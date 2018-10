กัน เดอะสตาร์ เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพฯ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากคอนเสิร์ตการกุศล

View this post on Instagram

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้ กระผม ครอบครัว และตัวแทนแฟนคลับ เข้าเฝ้าฯ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจัดคอนเสิร์ตการกุศล “๗ ปีที่ผูกพัน เพราะใจเราผูกกัน” เพื่อสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาในด้านต่างๆ ต่อไป เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจอันหาที่สุดมิได้ ขอให้ผลแห่งการทำความดีร่วมกันนี้ส่งถึงแฟนคลับทุกคนและเป็นต้นแบบของกิจกรรมที่เกิดจากการร่วมมือร่วมใจกันต่อไปในอนาคตนะครับ