อดอาหาร ฉลาดดื่มน้ำ อาบแดด 3 เทคนิคช่วยให้คุณผอม

อดอาหาร ฉลาดดื่มน้ำ อาบแดด 3 เทคนิคนี้ คือสุดยอดเคล็ดลับที่จะทำให้คุณลดน้ำหนักได้อย่างง่ายดาย แต่ต้องทำทุกขั้นทุกตอนที่เรานำมาบอกต่อนะคะ

หยุดกิน เพื่อบู๊สต์ระบบย่อย

ลองอดอาหารดูบ้างดีไหม เพราะการอดอาหารเป็นวิธีการเก่าแก่ที่ช่วยฟื้นฟูร่างกาย และช่วยเรื่องการควบคุมน้ำหนักได้จริง เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใด เพราะแท้จริงแล้วเราอดอาหารกันอยู่ทุกคืน

ช่วยได้ยังไง

การอดอาหารช่วยลดน้ำหนักได้ เพราะในขณะที่อดอาหาร ร่างกายจะได้รับแคลอรีน้อยลง ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ดร.โทนี่ สเตียร์ (Toni Steer) และ ดร.ซูซาน เจบบ์ (Susan Jebb) นักโภชนาการจากประเทศอังกฤษ ที่พบว่า การที่ร่างกายได้รับแคลอรีลดลงวันละ 500 แคลอรี จะช่วยให้น้ำหนักลดลงไปสัปดาห์ละ 1 กิโลกรัมหนังสือ Never Be Fat Again บวกลบคูณหารให้เราดูว่า การงดอาหารเย็น 1 มื้อ หรืออดอาหารสัปดาห์ละ 1 วัน ทำให้ร่างกายโดยเฉพาะระบบย่อยอาหารได้พักผ่อน สามารถขับสารพิษและฟื้นฟูตัวเองตามธรรมชาติได้ถึงปีละ 52 วัน

การอดอาหารยังเป็นการฟื้นฟูระบบย่อยอาหารและเซลล์ทั่วร่างกายให้ได้พักผ่อน ทำให้มีเวลาซ่อมแซมและฟื้นฟูตัวเองได้มากขึ้น เมื่อทุกระบบแข็งแรง การย่อยและการเผาผลาญพลังงานก็ทำได้อย่างเต็มที่ จึงทำให้น้ำหนักลดลง ส่งผลให้สามารถควบคุมน้ำหนักได้ดีขึ้นนั่นเอง

ทำได้อย่างไร

คนที่ไม่เคยอดอาหาร หรือยังกล้าๆ กลัวๆ เราขอแนะนำให้เริ่มจากการงดอาหารในกลุ่มที่ทำให้อ้วนหรือทำลายสุขภาพ เช่น ของหวาน ของทอด เนื้อสัตว์ใหญ่ ตลอดจนงดการปรุงรสจัด หากอยากลองอดอาหารดู เราขอแนะนำวิธีอดอาหารที่ง่ายที่สุด ซึ่งปรับมาจาก สูตรสร้างตัวเองให้เป็นคนใหม่ใน 14 วันของ อาจารย์สาทิส อินทรกำแหง กูรูต้นตำรับชีวจิต มีรายละเอียดดังนี้

ให้งดอาหาร แต่ควรจะดื่มน้ำอาร์ซี 1 แก้วตอนเช้ามืดเมื่อตื่นนอนแล้ว หลังจากนั้นประมาณ 2 ชั่วโมง ดื่มน้ำมะนาวคั้นสดๆ 4 ลูก ต่อจากนั้นให้ดื่มน้ำอาร์ซีแทนอาหารเช้า กลางวัน เย็น ตลอดทั้งวันควรจะดื่มน้ำเปล่าให้ได้อย่างน้อย 4 แก้ว หรือมากกว่านั้น อย่างไรก็ตาม สำหรับการอดอาหาร ขอให้ทำในช่วงที่สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและไม่มีโรคประจำตัว

