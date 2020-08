The 1 เดินหน้าสร้างสรรค์ประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้สมาชิก เปิดตัว “The 1 Exclusive” ครั้งแรกกับการมอบประสบการณ์พิเศษให้สมาชิกคนพิเศษ จากทั้งกลุ่มเซ็นทรัลและพันธมิตร ทั้งในไทยและต่างประเทศ

· The 1 ตอกย้ำผู้นำลอยัลตี้แพลตฟอร์มอันดับ 1 ของไทย ภายใต้กลุ่มเซ็นทรัล ที่มุ่งสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดแก่สมาชิกกว่า 17 ล้านคน ตลอดระยะเวลากว่า 14 ปี ตามวิสัยทัศน์ “Center of Life” เพื่อเป็นศูนย์กลางของการใช้ชีวิตที่มอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดในทุกมุมของลูกค้า

· เพิ่มระดับการดูแลสมาชิกให้ดียิ่งขึ้น สร้างสรรค์ “The 1 Exclusive” โปรแกรมสำหรับสมาชิกคนพิเศษ ครั้งแรกของกลุ่มเซ็นทรัล ที่ผนึกกำลังทั้งกลุ่มฯ และพันธมิตรมากมาย เพื่อมอบประสบการณ์พิเศษให้กับสมาชิกฯ ที่สามารถใช้สิทธิประโยชน์ บริการ และของรางวัลต่างๆ ครอบคลุมทุกมุมไลฟ์สไตล์

· เชื่อมต่อทุกประสบการณ์แบบไร้รอยต่อ ตอบรับพฤติกรรมผู้คนในยุค “Now Normal” กับการพัฒนา Digital Experience Platform ให้สมาชิกฯ สามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ทั้งหมดทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ อย่างง่ายดาย ด้วยแอปพลิเคชั่น The 1 ที่ออกแบบให้พิเศษและแตกต่างจากสมาชิกทั่วไป โดยไม่ต้องพกบัตรสมาชิก

· ล่าสุดได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการพร้อมเรียนเชิญสมาชิก The 1 Exclusive กลุ่มแรกเพื่อรับสิทธิประโยชน์แล้ว และเร็วๆ นี้ จะเปิดให้ท่านที่สนใจเข้าร่วมเป็นสมาชิก The 1 Exclusive ในปีต่อไป เพียงสะสมยอดใช้จ่ายในกลุ่มเซ็นทรัลครบ 250,000 บาทภายในปี 2563 นี้

ดร.ธรรม์ จิราธิวัฒน์ President – The 1 กล่าวว่า “The 1 ในฐานะลอยัลตี้แพลตฟอร์มอันดับ 1 ของไทย ภายใต้กลุ่มเซ็นทรัล เราพร้อมมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับสมาชิก โดยตลอดระยะเวลากว่า 14 ปีที่ผ่านมา เราได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกที่ปัจจุบันมีกว่า 17 ล้านคนเป็นอย่างดี ซึ่งสิ่งเหล่านี้จุดประกายให้เรามุ่งมั่นต่อยอดการดูแลสมาชิกให้ดีมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะสมาชิกคนพิเศษของกลุ่มเซ็นทรัล ที่ยังไม่เคยมีโปรแกรมไหนที่รวบรวมสิทธิประโยชน์และการบริการทั้งหมดของกลุ่มฯ เพื่อดูแลสมาชิกกลุ่มนี้อย่างแท้จริง จึงเป็นที่มาของการพัฒนา ‘The 1 Exclusive’ โปรแกรมสิทธิประโยชน์ของกลุ่มเซ็นทรัล ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่ The 1 ได้รวบรวมสิทธิประโยชน์ที่ดีที่สุดจากทั้ง กลุ่มฯ เพื่อดูแลสมาชิก The 1 Exclusive โดยเฉพาะ นอกจากนี้ เรายังตั้งใจพัฒนาให้ The 1 Exclusive กลายเป็น Digital Experience Program ด้วยการพัฒนาแพลตฟอร์มให้เชื่อมต่อการใช้งานทั้งออฟไลน์และออนไลน์อย่างไร้รอยต่อ และเข้ากับพฤติกรรมของผู้คนในยุค Now Normal ในขณะนี้ ซึ่งสมาชิกฯ สามารถใช้ประสบการณ์ต่างๆ ได้อย่างง่ายดายและสะดวกสบายแบบไม่ต้องพกบัตรสมาชิก ด้วยแอปพลิเคชั่น The 1 ซึ่งถูกออกแบบให้พิเศษและแตกต่างจากสมาชิกทั่วไป”

