ลดความเครียด แบบนักจิตวิทยาได้ด้วยวิธีง่ายๆ ที่คุณอาจมองข้าม

ดอกเตอร์เควิน แชปแมน นักจิตวิทยาคลินิกและผู้อำนวยการ The Kentucky Center for Anxiety and Related Disorders รัฐเคนทักกี สหรัฐอเมริกา ระบุถึงวิธี ลดความเครียด ไว้ดังนี้

จดจ่อกับปัจจัยที่ควบคุมได้ ปัญหาหรือปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ให้พักไว้ก่อน

หลังตื่นนอนให้เขียนสิ่งที่ต้องทำโดยเรียงลำดับตามความสำคัญและทำเท่าที่ทำได้

จัดวันพักผ่อนให้ตัวเองโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลยอย่างน้อย 1 วันใน 1 สัปดาห์

ออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ 20 นาที ต่อเนื่อง และยืดเหยียดร่างกายก่อนและหลังออกกำลังกายอีก 10 – 15 นาที

จดบันทึกเรื่องราวดีๆ และสิ่งที่ทำให้คุณยิ้มหรือหัวเราะได้อย่างน้อยวันละ 1 เรื่อง

ทำงานฝีมือ เพราะเป็นการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ร่วมกับการฝึกสมาธิไปพร้อม ๆ กัน

ฝึกโยคะในท่าที่ได้ก้มหัวลง เช่น ท่าสุนัขแลลง (Downward-Facing Dog) จะทำให้เลือดไหลไปที่สมองได้มากขึ้น

ปฏิเสธให้เป็น การทำในสิ่งที่ฝืนใจไม่ได้ช่วยให้คุณรู้สึกดี แต่มันจะส่งผลในทางตรงข้ามเสมอ

แช่หรืออาบน้ำอุ่น ช่วยชจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้ว แนะนำให้อาบหรือแช่น้ำอุ่น 10 นาที แล้วอาบน้ำเย็นปิดท้าย 5 นาที จะทำให้รู้สึกสดชื่นขึ้น

ใช้เครื่องหอม เช่น โลชั่นหรือน้ำมันนวดผสมน้ำมันหอมระเทยจากสมุนไพรที่คุณชอบ เช่น ลาเวนเดอร์ ที่ทรี คาโมมายล์ กุหลาบ

เข้านอนและตื่นนอนในเวลาเดิม ถ้าทำได้ต่อเนื่องครบ 1 เดือน คุณจะไม่ต้องใช้นาฬิกาปลุกอีกเลย

สุดท้ายหาเวลาให้ครอบครัว เพื่อน คนรัก ใช้เวลาที่มีคุณภาพกับพวกเขาให้ได้มาก ที่สุดเท่าที่จะทำได้ พักเรื่องงานไว้ก่อน ไว้กลับไปที่ทำงานค่อยไปทำใหม่

ข้อมูลจาก นิตยสารชีวจิต ฉบับที่ 563