ฉลาดดื่มน้ำ ช่วยการดูดซึม

น้ำเป็นส่วนประกอบหลักในร่างกายของเรา มีปัญหาสุขภาพมากมายที่มีสาเหตุมาจากน้ำในร่างกายไม่สมดุล การดื่มน้ำให้เพียงพอกับความต้องการของร่างกายยังช่วยเรื่องการลดน้ำหนักได้ด้วย คนส่วนใหญ่ติดนิสัยดื่มน้ำมาก ไม่ว่าจะระหว่างมื้ออาหาร ทั้งประเภทข้าวคำน้ำคำ หรือไม่ก็ดื่มอั้กๆ หลังมื้ออาหาร ซึ่งการดื่มน้ำพร้อมกับอาหารในปริมาณมากๆ เช่นนี้ น้ำย่อยในกระเพาะอาหารจะถูกเจือจางด้วยน้ำ ทำให้การย่อยอาหารไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งนั่นอาจทำให้คุณอ้วน ในทางกลับกัน การดื่มน้ำอย่างมีเทคนิคกลับช่วยลดน้ำหนักได้

ช่วยได้ยังไง

จากการศึกษาพบว่า การดื่มน้ำบริสุทธิ์อย่างเพียงพอจะช่วยให้ร่างกายอยู่ในภาวะไม่ขาดน้ำ ซึ่งส่งผลให้กินอาหารน้อยลงได้ ช่วยลดอาการหิว ทำให้ช่องทางเดินของระบบย่อยอาหารตั้งแต่ปาก หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่ จนถึงทวารหนัก ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลในระยะยาวให้การย่อยและการดูดซึมดี ทำให้น้ำหนักลดลงได้

ทำได้อย่างไร

หนังสือ Never Be Fat Again โดยเรย์มอนด์ ฟรานซิส (Raymond Francis) แนะนำเคล็ดลับการดื่มน้ำที่ช่วยให้ควบคุมน้ำหนักตัวได้ดีว่า ให้ดื่มน้ำก่อนอาหารสักครึ่งชั่วโมง ซึ่งหากเป็นน้ำอุ่นจะดีที่สุด หลังจากดื่มน้ำแก้วนี้แล้วให้หายใจลึกๆ จะช่วยให้หิวน้อยลงได้ เมื่อรู้สึกหิว ลองดื่มน้ำก่อนที่จะตรงดิ่งไปกินอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

หากอยู่ในเวลาระหว่างมื้ออาหาร

แสงแดดปรับสมดุลร่างกาย

แม้ว่าหมอหรือผู้เชี่ยวชาญต่างๆ จะบอกให้เราหลีกเลี่ยงแสงแดด แต่ความจริงแล้วร่างกายของเรา โดยเฉพาะคนที่ต้องการลดน้ำหนักนั้นต้องการแสงแดด แต่ต้องถูกที่ถูกเวลาเท่านั้นเอง

ช่วยได้ยังไง

เมื่อร่างกายสัมผัสกับแสงแดด ระดับน้ำตาลในเลือดและระดับอินซูลินจะลดลง ขณะเดียวกันสารเซโรโทนิน (Serotonin) จะเพิ่มขึ้น ซึ่งเซโรโทนินนี้มีผลต่อการนอนและเรื่องของอารมณ์ การอยู่ท่ามกลางแสงแดดยามเช้าอย่างสม่ำเสมอทำให้อารมณ์ดี ช่วยเพิ่มความสามารถในการขจัดความเครียด ช่วยให้การนอนเป็นปกติ

แสงแดดยังช่วยควบคุมความอยากอาหาร ช่วยควบคุมความหิว ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการลดน้ำหนัก นอกจากนี้แสงแดดยังให้สารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายสูง ได้แก่ วิตามินดี ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการควบคุมน้ำหนักในทางอ้อม แสงแดดช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้ระบบอิมมูนซิสเต็ม ช่วยทำให้ระดับฮอร์โมนสมดุล แสงอาทิตย์ยังช่วยขับสารพิษออกจากร่างกายทางผิวหนังผ่านเหงื่อ ทำให้อวัยวะต่างๆ ในร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทำได้อย่างไร

ควรออกไปสัมผัสแสงแดดอ่อนยามเช้าอย่างสม่ำเสมอ แต่งดช่วง 11.00 น. – 13.00 น. ซึ่งแดดแรง หากไม่เคยออกแดดมาก่อน ให้เริ่มจากออกรับแสงแดดอ่อนยามเช้าอย่างต่อเนื่อง วันละ 10 – 15 นาที หลังจากนั้นให้เพิ่มเวลาเป็นวันละ 30 นาที โดยไม่ทาครีมกันแดด

