หนิง นิรุตติ์ ศิริจรรยา ผู้รับบท “ออกญาโหราธิบดี” ที่ใครๆ ก็ชอบ

จากกระแสโด่งดังของละครบุพเพสันนิวาส นอกจากบทพระ-นาง ยังมีอีกหนึ่งบทที่เป็นที่พูดถึงไม่แพ้กัน คือบทของ ออกญาโหราธิบดี แสดงโดย หนิง นิรุตติ์ ศิริจรรยา หรือ “อาหนิง” ด้วยความอบอุ่นน่ารักในการแสดง ทำให้สาวน้อยใหญ่ถูกอกถูกใจไม่แพ้พี่หมื่น เราลองมาทำความรู้จักกับอาหนิงให้มากขึ้น ผ่านไลฟ์สไตล์การดูแลสุขภาพของอาหนิงกันค่ะ

ดูแลตัวเองตลอดเวลา

วันนี้โชคดีและบรรยากาศเป็นใจ ระหว่างนั่งรอช่างภาพและทีมงานเซตอุปกรณ์ต่างๆ เรามีโอกาสสอบถามถึงวิธีดูแลตัวเองของนักแสดงมากความสามารถท่านนี้ ซึ่งคุณนิรุตติ์ตอบว่า

“อยู่ที่ไหนก็ดูแลตัวเองไม่ต่างกันหรอกครับ ก็ดูแลตัวเองตลอด 24 ชั่วโมงของชีวิตที่มีลมหายใจ เพียงแต่ถ้าเข้ามากรุงเทพฯ ก็จะระมัดระวังเรื่องการอยู่ในที่อากาศถ่ายเทหน่อยเท่านั้นเอง”

คุณนิรุตติ์ หรือ อาหนิง เล่าว่า การรับงานแสดงของเขาเปลี่ยนไปตามอายุที่มากขึ้น จากเมื่อก่อนที่เคยถ่ายภาพยนตร์วันละ 4 เรื่อง พ่วงละครอีก 1 เรื่อง ทุกวันนี้เขาถ่ายละครเพียงสัปดาห์ละ 1 – 2 เรื่อง เพื่อให้ร่างกายได้พักผ่อน

“ปกติผมเลือกเวลาพักผ่อนไม่ได้ ต้องทำงานตามเวลาที่ถูกกำหนด ผู้จัดเขานัดเช้าเราก็ต้องไปเช้า โดยผมจะตื่นก่อนเวลานัด 2 ชั่วโมงเพื่อเตรียมตัว หรือใน 1 สัปดาห์ผมรับละคร 1 – 2 เรื่อง เรื่องละ 3 – 4 วัน เราเป็นนักแสดงที่มีอายุแล้ว เขาจะถ่ายเราแค่ 1 – 2 วันเท่านั้น ผมก็จะใช้วันว่างนี่แหละเป็นวันพักผ่อน

“ผมเชื่อว่าการพักผ่อนที่ดีที่สุดคือการนอน ดังนั้นเวลานอนผมจะปล่อยให้ร่างกายตื่นเองเมื่อรู้สึกว่านอนพอแล้ว เมื่อไรก็เมื่อนั้น ตื่นมาแล้วผมจะดื่มน้ำมากๆ 2 ขวดเป็นอย่างน้อย”

แม้ในวันทำงาน เขาก็จัดสรรเวลาพักผ่อนให้ตัวเองเท่าที่จะทำได้

“อาชีพอื่นอาจจะทำงาน 8 – 9 ชั่วโมง แต่อาชีพนักแสดงนี่บางทีเราทำงานกัน 24 ชั่วโมงเลย แต่ใน 24 ชั่วโมงนี้อาจมี 1 – 2 ชั่วโมงที่เราไม่ได้ทำงานร่วมกับเขา ผมก็จะหามุมที่พอนอนพักได้ หรืออย่างไปทำงานต่างจังหวัดเขามักมีห้องพักให้ คนอื่นอาจขับรถไปเที่ยวที่โน่นที่นี่กัน แต่ผมเลือกนอนพัก ถึงเวลาเขาก็

มาปลุก”

