ชวนเช็คอิน เสพงานศิลป์10นิทรรศการ แบบฟินๆกับ งาน BAB2020 City Route & River Route

ได้โปรดอย่ารอช้า!!! กับ ฤดูแห่งศิลปะ ที่ทุกคนตั้งตารอ กับงาน ศิลป์ที่คนสร้างศิลปะ ตั้งใจมาเติมสีสันให้กรุงเทพฯ กับ Bangkok Art Biennale ที่เป็นกระแสและได้รับการตอบรับอย่างมาก

โดยงานนี้ ได้มีการจัดแสดงตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมา และจะจัดแสดงจนถึง 31 มกราคม 2564 แต่ถ้ามาเพียงเท่านี้คงไม่ใช่งาน BAB แน่ๆ เพราะ งานศิลป์ชั้นเลิศนี้ยังหมุนเวียนไปยัง 10 สถานที่ทั่วกรุงเทพฯ แบบที่ทุกคนต้องถ่ายภาพเช็คอิน ตามเก็บให้ครบเป็นแน่

แน่นอนว่า Bangkok Art Biennale ในปีนี้กลับมาสร้างความตระการตา กับธีม ‘Escape Routes’ หรือ ‘ศิลป์สร้าง ทางสุข’ ที่นำเสนอความคิดผ่านผลงานศิลปะ จากแรงบันดาลใจในสถานการณ์ความวุ่นวายในปัจจุบัน และทุกคนต่างรอการแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยศิลปะจะเป็นจุดเชื่อมโยง ความเข้าใจให้ทุกคน เข้าหากัน เพื่อร่วมกันทำความเข้าใจและค้นหาทางออกจากวังวนดังกล่าว ด้วยศิลปะที่เชื่อมโยงความเข้าใจของทุกคนเข้าหากัน ผลงานของศิลปิน 80 กว่าชีวิตที่รวมกันรังสรรค์ เติมบรรยากาศในสภาวการณ์ ให้เป็นฤดูกาลที่สดชื่นขึ้นโดยมีไฮไลท์มากมาย อีกทั้งทุกผลงาน ยังสามารถเข้าชมได้แบบฟรีๆ ยากนักที่ได้มีโอกาสได้เสพงานศิลป์ระดับโลกแบบไม่มีค่าใช้จ่าย มีผลงานไหนมาให้ชมเป็นน้ำจิ้มกันบ้างมาดูกันเลย

และนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่ง ที่ทำให้คุณได้เห็นถึงประตูสู่ ‘ทางออก’ ของสถานการณ์โลกที่ยังขุ่นๆนี้จะถูกสื่อสารผ่านงานศิลปะกัน เพราะระหว่างที่เราเดินชมงาน เราลืมเรื่องอึมครึมได้แม้จะในระยะเวลาสั้นๆ แต่ทำให้ใจเราอิ่มสุขได้นานค่ะ และแน่นอนว่า ผลงานเหล่านี้ ได้กระจายตัวอยู่ตาม 10 สถานที่จัดทั่วกรุงเทพฯตามเส้นทางเมือง (City Route) และ เส้นทางแม่น้ำ (River Route) สามารถแวะชมกันได้เลย โดยแบ่งออกเป็น 2 เส้นทางหลัก ดังนี้

City Routeมี 4 จุดหมาย คือ

-Bangkok Art and Culture Centre

-BAB Box @ONE BANGKOK

-The Prelude One Bangkok

-The PARQ

River Route มี 6 จุดหมาย คือ

-วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร

-วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

-วัดประยูรวงศาวาสวรวิหาร

-ล้ง 1919

-มิวเซียมสยาม

-ริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อก

10ภาพว่าไม่เท่าตาเห็น พูดได้คำเดียวว่าห้ามพลาด เพราะเหลือเวลาอีกไม่มากสำหรับงานแสดงผลงานครั้งนี้ คนรีวิวกันมาเยอะแล้ว แต่วันนี้เราอยากมาย้ำเพื่อให้คุณเปิดประตูบ้านออกไปดูด้วยตาคุณเองดีกว่าค่ะ

สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.bkkartbiennale.com ถึงวันที่ 31 มกราคมนี้เท่านั้น