวันนี้เราหยิบมาฝากทุกคนกันค่ะ

Chanee Soft Soft Scarf | Happy Monkey Night Tote Bag

350 บาท At Day | 350,000 บาท At Night

The Night Quote T-Shirt | Before Sunset Bucket Hat

450 บาท At Day | 450,000 บาท At Night

Ha Ha Hawaii Shirt

650 บาท At Day | 650,000 บาท At Night

Rabbit Nightlife Jacket

1,190 บาท At Day | 1,190,000 บาท At Night

เป็นยังไงกันบ้างคะกับไอเท็มแต่ละตัวที่เขาทำออกมาได้เก๋สุดๆ จะหยิบมาแมทช์กับอะไรก็ดูแฟชั่นขึ้นมาทันที เรียกได้ว่า ซื้อเสื้อตอนกลางวันแล้วออกไปแฮงค์เอ้าท์ตอนกลางคืนกันได้เลย ใครอยากเหมาทั้งคอลเลคชั่นนี้ แนะนำให้พรีตอนกลางวันนะคะ เพราะถ้าพรีทั้งหมดตอนกลางคืน ราคาคงเท่ากับบ้านย่านทองหล่อแน่นอน! ส่วนใครอยากไว้ครอบครองแต่งบไม่พอ เขามีกิจกรรมแจกของรางวัลที่ SangSom Experience เข้าไปคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลย

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูลจาก AD ADDICT , SangSom Experience

