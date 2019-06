วิตามินและแร่ธาตุ แก้อาการนอนไม่หลับ ตัวช่วยหลับลึก อ่อนเยาว์ แข็งแรง

วิตามินและแร่ธาตุ แก้อาการนอนไม่หลับ มีอะไรบ้าง วันนี้เรามีคำตอบ เพราะมนุษย์มีอายุอยู่ได้ถึง 120 ปี และปัจจัยสําคัญประการหนึ่ง ที่จะทําให้อายุยืน คือ ต้องนอน ให้เพียงพอ

อาจารย์สาทิส อินทรกําแหง กูรูต้นตํารับชีวจิตกล่าวไว้ว่า การนอนที่ถูกต้องคือ การนอนหลับสนิท ตื่นขึ้นมามีแรงสดชื่น สมองแจ่มใส นอน 5–6 ชั่วโมง หรือมากที่สุด 8 ชั่วโมง ก็นับว่า เพียงพอ

ใครรู้ตัวว่า นอนหลับยาก นอนไม่เต็มอิ่ม ตื่นกลางดึกบ่อยครั้ง อาจเริ่มจากเสริมสารอาหารและปรับพฤติกรรมการกินให้ถูกต้อง รับรองว่า หากได้นอนหลับเต็มอิ่มจะรู้สึกสดชื่นกระปรี้กระเปร่าและอ่อนกว่าวัยได้เพียงข้ามคืน

นายแพทย์ เจมส์เอฟ.บัลช์ (JamesF.Balch) ผู้เขียนหนังสือ Prescription for Nutritional Healing กล่าวว่า การขาดแคลเซียมและแมกนีเซียม เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ตื่นกลางดึก และไม่สามารถกลับไปนอนให้หลับสนิทได้ เพราะแคลเซียมและแมกนีเซียมช่วยในการทํางานของระบบประสาท ควบคุมการหดและคลายของกล้ามเนื้อ หากขาดแร่ธาตุทั้งสองชนิด อาจทําให้ระบบประสาททํางานผิดปกติ เกิดตะคริว นอนไม่หลับ หรือหลับยาก

แคลเซียม มีผลโดยตรงต่อวงจรการนอนหลับ การศึกษาหนึ่งในวารสาร European Neurology พบว่า ระดับแคลเซียมในร่างกายจะสูงขึ้นในช่วงที่หลับลึกที่สุด หากร่างกายมีระดับแคลเซียมในเลือดต่ํา จะทําให้ไม่สามารถหลับลึกได้ สําหรับแมกนีเซียมหากได้รับจากอาหารไม่เพียงพอ จะทําให้เกิดอาการวิตกกังวล สับสน อารมณ์แปรปรวน กล้ามเนื้อกระตุก ส่งผลให้การนอนหลับผิดปกติ ทั้งมีรายงานแนะนําว่า การกินอาหารที่มีแมกนีเซียมสูง มีผลช่วยให้หลับสนิทตลอดคืน ตื่นกลางดึกลดลง

ยานอนหลับจากธรรมชาติ

พบแคลเซียมในปลาเล็กปลาน้อย ปลาป่น กุ้งแห้ง งาดํา รําข้าว ถั่ว ใบยอ มะเขือพวง และผักใบเขียว ส่วนแมกนีเซียมพบมากใน แก้วมังกร สตรอว์เบอร์รี่ แตงโม ถั่ว งา ธัญพืช และผักใบเขียว

วารสาร Sleep ให้ข้อมูลว่า พบผู้ป่วยรายหนึ่งอายุ 55 ปี ทรมานจากโรคนอนไม่หลับ ตั้งแต่อายุ 18 ปีโดยมีอาการนอนหลับยาก ตื่นบ่อยในช่วงกลางดึก และไม่สามารถข่มตาหลับได้ เมื่อนอนไม่เต็มอิ่ม หลังตื่นนอนจึงไม่สดชื่น ง่วงเหงาหาวนอนตลอดวัน เกิดอาการงีบหลับระหว่างวัน จนส่งผลกระทบต่อการทํางานและความสัมพันธ์กับคนในครอบครัว

หลังเสริมวิตามินบี 12 วันละ 1.5 มิลลิกรัม ร่วมกับการรักษาตามการแพทย์แผนปัจจุบัน พบว่า ผู้ป่วยสามารถนอนหลับได้ดีขึ้น ตื่นกลางดึกและงีบหลับระหว่างวันลดลง แม้การเสริมวิตามินบี 12 จะช่วยให้อาการนอนไม่หลับเรื้อรังดีขึ้น แต่เมื่อหยุดเสริม อาการอาจกลับมาอีก ฉะนั้นอีกทางเลือกหนึ่งคือ กินอาหารที่มีวิตามินบี 12 สูงเป็นประจํา เพื่อให้ร่างกายได้รับวิตามินอย่างเพียงพอ

พบวิตามินบี 12 ในเนื้อสัตว์ เช่น ปลาชนิดต่างๆ และอาหารทะเล