กินพอดี ให้เกียรติร่างกายเราเอง

คุณนิรุตติ์ออกตัวแต่แรกว่า เขาเป็นคนกินง่าย กินได้ทุกอย่าง เนื้อสัตว์ก็กิน ขนมและเบเกอรี่ก็ชอบ แต่ที่่ยังมีสุขภาพแข็งแรง ตลอดปีไม่เคยต้องหาหมอ ยกเว้นตรวจร่างกายประจำปีเท่านั้น เคล็ดลับอยู่ที่ “กินเมื่อหิว”

“ผมไม่ใช่คนกินยากนะ ยากอยู่อย่างเดียวคือ ผมกินแค่วันละมื้อ และจะกินก็ต่อเมื่อหิวเท่านั้น เพราะผมทราบว่าร่างกายคนเรา เมื่อเลยวัยหนึ่งไปแล้วมันก็ไม่เติบโตต่อ ดังนั้นเราต้องฟังร่างกายด้วย ต้องรู้จักให้เกียรติร่างกายบ้าง ถามร่างกายว่าหิวไหม ดังนั้นหากไม่หิว ต่อให้ของที่ชอบมาวางตรงหน้าผมก็จะไม่กิน

“ ‘ความหิว’ คือร่างกายเราเรียกร้องต้องการกิน ต่างจาก ‘ความอยาก’ ซึ่งเป็นความคิด ความต้องการ ตัวผมศรัทธาในพระพุทธศาสนามาก บวชมาแล้ว 2 ครั้ง ดังนั้นผมเชื่อที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้และบอกไว้ตั้งแต่เมื่อ 2,600 ปีก่อน ท่านสั่งภิกษุไว้ว่า ถ้าฉันมื้อเดียวได้ก็ให้ฉัน หรือจะฉัน 2 มื้อก็ให้พอแค่นั้น เพราะมัน ‘พอ’ ไง

“ดังนั้นเราต้องรู้จักห้ามใจตัวเองนะ การชนะใจตัวเองคือการชนะที่สูงสุดแล้ว แต่พูดไปคนเดี๋ยวนี้มักปล่อยให้ความอยากเข้ามาจัดการ อยากกินโน่นนี่ไม่พอดี แล้วก็เป็นเบาหวาน เป็นความดัน…นั่นคือเราแพ้นะ

“อีกอย่าง ถึงผมจะกินทุกอย่าง แต่ผมกินอย่างพอดี อย่างผมกินข้าวมันไก่ตอน แต่ผมก็ไม่ได้กินทุกวัน หรือถ้าผมกินเบเกอรี่ที่ผมชอบ ก็เท่ากับเป็นอาหารหนึ่งมื้อ วันนั้นผมก็จะไม่กินอะไรอีก นี่ผมเรียกว่า ‘I eat what I am.’ ไม่ใช่กินแต่ไก่ตอน ขาหมู ซ้ำๆอยู่อย่างนั้น นั่นเรียกว่า ‘You are what you eat.’

“หลายคนฟังแล้วก็มองว่าผมประชดประชัน เดี๋ยวก็เป็นโรคกระเพาะหรอก แต่ผมทำแบบนี้มา 20 ปีแล้วนะ

ผมยังไม่เคยเป็นเบาหวานหรือความดันเลย…พื้นฐานของมันก็คือกินให้พอดีนี่แหละ”

ออกกำลัง : คิดได้ก็ง่ายนิดเดียว

เมื่อถามถึงการออกกำลังกายในวัยนี้ คุณนิรุตติ์ ย้อนความหลังให้เราฟังว่า เขาเป็นคนชอบออกกำลังกาย

มาตั้งแต่จำความได้ เมื่อโตพอจะเล่นกีฬาได้ ก็เข้าเป็นหนึ่งในทีมนักฟุตบอลของโรงเรียนอัสสัมชัญมาโดยตลอด และหลังจากเข้าวงการบันเทิงเขาก็ยังหาโอกาสออกกำลังเท่าที่ทำได้ ทุกวันนี้อายุที่มากขึ้นก็ไม่ใช่อุปสรรค เพียงแต่ต้องรู้จักเลือกเวลาและวิธีการให้เหมาะสมกับร่างกายและรูปแบบชีวิตเท่านั้น

“เดี๋ยวนี้อายุมากขึ้น การออกกำลังกายหนักก็ต้องลดลง กีฬาที่เสียดสี กระแทกกระทั้นมากก็คงเล่นไม่ได้

