วิธีลดน้ำหนักแบบคนญี่ปุ่น มีเคล็ดลับอะไรที่ช่วยให้ไร้ไขมันส่วนเกิน

วิธีลดน้ำหนักแบบคนญี่ปุ่น ที่ได้รับความนิยมคือ เทคนิคในการกิน ซึ่งขณะกําลังลดน้ําหนัก หลายคนต้องเคยผ่านประสบการณ์การอดอาหารชนิดนั้น งดอาหารชนิดนี้ ตามสูตรลดน้ําหนักต่างๆ ซึ่งกว่าน้ําหนักจะลดลงมาได้สัก 2-3 กิโลกรัม ก็เหนื่อยจนแทบขาดใจ แต่วิธีนี้ จะช่วยไม่ให้คุณโหยและมีรูปร่างที่สวยงาม

หนังสือ ผอมได้ไม่ต้องอด ของแพทย์หญิงธิดากานต์ รุจิพัฒนกุล สํานักพิมพ์อมรินทร์สุขภาพ อธิบายว่า หนึ่งในเคล็ดลับอายุยืนของชาวญี่ปุ่นคือ กินอาหารแค่พออิ่ม โดยให้รู้สึกอิ่มแค่เพียง 8 ใน 10 ส่วนเท่านั้น เพื่อไม่ให้กินอาหารมากเกินความต้องการและป้องกันอาการท้องอืดท้องเฟ้อ

ขณะกินเราควรถามตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่า รู้สึกอิ่มแล้วหรือยัง อิ่มมากขนาดไหน เพื่อวัดความรู้สึกอิ่ม ซึ่งการกินอาหารให้ช้าลงจะช่วยวัดความรู้สึกอิ่มได้แม่นยํามากขึ้น เนื่องจากกระเพาะอาหารจะส่งสัญญาณการขยายตัวไปที่สมอง ซึ่งใช้เวลาประมาณ 15–20 นาที ดังนั้น การกินอาหารช้าๆ จะทําให้เรากินอาหารน้อยลงและรู้สึกอิ่มเร็วขึ้น ตรงข้ามกับการกินอาหารอย่างรวดเร็ว ที่กว่าสัญญาณจากกระเพาะอาหารจะส่งไปถึงสมอง เราก็กินอาหารมากเกินความต้องการไปเสียแล้ว

Did you know? “อด” ไม่ได้ช่วยให้ “ลด” ถาวร