The 5th Italian Cuisine Week สัปดาห์อาหารอิตาเลียน ครั้งที่ 5 สัมผัสมนต์เสน่ห์ความอร่อยแบบอิตาลี จากวัตถุดิบคุณภาพ สู่อาหารจานพิเศษ

สถานเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานพาณิชย์อิตาเลียน (ITA Italian Trade Agency) และ หอการค้าไทย – อิตาเลียน (TICC Thai-Italian Chamber of Commerce) จัดงาน “The 5th Italian Cuisine Week สัปดาห์อาหารอิตาเลียน ครั้งที่ 5” สร้างอาณาจักรแห่งความอร่อยสู่ใจกลางกรุงเทพฯ รวบรวมร้านอาหารอิตาเลียนชั้นนำ พร้อมคัดสรรวัตถุดิบอิตาเลียนดั้งเดิมมาให้คนไทยได้ลิ้มลอง ในงานมีบรรดาเชฟชื่อดังมาร่วมรังสรรค์ความอร่อย ท่ามกลางบรรยากาศดนตรีสด พร้อมสัมผัสวัฒนธรรมของชาวอิตาเลียน ณ ควอเทียร์ อเวนิว ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์

ฯพณฯ ลอเรนโซ กาเลนติ เอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทย กล่าวว่า “สัปดาห์อาหารอิตาเลียน จัดขึ้นทั่วโลกเป็นปีที่ 5 โดยปีนี้ประเทศไทยนับว่าเป็นประเทศเดียวที่สามารถจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาได้ ในขณะที่หลายประเทศทั่วโลก จำเป็นต้องจัดในรูปแบบออนไลน์ โดยงานปีนี้ จัดขึ้นเพื่อระลึกถึง 200 ปี แห่งการครบรอบการถือกำเนิดของ Pellegrino Artusi บิดาแห่งอาหารอิตาเลียน และผู้เขียนหนังสือสูตรอาหารอิตาเลียนที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวรรณกรรมอิตาลี ผมรู้สึกภาคภูมิใจที่อาหารอิตาเลียน ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในประเทศไทย ซึ่งอิตาลีและไทยมีความเหมือนกันในเรื่องของความใส่ใจ และความพิถีพิถันในเรื่องของอาหาร โดยอาหารนับว่าเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมแต่ละชาติ และความหลากหลายแสดงออกถึงความสมบูรณ์ทางวัฒนธรรมเช่นเดียวกัน

อีกปัจจัยสำคัญหนึ่ง คือการคำนึงถึงเรื่องของสุขภาพ ซึ่งอาหารเมดิเตอร์เรเนียน นับว่าเป็นต้นแบบของการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพที่มีความสมดุล จะเห็นได้จากการที่องค์การยูเนสโกแห่งสหประชาชาติ ได้อนุรักษ์อาหารเมดิเตอร์เรเนียนให้อยู่ในบัญชีมรดกโลกทางวัฒนธรรมยาวนานถึง 10 ปี นอกจากนี้ ส่วนหนึ่งของการจัดงาน ยังต้องการที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการอิตาลี และผลิตภัณฑ์ที่เป็นของอิตาลีอย่างแท้จริง เนื่องจากปัจจุบันมีสินค้าไม่น้อยที่อ้างว่ามาจากอิตาลี ด้วยการติดธงชาติอิตาลีบนตัวสินค้า ซึ่งนั่นนับว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาในการคุ้มครองผู้บริโภค และเรามองว่าผลิตภัณฑ์จากอิตาลีเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม และคือความจริงใจที่เรามอบให้แก่กลุ่มผู้บริโภคทั่วโลกอีกด้วย”

งาน The 5th Italian Cuisine Week สัปดาห์อาหารอิตาเลียนครั้งที่ 5 เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ประจำปี โดยงานนี้มีการจัดขึ้นพร้อมกันกว่า 110 ประเทศทั่วโลก โดยปีนี้จัดขึ้นภายใต้ธีม Piazza Delizioso สำหรับประเทศไทยได้เนรมิตพื้นที่ของศูนย์การค้าดิเอ็มควอเทียร์ให้กลายเป็นจัตุรัสแห่งความอร่อยเพื่อให้คนไทยได้สัมผัสมนต์เสน่ห์พร้อมลิ้มลองอาหารเลิศรสและวัตถุดิบชั้นดีจากอิตาลีซึ่งมีความพิถีพิถันในการปรุงอาหารจากวัตถุดิบธรรมชาติให้กลายเป็นอาหารจานพิเศษรสชาติละมุนอร่อยถูกปากคนทั่วโลกทำให้อิตาลีกลายเป็นประเทศที่สุขภาพดีที่สุดในโลก

นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการค้า ผู้ประกอบการร้านอาหารอิตาเลียนในประเทศไทยรวมทั้งสินค้าและผลิตภัณฑ์คุณภาพเยี่ยมจากประเทศอิตาลี โดยภายในงานแบ่งออกเป็น 3 โซน ได้แก่ โซนพลาซ่า โซนตลาดสด และโซน Town Square ที่รวบรวมอาหารจากหลากหลายร้านอาหาร อิตาเลียนชั้นนำและวัตถุดิบชั้นเลิศ ท่ามกลางบรรยากาศการแสดงดนตรีสด และวัฒนธรรมในแบบฉบับของชาวอิตาเลียน เพื่อให้ได้สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งอิตาลีอย่างแท้จริง

โดยในปีนี้ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหารอิตาลีในไทยชื่อดังมากมาย อาทิ Nonna Nella by Lenzi (นอนนา เนลลา บาย เลนซี) PEPPINA (เพ็พพิน่า) APPIA (แอปเปีย) Favola at Le Meridien Suvarnabhumi (ฟาโวล่า แอท เลอ เมริเดีย สุวรรณภูมิ) Paolo’ Deli (เปาโล เดลี) Sole Mio (โซเล มิโอ) Duo Cucina (ดูโอคูซิน่า) และ Opus Wine Bar and Restaurant (โอปุส ไวน์บาร์ แอนด์ เรสเตอร์รองค์) เป็นต้น พร้อมนำเมนูสุดพิเศษอาทิ พิซซ่า และพาสต้า สไตล์อิตาลีแท้ ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูป ไส้กรอก พรีเมียมโคลด์ คัท เห็ดทรัฟเฟิล และชีสนานาชนิด และยังรวมไปถึงเมนูเครื่องดื่มและของหวาน กาแฟอิตาเลียน และอิตาเลียนเจลาโต้ ที่ผ่านการรังสรรค์และปรุงอย่างพิถีพิถัน จากเชฟชื่อดัง ในสไตล์อิตาเลียนมาให้ได้ลิ้มลองภายในงาน

รู้หรือไม่ว่า? อิตาลี เป็นประเทศที่ผลิตชีสกว่า 400 ชนิด หลากหลายรสชาติ คุณภาพเยี่ยม

อิตาลี เป็นผู้นำโลกในการผลิตไวน์ จากองุ่นกว่า 800 สายพันธุ์

อิตาลี เป็นผู้นำการผลิตพาสต้ามายาวนานกว่า 500 ปี และมีมากถึง 200 รูปแบบ

อิตาลี มีประสบการณ์กว่า 150 ปี ในการผลิตซอสมะเขือเทศ และยังคงใช้วิธีการผลิตในแบบดั้งเดิม

อิตาลี ครองสถิติโลก ด้วยมะกอกหลายหลายชนิด พร้อมรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ และส่งออกไปกว่า 70 ประเทศทั่วโลก

อิตาลี เป็นอันดับต้นๆของโลก ในการส่งออกผลิตภัณฑ์แปรูปจากเนื้อสัตว์ ด้วยวัตถุดิบพิเศษที่มีคุณภาพที่สุด มากกว่า 600 ชนิด

สำหรับอาหารอิตาเลียนได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในประเทศไทย รวมทั้งเป็นที่แพร่หลายในเกือบทุกประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศอิตาลียังนับว่าเป็นประเทศในฝันของหลายคนที่ติดอยู่ในท๊อปลิสต์ที่ต้องไปเยือน โดยเฉพาะเป็นจุดมุ่งหมายหลักของเหล่าฟู้ดดี้หรือเหล่านักชิม งาน The 5th Italian Cuisine Week สัปดาห์อาหารอิตาเลียน ครั้งที่ 5 ที่จัดขึ้นที่ประเทศไทยจึงนับว่าเป็นงานที่รวบรวมความอร่อยในรสชาติต้นตำรับตามแบบฉบับอิตาเลียนแท้ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นไม่เหมือนชาติใดในโลกมาไว้ในงานเดียวพร้อมให้บรรดาอิตาเลียนเลิฟเวอร์และคนไทยที่ชอบการรับประทานได้มาสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งอาหารอิตาเลียนแบบไม่ต้องบินไปไกลถึงอิตาลี