รู้ให้ทัน 4 สัญญาณสุขภาพพัง จากการออกกำลังกาย

จุดมุ่งหมายสำคัญของการ ออกกำลังกาย คือ เพื่อส่งเสริมให้ร่างกายแข็งแรง และเพื่อให้โกรทฮอร์โมนหลั่ง ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการออกกำลังกายเต็มที่จนถึงขั้นเหงื่อออก หัวใจเต้นแรง ซึ่งโกรทฮอร์โมน คือฮอร์โมนที่หลั่งจากต่อมพิทูอิทารีในสมองมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย

แต่แม้ว่าการออกกำลังกายจะเป็นผลดีต่อสุขภาพ ขณะเดียวกัน ข้อมูลงานวิจัยของกลุ่มนักวิจัยชาวอิตาลี ที่ตีพิมพ์ลงใน Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports ก็ได้ชวนตั้งคำถามว่า เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าการออกกำลังกาย ที่เราทำอยู่นั้นจะดีต่อสุขภาพของเราจริงๆ “การหมกมุ่นอยู่กับการออกกำลังกายเป็นประจำอาจส่งผลต่อสุขภาพจิตและสมรรถภาพร่างกาย มีการศึกษากลุ่มนักกีฬามาราธอนในประเทศอิตาลี เมื่อปี พ.ศ. 2535 ที่มีความหลงใหลในการเล่นกีฬา พบว่า มีแนวโน้มได้รับบาดเจ็บมากกว่าคนที่ออกกำลังกายอย่างพอดี”

เช็กสัญญาณเตือนของร่างกายกันว่า การออกกำลังกายที่ทำอยู่ถูกต้องหรือไม่

คุณทำร้ายตัวเอง เพื่อการออกกำลังกายอยู่หรือเปล่า

ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ตื่นเช้ามาแล้วรู้สึกว่าร่างกายไม่สดชื่นเต็มร้อยหรือมีอาการบาดเจ็บ แต่ก็ไม่วายไปยิม เพื่อออกกำลังกาย เราอยากแนะนำว่า พฤติกรรมดังกล่าว ไม่ใช่วิธีที่ดีเท่าไรนัก เพราะการฝืนออกกำลังกาย ทั้งที่มีอาการบาดเจ็บ ยิ่งเป็นการทำร้ายกล้ามเนื้อ ข้อต่อ นอกจากนั้นยังสร้างความเครียดให้กับการออกกำลังกายของเราด้วย

ออกกำลังกาย เพื่อหนีปัญหา

แม้การออกกำลังกายก็ช่วยผ่อนคลายความเครียดได้ แต่ถ้าคุณเลือกออกกำลังกายเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาชีวิตต่าง ๆ อาจทำให้คุณเสพติดการออกกำลังกายเพื่อหนีปัญหา จนในที่สุดคุณก็เลยไม่ได้โฟกัส เรื่องสุขภาพเป็นอันดับแรก ซึ่งนอกจากคุณจะไม่สามารถออกกำลังกายได้อย่างเต็มที่แล้ว ยังเหมือนเป็นการละทิ้งโอกาสที่จะได้ใช้ความคิดและสติปัญญา เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอีกด้วย

การมุ่งแต่จะเก็บข้อมูลและติดตามผล

แม้เทคโนโลยีในปัจจุบันจะช่วยให้เราสามารถดูแลสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่สิ่งเหล่านี้ ก็สามารถกลายเป็นความกดดันได้ด้วยเช่นกัน เช่น กลัวว่าจะวิ่งน้อยกว่าเมื่อวาน ทางที่ดีจึงไม่ควรจริงจังกับไอเท็มเหล่านี้เกินไป

ไม่รู้สึกสนุก อีกต่อไปแล้ว หากการออกกำลังกายไม่ได้ช่วยผ่อนคลาย หรือกระตุ้นให้คุณรู้สึกสนุกสนาน แต่คุณ ยังคงฝืนตัวเองไปยิมทุกวัน นั่นอาจกลาย เป็นปัญหาได้ เพราะการออกกำลังกาย ที่ได้ประสิทธิภาพและเห็นผลในระยะยาว ต้องเป็นกิจกรรมที่มีความหมายและมีแรงบันดาลใจต่อคุณมากเพียงพอ เรา ไม่จำเป็นต้องฝืนออกกำลังกายแบบเดิม ซ้ำๆ ลองหยุดแล้วไปทำอะไรใหม่ๆ เช่น เล่นกีฬาร่วมกับกลุ่มเพื่อนอาจช่วยได้

ถ้าเราออกกำลังกายแต่พอดี

เราก็จะเจอข้อดี เหล่านี้ได้!





สามารถทำให้คุณรู้สึกมีความสุขมากขึ้น และลดความรู้สึกซึมเศร้าความวิตกกังวล รวมถึงความเครียด เนื่องจากออกกำลังกาย จะไปเพิ่มความไวของสมองสำหรับฮอร์โมนเซโรโทนินและนอร์อิพิเนฟริน ซึ่งช่วยบรรเทาความรู้สึกซึมเศร้า และผลิตเอนดอร์ฟินซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าช่วยสร้างความรู้สึกเชิงบวกและลดการรับรู้ความเจ็บปวด สามารถช่วยลดน้ำหนักได้ แน่นอนว่าเมื่อเรามีการเคลื่อนไหวร่างกาย ย่อมมีการใช้พลังงานเกิดขึ้น ซึ่งสามารถช่วยย่อยอาหารที่เรากินในแต่ละวัน และรักษาการทำงานของร่างกายเช่นการเต้นของหัวใจและการหายใจ ส่งผลให้อัตราการเผาผลาญของคุณดีขึ้น ไปจนถึงน้ำหนักคงที่ สามารถลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรัง เนื่องจากการออกกำลังกายช่วยเพิ่มสมรรถภาพหัวใจและหลอดเลือด รวมถึงองค์ประกอบส่วนอื่นๆ ของร่างกาย ลดความดันโลหิตและระดับไขมันในเลือด ซึ่งเป็นสาเหตุส่วนใหญ่ของการเกิดโรคเรื้อรัง ดังนั้นการขาดการออกกำลังกายเป็นประจำ จึงเป็นสาเหตุหลักของโรคเรื้อรังนั่นเอง

นอกจากนี้การออกกำลังกายเป็นประจำ ยังช่วยเรื่องกระดูก ผิวพรรณ เสริมสร้างพลังร่างกาย นอนหลับง่ายอีกด้วย แต่เอาเป็นว่าออกแต่พอดี อย่าหักโหมเกินไป จะดีต่อสุขภาพที่สุด