แล้ว แต่การเป็นนักแสดงก็โชคดีหลายอย่าง บางทีเราได้เล่นบทตำรวจ เป็นโจร ได้โลดโผนทั้งเรื่อง ที่สำคัญการต้องเปลี่ยนเสื้อผ้า 10 – 20 ครั้งในแต่ละฉากทำให้เราต้องเดินวันละหลายกิโลทีเดียว

“ส่วนเวลาไม่ทำงานเราก็ต้องหาวิธีที่เหมาะสมกับตัวเองนะ อย่างอยู่บ้านผมก็ปิดแอร์เดินเร็วๆในห้องบ้าง

อยู่ในสวนผมก็เดินขึ้น–ลงเขากับหมา ทั้งหมาและผมได้ออกกำลังกาย แล้วผมก็มีความสุขด้วย สิ่งเหล่านี้

ไม่ต้องเสียสตางค์เลย เพียงแค่คุณต้อง ‘คิด’ ให้ได้ว่าอะไรเหมาะ หยุดใช้ลิฟต์บ้างไหม เดินบันไดกันเสียบ้าง

“…ชีวิตมันง่ายอย่างนั้นเลยนะ หากคุณมองออกว่าอะไรพอดีกับตัวคุณ ที่เหลือก็ไม่มีอะไรยากแล้ว”

เรียนรู้เพื่ออยู่อย่างพอดี

พอดี เรียบง่าย ฟังร่างกายตนเอง คือ 3 คำที่คุณนิรุตติ์กล่าวถึงเสมอ และสัจธรรมเหล่านี้มีที่มา

“เรื่องสุขภาพ ผมก็ได้ยินมาไม่ต่างจากคนอื่นหรอกว่า การกินอาหาร พักผ่อน และออกกำลังกายให้พอเพียงคือยาวิเศษ แต่ทำอย่างไรจึงพอดี อย่างบางคนนอนน้อย แต่ต้องตื่นแต่เช้าตรู่มาวิ่ง เพื่อให้คนอื่นรู้ว่าเราแข็งแรง หรือทำเพราะคนอื่นบอกมา อย่างนี้ไม่น่าจะใช่

“ทุกวันนี้ผมอายุเกือบ 70 ปีแล้ว และเลิกอ่านหนังสือโดยสิ้นเชิง นั่นเพราะเราเรียนรู้สิ่งต่างๆมาหมดแล้วด้วยวิธีที่สำคัญที่สุด นั่นคือ ‘การลงมือปฏิบัติ’ ดังคำสอนของพระพุทธเจ้าว่า ทำอะไรย่อมได้อย่างนั้น

“เปรียบเทียบก็เหมือนพระบวชใหม่ จะเป็นขรัวตาหรือเจ้าอาวาสได้ไหม แค่สวดมนต์ยังไม่เป็นเลย การจะเป็นขรัวตาได้ก็ต้องเป็นพระลูกวัดมาก่อน เรียนรู้และปฏิบัติมาก่อน อย่างทุกวันนี้ที่ผมพูดได้เพราะผมได้ปฏิบัติสิ่งนั้นมาแล้ว ผมคงไม่บอกว่าคุณต้องเดินตามผม แต่แนะนำว่าคุณต้องลองปฏิบัติด้วยตัวเอง หาเส้นทางที่เหมาะกับตัวคุณแล้วแยกไปตามเส้นทางนั้น ไม่จำเป็นต้องเดินตามกันไปตลอดหรอก

“อย่างตัวผมเลือกเดินตามคำสอนของพระพุทธเจ้า นั่นคือใช้ชีวิตไปตามธรรมชาติ เส้นทางแห่งความพอดี ผมใช้ชีวิตกับธรรมชาติ และใช้ธรรมชาติบำบัด ง่ายๆอย่างนี้ ยาวิทยาศาสตร์แทบไม่ได้เข้าปากผมเลย

“ผมว่าคนเดี๋ยวนี้ที่ใช้ชีวิตกันยากมาก ใส่หน้ากากเข้าหากัน ทำให้ชีวิตยุ่งยากขึ้น วุ่นวายไปหมด ทั้งที่ชีวิตตามธรรมชาติคือชีวิตที่พอดี ชีวิตที่ง่ายไม่ยุ่งยาก เป็นชีวิตที่มีความสุขมากกว่านะ”

ทุกถ้อยคำที่บอกเล่า คล้ายจะให้บทสรุปไปพร้อมกัน แค่การเรียนรู้ที่จะ “อยู่อย่างพอดี” นั่นเอง

