โดโมฮอร์น ริงเคิล แนะนำสูตรใหม่ The Renewal

เพื่อผิวที่เปล่งประกายแม้ในวัยที่เพิ่มขึ้น

โดโมฮอร์น ริงเคิล ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่เชี่ยวชาญด้านลดเลือนริ้วรอยและจุดด่างดำที่ได้รับความไว้วางใจและมียอดขายในกลุ่ม Anti-Aging เป็นอันดับหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น จัดงานแนะนำ “โดโมฮอร์น ริงเคิล” สูตรใหม่ (Domohorn Wrinkle the Renewal)

ที่ผ่านการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาต่อเนื่องตลอด 46 ปีให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น โดยมี มิสเตอร์ เอซุเกะ ชิเกมัตสึ กรรมการผู้จัดการบริษัท ไซชุนกัน ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นประธานเปิดงานแนะนำ “โดโมฮอร์น ริงเคิล” สูตรใหม่ (Domohorn Wrinkle the Renewal ภายใต้ธีม “The Rise of Radiant Skin” โดยสูตรใหม่นี้มีจุดสำคัญ คือ การดึงพลังของส่วนผสมจากธรรมชาติ ทั้งสารสกัดจากโสมขาวที่มีคุณภาพ และคอลลาเจนบริสุทธิ์ พร้อมเทคโนโลยีในการส่งสารบำรุงที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของโดโมฮอร์น ริงเคิล ช่วยทำให้ผลิตภัณฑ์มีโครงสร้างที่ใกล้เคียงกับโครงสร้างผิว สามารถแทรกซึมเข้าไปถึงชั้นผิวอย่างอ่อนโยน ซึมเข้าสู่ผิวได้ง่ายขึ้น และเกลี่ยง่ายขึ้น เพื่อให้ผู้หญิงทุกคนมีผิวพรรณที่สดใส มีชีวิตชีวา และเปล่งประกายอีกครั้งแม้ในวันที่อายุเพิ่มมากขึ้น ภายในงานได้รับเกียรติจากคุณจ๋า-ยศสินี ณ นคร – Brand Endoser คนไทยคนแรก คุณรถเมล์ – คะนึงนิจ จักรสมิทธานนท์ เจ้าสาวป้ายแดง พร้อมด้วยกูรูเรื่องความสวยความงาม คุณนิหน่า – สุฐิตา ปัญญายงค์ และคุณพิม มิสพิมพกา ร่วมงาน ณ ชั้น 1 เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อเร็ว ๆ นี้

โดโมฮอร์น ริงเคิล สูตรใหม่ The Renewal จะมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ทุก ๆ 4-5 ปี โดยยึดแนวความคิด “รักษาในสิ่งที่ควรรักษา เปลี่ยนในสิ่งที่ควรเปลี่ยน เราจึงไม่เปลี่ยนแปลงหัวใจสำคัญ แต่เลือกที่จะพัฒนาเทคโนโลยีให้ก้าวหน้าขึ้นเรื่อย ๆ จุดสำคัญของสูตรใหม่ในครั้งนี้ คือ

1. การดึงพลังที่มีในส่วนผสมใหม่ ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ได้แก่ พลังจากการเจริญเติบโตของ Honey Scented Black Tea (ฮันนี่ เซ็นท์ แบล็คที) และ Pimpinella (พิมพิเนล่า) และ

2. เพิ่มเทคโนโลยีในการส่งสารบำรุงไปในจุดที่จำเป็น โดยการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติเพื่อสร้างโครงสร้าง Lamellar (ลาเมลา) ขึ้นมาช่วยทำให้ผลิตภัณฑ์มีโครงสร้างที่ใกล้เคียงกับโครงสร้างผิว สามารถแทรกซึมเข้าไปถึงชั้นผิวอย่างอ่อนโยน จึงซึมเข้าสู่ผิวได้ง่ายขึ้น และเกลี่ยง่ายขึ้น”

สำหรับคุณจ๋า – ยศสินี ณ นคร Brand Endoser คนไทยคนแรก กล่าวว่า “จ๋าได้รู้จักและทดลองใช้ โดโมฮอร์น ริงเคิล มากว่า 2 ปีแล้วค่ะ ใช้ตั้งแต่สูตรเดิมและใช้มาตลอด ที่จ๋าเลือกมาใช้โดโมฮอร์น ริงเคิล เริ่มจากการที่ชอบคอนเซ็ปของแบรนด์ค่ะ ที่เค้านำแนวคิด “คัมโป” มาใช้ในการคิดค้นและผลิตผลิตภัณฑ์ คือการนำพลังจากธรรมชาติมาผสานกับพลังในร่างกายมนุษย์ในการฟื้นฟูตัวเอง ซึ่งสูตรเดิมที่จ๋าใช้ก็ชอบและประทับใจอยู่แล้วนะคะ แต่ยิ่งพอได้มาลองใช้สูตรใหม่ คือ เนื้อสัมผัสมันดีกว่าเดิมจริง ๆ ทาแล้วเนื้อผลิตภัณฑ์ซึมเร็วกว่าเดิม เกลี่ยง่ายขึ้น และเห็นผลลัพธ์ชัดเจนกว่าเดิม สิ่งที่จ๋าสัมผัสได้มันอะเมซิ่งมาก สูตรใหม่นี้เค้าได้ค้นพบส่วนผสมใหม่ ๆ หลายตัว เช่น ใบชาก็จะเลือกเฉพาะใบชาที่โดนเปี้ยะกัด เพราะเค้าค้นพบค่ะว่าจะเป็นช่วงที่ใบชาจะหลั่งสารซ่อมแซมตัวเองสูงที่สุดมาสกัดใส่ในสูตรใหม่ หรืออย่างผลส้มโอก็จะเลือกเก็บเกี่ยวเฉพาะช่วงก่อนที่จะสุกเท่านั้น หรือดอกชิรานุยคิขุ ก็จะสกัดโดยการอบไอน้ำตอนที่เป็นดอกตูม ยิ่งฟังยิ่งตกใจ คือเค้าใส่ใจรายละเอียดมาก ๆ ค่ะ ทั้งการคัดสรรวัตถุดิบ ช่วงเวลาที่จะเก็บเกี่ยวหรือแม้กระทั้งวิธีการสกัดเพื่อดึงพลังที่มีในส่วนผสม ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไป ใช้แล้วเห็นผลลัพธ์ที่ดีมากค่ะ”

