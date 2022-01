“เฟิร์ม & ฟิต” พิชิต 4 เป้าหมายสุขภาพรับตรุษจีนก่อนใครด้วยดีไวซ์อัจฉริยะ!

“สุขภาพดีเริ่มต้นที่การออกกำลังกาย” เป็นคำกล่าวยอดฮิตที่ไม่ไกลเกินความจริง ซึ่งเหตุผลในการออกกำลังกายสำหรับแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันออกไป อาทิ เพื่อสุขภาพ เพิ่มความแข็งแรง ลดน้ำหนัก สร้างกล้ามเนื้อ แก้เบื่อ หรือเพื่อหุ่นฟิตแอนด์เฟิร์ม แต่ไม่ว่าจะมีเป้าหมายแบบไหน หากเลือกลงทุนกับสมาร์ทดีไวซ์ดีๆ มาเป็นคู่หูคู่ใจ ย่อมจะเติมเต็มชีวิตให้แอคทีฟยิ่งขึ้นในทุกช่วงเวลา ตรุษจีนนี้อย่ารอช้า รีบตั้งเป้าหมายในการดูแลตัวเองแบบชาญฉลาดตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อสุขภาพกายและใจที่แข็งแกร่งพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ตลอดทั้งปีขาล

เป้าหมายที่ 1: วางแผนการออกกำลังให้ชัด เริ่มต้นทุกวันอย่างมีกลยุทธ์

อยากสุขภาพดีต้องมีเป้าหมาย วางแผนการออกกำลังกายในแต่ละวันให้ชัดเจนก็มีชัยไปแล้วกว่าครึ่ง เพราะจะช่วยกำหนดทิศทางและวิธีการออกกำลังกายที่ตรงกับวัตถุประสงค์ให้กับเราได้ ซึ่งจะช่วยให้เห็นผลกับร่างกายได้เร็วยิ่งขึ้น หากใครที่ยังไม่รู้ว่าควรออกกำลังกายแบบไหนหรือใช้เวลาเท่าใด สามารถหาแก็ดเจ็ตดีๆ มาเป็นผู้ช่วยส่วนตัวได้ อย่าง HUAWEI Watch GT Series พกพาโหมดการออกกำลังกายแบบมืออาชีพมาให้เลือกถึง 15 โหมด ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมเอาท์ดอร์เท่ๆ อย่าง ปีนเขา วิ่ง ว่ายน้ำ และปั่นจักรยาน ให้ผู้ใช้งานออกกำลังกายได้อย่างมืออาชีพ และยังรองรับการตรวจจับการออกกำลังกายอัตโนมัติ 6 แบบ ช่วยให้คุณได้รับประโยชน์จากการออกกำลังกายในระยะยาว

เป้าหมายที่ 2: ลองออกกำลังกายแบบใหม่ เพื่อผลลัพธ์ที่ดียิ่งกว่าที่เคย

การออกกำลังกายด้วยรูปแบบเดิมๆ อาจทำให้เกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายจนแรงจูงใจถดถอยและส่งผลให้ออกกำลังกายน้อยลงตามไปด้วย หากต้องการขจัดปัญหานี้ให้หมดไป อาจจะลองเปลี่ยนมาออกกำลังกายด้วยสไตล์หรือรูปแบบใหม่ๆ ที่ไม่เคยทำมาก่อนด้วย HUAWEI Watch GT series กับโหมดการออกกำลังกายใหม่ที่ให้มาแบบจุกๆ ถึง 100 โหมด อัดแน่นด้วยกิจกรรมสนุกๆ มากมายที่ช่วยเพิ่มความฟิตและทำให้ชีวิตแลดูคูลในเวลาเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็น เทควันโด ชกมวย แล่นเรือใบ เล่นกระดานโต้คลื่น ปีนหน้าผา หรือบันจี้จัมพ์ เรียกได้ว่าเพิ่มดีกรีความตื่นเต้นเร้าใจในการดูแลสุขภาพขึ้นไปอีกหลายเสต็ป ส่วนใครที่อยากเพิ่มความสุนทรีย์ขณะเรียกเหงื่อ แค่มี HUAWEI nova 9 สมาร์ทโฟนสุดล้ำที่มาพร้อมกับหน้าจอสัมผัสขนาด 6.57 นิ้ว แบบ OLED ที่แสดงผลภาพได้ถึง 120 เฟรมต่อวินาที รองรับสี 1 พันล้านสี ก็สามารถเพลิดเพลินไปกับภาพยนตร์หรือซีรีส์เรื่องโปรดไปพร้อมๆ กัน แถมยังมีฟีเจอร์ Device+ (Super Device) เชื่อมต่อกับ HUAWEI FreeBuds Series หูฟังทรงพลังที่สามารถสั่งการด้วยระบบทัชคอนโทรล เปิดโลกบันเทิงแบบส่วนตัวด้วยระบบตัดเสียงรบกวนรอบข้าง แบตเตอรี่ยาวนาน และสวมใส่สบายอีกด้วย

