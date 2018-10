มิโซะซุป ทำง่าย ซดคล่องคอ ไร้ไขมัน ช่วยไล่ความหนาว

มิโซะซุป อีกหนึ่งเมนูสไตล์ญี่ปุ่นที่ใครจะรู้ละว่า แคลอรีเบาๆ แถมยังดีต่อสุขภาพในช่วงปลายฝนต้นหนาวแบบนี้

เข้าสู่ช่วงปลายฝนต้นหนาวแล้วนะคะ หลายๆ คน ที่กําลังลดหุ่นอยู่ คงเริ่มมองหาเมนูเบาๆ ที่จะช่วยคลายความหนาวอยู่ใช่ไหม วันนี้เรามีซุปร้อนๆ สไตล์ญี่ปุ่น ซึ่งซดเท่าไรก็ไม่มีคําว่าอ้วน!

-กะหล่ำปลีซอยบาง 1-2 ถ้วย

-แครอตหั่นเต๋า 1-2 ถ้วย

-เต้าหู้หั่นสี่เหลี่ยมลูกเต๋า 1-2 ถ้วย

-ต้นหอมซอย 2 ช้อนโต๊ะ

-สามเกลอ(กระเทียม พริกไทย รากผักชี โขลกรวมกัน) 2 ช้อนโต๊ะ

-มิโซะ (ละลายกับน้ํา 2 ช้อนโต๊ะ) 3 ช้อนโต๊ะ

-น้ําเปล่า 6 ถ้วย

เทน้ําใส่หม้อ นําไปตั้งไฟให้เดือด ใส่สามเกลอลงไป จากนั้นใส่แครอต กะหล่ําปลี และเต้าหู้ลงไป สุดท้ายใส่มิโซะ เมื่อน้ําเดือด ปิดเตา ตักใส่ถ้วยแล้วโรยต้นหอมหั่นละเอียด

สําหรับเมนูคลีนลดอ้วนถ้วยนี้ให้พลังงานเพียง 199 กิโลแคลอรี กินคู่กับข้าวกล้องร้อนๆ ผสมข้าวเหนียวกล้องอีกนิดก็จะได้ความอร่อยแบบข้าวญี่ปุ่นสไตล์ต้นตํารับแดนอาทิตย์อุทัยแน่นอน

อย่าลืมนะคะ มิโซะซุปทําง่าย อร่อย ช่วยเพิ่มความอบอุ่นให้ร่างกาย และที่สําคัญ กินแล้วไม่อ้วน! คนอยากผอม หากลองเมนูนี้รับรองจะติดใจ

ขอบคุณ ข้อมูลจากหนังสือ อาหารชีวจิต ตํารับ ดร.สาทิส-ฉินโฉม อินทรกําแหง ฉบับปรับปรุง สํานักพิมพ์อมรินทร์ CUISINE