“โดโมฮอร์น ริงเคิล” สูตรใหม่ยังมาพร้อมการปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ใหม่ (Packaging) เพื่อสื่อถึงจุดยืนของแบรนด์ที่เกิดจากบริษัทผลิตยาและการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติด้วยการดึงพลังจากวัตถุดิบจากธรรมชาติมาเป็นส่วนประกอบหลักทำให้มีเอกลักษณ์เฉพาะที่เรียบง่าย และใช้คนในการตรวจสอบในทุกขั้นตอน ส่งมอบความรู้สึกความสบายใจ ปลอดภัย และตอกย้ำคุณภาพตามมาตรฐานของบริษัทผลิตยา โดยทั้ง 8 ผลิตภัณฑ์ หรือ “One Line” ประกอบด้วย

1. Oil-in-Gel Remover เจลทำความสะอาดเครื่องสำอาง

2. Silky Cream Foam ฟองโฟมทำความสะอาดผิวหน้า

3. Softening Foam Mask มาสก์เนื้อโฟมหนานุ่ม

4. Intense Hydrator ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้ผิวชุ่มชื้นด้วยไฮยาลูรอนชนิดพิเศษ

5. Vital White Essence เอสเซ้นส์ที่เข้าจัดการกับกระบวนการผลิตเมลานินอย่างสมบูรณ์ โดยสูตรใหม่นี้มีการทำส่วนผสมให้เสมือนโครงสร้าง Lamellar ทำให้ผลลัพท์ที่ได้คือ สามารถกักเก็บความชุ่มชื้นได้ดีกว่าเดิม ครีมเนื้อเข้มข้นขึ้น ช่วยตึงกระชับผิวมากขึ้น

6. Cream 20 ครีมบำรุงผิว สกัดจากโสมขาวที่มีคุณภาพ ช่วยให้กระบวนการสร้างคอลลาเจนมีความแข็งแรง พัฒนามาอย่างต่อเนื่องยาวนานถึง 46 ปี ช่วยบำรุงรากฐานให้กระบวนการสร้างคอลลาเจนมีความแข็งแรง เติมความยืดหยุ่น และให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิม

7. Milky Veil Lotion โลชั่นน้ำนมบำรุงผิว สร้างเกราะป้องกันผิวหน้าและเซลล์ผิวจากมลภาวะภายนอก และจากการเพิ่มประสิทธิภาพของคอลลาเจนและส่วนผสมในสูตรใหม่ ทำให้เนื้อน้ำนมซึมเร็วขึ้น ไม่เหนอะหนะ คงความยืดหยุ่นและชุ่มชื้นยาวนาน

8. UV Dress Cream ครีมกันแดดป้องกันผิวจากรังสียูวี SPF50+ และ PA++++

ครั้งแรกที่ความงามบริสุทธิ์จากธรรมชาติของ Domohorn Wrinkle ผสมผสานกับงานฝีมือที่มีคุณค่าด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวของYaccoMaricard กับเทคนิค Pintuck (การตีเกล็ด) และงาน Garment Dye (ย้อมหลังการตัดเย็บ) เอกลักษณ์เฉพาะตัว ของ YaccoMaricard กลายเป็นกระเป๋าผ้า Limited Furoshikiสไตล์ญี่ปุ่น กระเป๋าที่มีลวดลายธรรมชาติที่เบ่งบาน มีเอกลักษณ์ และแฝงความใส่ใจไว้ในทุกตารางนิ้วที่ให้คุณสามารถจับจองได้แล้ววันนี้จำนวนจำกัด

สนใจผลิตภัณฑ์ โดโมฮอร์น ริงเคิล (Domohorn Wrinkle) สามารถติดต่อสอบถามผู้ดูแลผิวส่วนตัว “Pleaser” ได้ที่ 02-260-2222

หรือ หากสนใจอยากสัมผัสและทดลองผลิตภัณฑ์ สามารถไปได้ที่ Domohorn Wrikle Store ทั้ง 2 สาขา ณ เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 2 และเซ็นทรัล ลาดพร้าว ชั้น 2 เรามี Pleaser พร้อมให้คำปรึกษาปัญหาผิวเคล็ดลับในการดูแลผิว อีกทั้งแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์และขั้นตอนการทำโอเทะอาเทะที่ถูกต้องรวมถึงโปรโมชั่นพิเศษของเดือน