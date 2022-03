อย่าเลิกกิน คาร์โบไฮเดรต ถึงแม้จะลดความอ้วนอยู่

คาร์โบไฮเดรต ไม่ใช่ตัวการทำให้น้ำหนักขึ้น

เมื่อน้ำหนักขึ้น สิ่งแรกที่เรามักจะงดและเลิกกินคือ คาร์โบไฮเดรต (แป้ง) และน้ำตาล แต่ความจริงแล้วคาร์โบไฮเดรตยังมีประโยชน์ต่อร่างกายของเรา เพียงแต่ต้องเลือกกินให้ถูก และกินในอัตราส่วนที่เหมาะสม

ก่อนอื่นมาทำความรู้จักกับการเลือกกินคาร์โบไฮเดรตให้มีประโยชน์กันก่อน ควรรับประทาน ข้าวที่ไม่ได้ผ่านการขัดสี หรือขัดสีน้อย เช่น ข้าวซ้อมมือ ข้าวกล้อง และจำพวกขนมปังที่ไม่ฟอกขาว เช่น ขนมปังโฮลวีท โดยทั่วไปแล้วผู้ใหญ่ที่ทำงานและมีกิจกรรมการทำงาน ควรได้รับพลังงานประมาณ 2,000 แคลอรี่ และ 45 – 65% ของพลังงานที่ควรได้รับ ควรมาจากคาร์โบไฮเดรต มาดูกันว่าคาร์โบไฮเดรตมีประโยชน์อย่างไรต่อร่างกาย

ช่วยในการทำงานของสมอง

เซลล์สมองจำเป็นต้องใช้น้ำตาลกลูโคส (glucose) เป็นแหล่งพลังงานอย่างต่อเนื่อง กลูโคสได้จากการย่อยสลายของคาร์โบไฮเดรตและถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือด เมื่อฃได้รับกลูโคสไม่เพียงพอ จะทำให้อ่อนเพลีย วิงเวียน ใจสั่น มือสั่น หน้ามืด ตาลาย เหงื่อออก ปวดศีรษะ และเซื่องซึม

ถ้าสมองขาดกลูโคสอย่างเฉียบพลันและรุนแรง จะทำให้ระบบประสาทส่วนกลางทำงานล้มเหลว จนอาจเกิดอาการชัก หมดสติ เซลล์สมองเกิดความเสียหายจนไม่สามารถคืนสู่สภาพเดิมได้ และหากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที อาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้

ส่งผลต่ออารมณ์และสุขภาพจิต

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในปี 2552 ในวารสาร The Journal of the American Medical Association Internal Medicine พบว่าผู้ที่รับประทานอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตต่ำและมีไขมันสูง เป็นระยะเวลานาน 1 ปี จะมีอาการวิตกกังวล ซึมเศร้าและมักมีอารมณ์โกรธฉุนเฉียว มากกว่าคนที่รับประทานอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตสูงและมีไขมันต่ำ

ในอาหารคาร์โบไฮเดรตจะมีกรดอะมิโนที่จำเป็นชนิดหนึ่งคือ tryptophan ซึ่งใช้ในการผลิต serotonin ในสมอง serotonin เป็นสารสื่อประสาทที่มีบทบาทสำคัญเกี่ยวกับการลดอาการซึมเศร้าและช่วยให้นอนหลับได้ดีขึ้น

สามารถเก็บเป็นแหล่งพลังงาน

คาร์โบไฮเดรตในรูปของกลูโคสจะเป็นแหล่งพลังงานและเชื้อเพลิงหลักของร่างกาย ซึ่งใช้ในการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวัน ถ้าร่างกายรับน้อยเกินไป ร่างกายจะใช้โปรตีนทดแทน แต่เนื่องจากร่างกายจำเป็นต้องใช้โปรตีนเพื่อใช้ในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อ ผลก็คือทำให้กล้ามเนื้อลีบแบน ผิวหนังเหี่ยวย่น ร่างกายผ่ายผอม อ่อนเพลีย ไม่มีเรี่ยวแรง

ใช้เพื่อควบคุมน้ำหนัก

การเลือกรับประทานคาร์โบไฮเดรตชนิดและปริมาณที่เหมาะสมจะทำให้รู้สึกอิ่มโดยได้รับแคลอรี่น้อยลง สามารถช่วยควบคุมน้ำหนักได้ โดยเลือกกินผักผลไม้ที่มีกากใย แต่คนที่กินคาร์โบไฮเดรตน้อยเกินไป จะได้รับกากใยอาหารไม่เพียงพอ ส่งผลทำให้เกิดอาการท้องผูก ท้องอืดท้องเฟ้อ

นอกจากนี้การบริโภคคาร์โบไฮเดรตไม่พอ จะทำให้ขาดสารโฟเลต (folate) แคลเซียม แมกนีเซียม เหล็ก และโปแทสเซียม วิตามินต่าง ๆ เช่นวิตามิน A และ E

ที่มา : มหาวิทยาลัยมหิดล

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

ข้อสงสัยของคนลดน้ำหนัก งดแป้ง ลดพุงได้จริงหรือ

12 อาหารคาร์โบไฮเดรตต่ำ คู่หูคน ไซส์ XL ช่วยผอม

ลดน้ำหนักด้วยยา อันตรายขนาดไหน ใช้ยาอะไร รู้แล้วจะหนาว