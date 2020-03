15 เรื่องราวดี ๆ ความมีน้ำใจของเพื่อนมนุษย์ ในช่วงไวรัสระบาดทั่วโลก

การรักษาสติประคองจิตใจให้มองโลกในแง่บวกเอาไว้ในช่วงที่ทั่วโลกกำลังปั่นป่วนอยู่นี้ ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย แต่ถึงแม้ไวรัสโควิด-19 กำลังระบาดสร้างความหวาดผวาไปทั่ว ก็ยังมีน้ำใจของเพื่อนมนุษย์ที่ช่วยเหลือกันในยามวิกฤตให้เห็นอยู่ทุกมุมโลก!

ถ้าช่วงเวลาอันน่ากลัวนี้จะสอนอะไรบางอย่างให้กับเรา ก็คงเป็นการที่ทำให้เรารู้ว่ายังมีผู้คนที่คอยให้ความช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอ ซีเคร็ตจึงนำเรื่องราวดี ๆ เพิ่มพลังบวกมาแบ่งปันในยามที่เรากำลังเผชิญวิกฤตร่วมกัน

1. นาธาน นิโคลส์ (Nathan Nichols) เจ้าของอพาร์ตเมนต์ในรัฐเมน สหรัฐอเมริกา ประกาศในเฟซบุ๊กว่า เขาจะไม่เก็บค่าเช่าในเดือนเมษายนเพื่อให้ผู้เช่าไม่ต้องกังวลเรื่องเงินมากเกินไป ในเวลาต่อมาเขาก็มาโพสต์อีกว่า มีเจ้าของอพาร์ตเมนต์รายอื่นเริ่มทำอย่างเขาบ้างแล้ว

2. หญิงสาวและรูมเมทของเธอหายใจหายคอสะดวกขึ้นเมื่อเจ้าของห้องเช่าลดค่าเช่าครึ่งหนึ่งเป็นเวลา 2 เดือน ใจดีจริง ๆ

3. LVMH เจ้าของแบรนด์หรูอย่าง Louis Vuitton ประกาศปิดไลน์การผลิตน้ำหอมของ 3 แบรนด์ดังในเครือ ได้แก่ Christian Dior, Givenchy และ Guerlain โดยจะเปลี่ยนโรงงานผลิตน้ำหอมมาทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือแทน และจะไม่วางจำหน่ายทั่วไป เพราะทางบริษัทจะบริจาคให้รัฐบาลฝรั่งเศสและโรงพยาบาลขนาดใหญ่ทั่วยุโรป เนื่องจากหลายแห่งขาดแคลนเจลล้างมืออย่างหนัก

4. Woolworths เครือข่ายซูเปอร์มาร์เก็ตยักษ์ใหญ่ในออสเตรเลีย ได้กันเวลา 1 ชั่วโมงก่อนเวลาเปิดทำการปกติ เพื่อให้เฉพาะผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกายได้เข้ามาจับจ่ายซื้อข้าวของที่จำเป็นอย่างสะดวกสบาย ไม่ต้องเบียดแย่งตอนคนเยอะ ๆ ซึ่งเป็นมาตรการชั่วคราวในช่วงนี้

5. ในประเทศญี่ปุ่นเมื่อต้องปิดโรงเรียน นักเรียนประถมบางคนจึงจัดพิธีจบการศึกษาทางออนไลน์ในเกม Minecraft ผู้ปกครองคนหนึ่งบอกว่า เด็ก ๆ ใช้เวลาทั้งวันเล่นเกมและหัวเราะกันอย่างสนุกสนาน พ่อแม่ดีใจที่ลูก ๆ มีความสุขได้ในภาวะเช่นนี้

6. ฮุนไดและเจเนซิสให้พักการผ่อนจ่ายค่างวดรถเป็นเวลา 6 เดือน สำหรับเจ้าของรถที่ตกงานในช่วงไวรัสระบาด

7. เขตการศึกษาของรัฐในเมืองคลีฟแลนด์ ให้โรงเรียนของรัฐในเมืองคลีฟแลนด์ 22 โรงเรียน จัดหาอาหารเช้าและอาหารกลางวันให้เด็ก ๆ ฟรีในช่วงที่โรงเรียนงดการเรียนการสอน ซึ่งไม่ได้แจกจ่ายให้เฉพาะนักเรียนของโรงเรียนเท่านั้น เยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปีทุกคนสามารถมารับอาหารได้ทั้ง 22 แห่ง

CMSD will provide breakfast and lunch to go at 22 sites while schools are closed for three weeks at the direction of Gov. Mike DeWine. For information on the meals, shuttle service to the sites and more, go to https://t.co/ELypzODv9F @CityofCleveland pic.twitter.com/pQCOVP1jez

— Cleveland Metropolitan School District (@CLEMetroSchools) March 13, 2020