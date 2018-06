ต่อมน้ำเหลือง ไม่ดีหรอ ลองแก้ไขได้ด้วยการนวดตัวเองสิ

-วางมือทั้งสองข้างลงบนหน้าท้อง นวดสลับมือจากบนลงล่าง โดยเริ่มจากบริเวณสะดือเรื่อยมาจนถึงบริเวณหัวหน่าว ทําซ้ํา 15 ครั้ง

-วางฝ่ามือขวาลงบนหน้าท้อง นวดหน้าท้องเป็นวงกลมตามเข็มนาฬิกา ทําซ้ํา 15 รอบ เพื่อกระตุ้นการทํางานของอวัยวะภายในช่องท้อง

Did you know?