เป้าหมายที่ 3: เก็บทุกสถิติและติดตามผล จะได้พร้อมพุ่งชนทุกความท้าทาย

การติดตามและบันทึกสถิติการออกกำลังกายไม่เพียงช่วยให้เราเห็นความคืบหน้าว่าเข้าใกล้เป้าหมายที่วางไว้มากแค่ไหนแล้วยังช่วยให้เรามีกำลังใจอยากลุยต่อไปอีกเรื่อยๆ ที่สำคัญยังช่วยให้เราสามารถวางแผนการออกกำลังกายได้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้เห็นพัฒนาการและผลลัพธ์อย่างที่ต้องการ ซึ่งแน่นอนว่าเราควรจะมีอุปกรณ์ดีๆ เก็บข้อมูลได้แม่นยำ แสดงผลรวดเร็ว ช่วยให้เราสามารถอ่านค่าต่างๆ ได้สะดวกและง่ายดาย[1] อย่างผู้ที่ใช้งาน HUAWEI Watch GT series ก็หายห่วง เพราะสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน HUAWEI Health มาใช้งานได้ผ่านสมาร์ทโฟนอย่าง HUAWEI nova 9 ผสานพลังความล้ำกลายเป็นเพื่อนคู่ใจของคนรักสุขภาพ โดยจะช่วยเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งการเดิน การวิ่ง การปั่นจักรยาน อัตราการเต้นของหัวใจ บันทึกเส้นทาง ความเร็ว ปริมาณการเผาผลาญแคลอรี่ประจำวัน ประวัติน้ำหนักขึ้นลง รวมถึงพฤติกรรมการนอนหลับ พร้อมวิเคราะห์และให้คำแนะนำได้ตรงจุด เรียกได้ว่าครบและจบภายในอีโคซิสเต็มเดียว

เป้าหมายที่ 4: นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ชาร์จพลังให้พร้อมลุยต่อในทุกๆ วัน

นอนน้อยแต่นอนนะ กลายเป็นวิถีของคนในปัจจุบันที่ไม่ส่งผลดีต่อสุขภาพในระยะยาว เพราะจริงๆ แล้วคนเราควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ โดยในปัจจุบันเราสามารถติดตามคุณภาพการนอนหลับได้อย่างชาญฉลาดแค่มีสมาร์ทวอทช์ประสิทธิภาพล้ำๆ ติดตัวไว้สักเรือน อย่าง HUAWEI Watch GT series ที่มาพร้อมฟีเจอร์พิเศษและสามารถตั้งค่าให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลเพื่อคุณภาพการนอนที่ดียิ่งขึ้น ให้ผู้ใช้งานนอนหลับอย่างเต็มอิ่มด้วยโหมด HUAWEI TruSleep ที่คอยตรวจวัดอัตราการเต้นของหัวใจ[2] ขณะนอนหลับได้ทั้ง 4 ช่วง ประกอบไปด้วย Deep sleep, Light sleep, REM และ Awake ทั้งยังวิเคราะห์การหายใจและให้คะแนนคุณภาพการนอนหลับโดยรวมเพื่อนำมาวิเคราะห์และวินิจฉัยปัญหาการนอนหลับโดยทั่วไป พร้อมให้คำแนะนำเพื่อการพักผ่อนที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังมี HUAWEI TruRelax ช่วยตรวจสอบความเครียดของผู้ใช้งานได้ตลอดทั้งวันจากข้อมูลอัตราการเต้นหัวใจ และการพักผ่อน เพื่อประมวลผลถึงความเครียดที่บางครั้งเกิดขึ้นโดยที่ไม่รู้ตัวอีกด้วย

พิชิตเป้าหมายด้วยแก็ตเจ็ตทรงพลังรับปีเสือกับแคมเปญ BETTER TOGETHER 2022

หัวเว่ยส่งแคมเปญ BETTER TOGETHER 2022 พาเหรดสมาร์ทดีไวซ์หลากหลายกลุ่มพร้อมเสิร์ฟโปรโมชันพิเศษเอาใจผู้บริโภค มอบส่วนลดสูงสุดถึง 35% เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ อาทิ HUAWEI WATCH GT 3 สมาร์ทวอทช์พรีเมี่ยมสำหรับสายสุขภาพ แบตอึด ฟีเจอร์ครบ สปอร์ตถึงใจ HUAWEI WATCH GT Runner สมาร์ทวอทช์คู่ใจสายวิ่ง ดีไซน์สปอร์ตสุดล้ำ พร้อมฟีเจอร์และโปรแกรมรองรับการวิ่งอย่างมืออาชีพ HUAWEI nova 9 สมาร์ทโฟนที่เปล่งประกายทั้งการดีไซน์ และคุณสมบัติภายใน มาพร้อมกล้องความละเอียด 50MP ระบบชาร์จไว อัดแน่นด้วยสุดยอดเทคโนโลยีล้ำสมัย พร้อมจัดเต็มกับของสมนาคุณอีกเพียบ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2565 เมื่อซื้อสินค้าที่ HUAWEI Experience Store และ ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่ร่วมรายการเท่านั้น

ฟิตร่างกายและดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพร้อมลุยตลอดปีกับ HUAWEI WATCH GT 3 Series สมาร์ทวอทช์ขนาด 46 มม. ที่ใช้งานได้ยาวนานด้วยอายุแบตเตอรี่ทนทานถึง14 วัน[3] อัดแน่นด้วยความสามารถในการตรวจวัดค่าทางสุขภาพ และฟีเจอร์จัดสรรการออกกำลังกายอัจฉริยะ[4] พร้อมให้คุณเป็นเจ้าของ 3 รุ่น ได้แก่ Active Edition ราคา 7,990 บาท Classic Edition ราคา 8,490 บาท และ HUAWEI WATCH GT Runner ราคา 9,990 บาท รับฟรีสายนาฬิกาไนลอน และเครื่องชั่งน้ำหนัก HUAWEI Scale 3 รวมมูลค่าทั้งหมด 2,298 บาท

เติมเต็มชีวิตสมาร์ทและเปลี่ยนการดูแลสุขภาพให้สนุกสนานยิ่งกว่าเดิมด้วย HUAWEI nova 9 สมาร์ทโฟนที่นอกจากจะมาพร้อมกล้องโปรระดับเรือธงและรองรับการชาร์จไว 66W HUAWEI SuperCharge ยังช่วยเพิ่มสีสันและความสนุกสนานด้วยหน้าจอ 120 Hz แสดงผลอย่างลื่นไหล ติดตัวไว้ใช้รับชมความบันเทิงขณะออกกำลังกายก็ดีงาม หรือจะเชื่อมต่อกับหูฟังและสมาร์ทวอทช์แล้วฟังเพลงไปพลางๆ ก็เหมาะ มี 2 สีให้เลือก ได้แก่ Starry Blue และ Black ราคา 16,990 บาท รับหูฟังไร้สาย Freelace และกล่องของขวัญ City Travel Gift Package 1 (ร่มหัวเว่ยสีฟ้า กระเป๋าผ้า และสเปรย์) รวมมูลค่า 4,180 บาท

สามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมได้ที่ HUAWEI Store และติดตามข่าวสารอัปเดตก่อนใครได้ทาง เฟซบุ๊กเพจ HUAWEI Mobile TH โดยสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรโมชันได้ที่นี่

พบกับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อสินค้า คอมมิวนิตี้ และบริการ ได้ในคลิกเดียว เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน My HUAWEI ใน HUAWEI AppGallery