คุณธนิยา ตรัยวัฒนา The 1 Customer Project Principal กล่าวว่า “The 1 Exclusive พร้อมมอบสิทธิประโยชน์ทั้งส่วนลดและสิทธิพิเศษ บริการต่างๆ รวมถึงของรางวัลมากมาย จากกลุ่มเซ็นทรัลและพันธมิตร ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะเป็นการช้อปปิ้ง การเดินทาง ประสบการณ์การรับประทานอาหาร การดูแลสุขภาพและความงาม ความบันเทิง การเรียนรู้ และอื่นๆ ซึ่งทั้งหมดนี้ถูกนำเสนอให้สมาชิกฯ อย่างตรงใจในแบบ 1-on-1 Personalization ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลสมาชิกจนเข้าใจทุกการใช้ชีวิตอย่างรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นสิทธิพิเศษ (Exclusive Privileges) เช่น ส่วนลดพิเศษ ณ ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้าในกลุ่มเซ็นทรัลและ พันธมิตร รวมถึงสิทธิพิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มเซ็นทรัลก่อนใคร ฯลฯ บริการพิเศษ (Exclusive Services) เช่น พื้นที่จอดรถพิเศษ สิทธิในการใช้ Lounge ช่องทางชำระเงินพิเศษ บริการพิเศษที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำของกลุ่มเซ็นทรัล บริการ Personal Assistance ฯลฯ และ รีวอร์ดพิเศษ (Exclusive Rewards) เช่น Birthday Surprises, Only-You Rewards และอื่น ๆ อีกมากมาย”

“ปัจจุบัน The 1 Exclusive ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการพร้อมเรียนเชิญสมาชิกฯ กลุ่มแรก เพื่อรับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ได้เต็มรูปแบบผ่านแอป The 1 ได้ทันที และเร็วๆ นี้ จะเปิดให้ท่านที่สนใจสามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิก The 1 Exclusive เพียงสมาชิก The 1 สะสมยอดใช้จ่ายสะสมในกลุ่มเซ็นทรัลตั้งแต่ 250,000 บาทขึ้นไปในปี 2563 นี้ ก็สามารถรับประสบการณ์ที่คัดสรรมาให้สมาชิก The 1 Exclusive โดยเฉพาะในปีถัดไปหลังจากมียอดใช้จ่ายครบตามกำหนด นอกจากนี้สถานะสมาชิก The 1 Exclusive จะมีอายุ 1 ปีปฏิทิน โดยการเป็นสมาชิกของท่านจะถูกต่ออายุทันที หลังจากมียอดใช้จ่ายครบตามกำหนดแล้ว” คุณธนิยา กล่าวต่อ

ทั้งหมดนี้คือความพิเศษของ The 1 Exclusive ที่ตั้งใจมอบให้สมาชิกคนพิเศษของกลุ่มเซ็นทรัลโดยเฉพาะ ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสาร และสิทธิพิเศษจาก The 1 Exclusive ได้ที่ https://www.the1.co.th/the1Exclusive/privileges

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของ The 1 Exclusive

สมาชิก The 1 Exclusive สามารถรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ มากมาย จากทั้งกลุ่มเซ็นทรัลและพันธมิตร ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยไม่ต้องพกบัตรฯ เพียงแสดงบาร์โค้ดสมาชิก The 1 Exclusive ในแอป The 1 ไม่ว่าจะเป็น

สิทธิพิเศษ เพื่อเพิ่มอีกมิติของการใช้ชีวิต (Exclusive Privileges)

· สิทธิเฉพาะสมาชิก The 1 Exclusive ที่คะแนน The 1 จะไม่มีวันหมดอายุอีกต่อไป โดยทุกคะแนนของสมาชิก The 1 Exclusive จะถูกต่ออายุอัตโนมัติ

· สิทธิพิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มเซ็นทรัลก่อนใคร

· ส่วนลดพิเศษในห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้าในกลุ่มเซ็นทรัล ทั้งในประเทศไทยและในยุโรป อาทิ

o ส่วนลดและสิทธิพิเศษในการช้อปปิ้ง กับส่วนลด 5% และสิทธิพิเศษเพิ่มเติมอื่น ๆ อีกมากมายจากห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล, ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน, เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์, ซูเปอร์สปอร์ต, ร้านค้าในเครือเซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง, มาร์คแอนด์สเปนเซอร์, Siwilai Store, ไทวัสดุ, บ้านแอนด์บียอนด์ และบีทูเอส

o ส่วนลดและสิทธิพิเศษในทุกการเดินทาง ทั้งโรงแรมในเครือเซ็นทรัลและเซ็นทารา และส่วนลดในการจองโรงแรมทั่วโลกกับ Agoda

o เติมเต็มอรรถรสในทุกมื้ออาหาร ด้วยส่วนลด 5-15% และสิทธิพิเศษในร้านอาหารในเครือเซ็นทรัล เรสเตอรองส์ กรุ๊ป โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา รวมถึงร้านอาหารอื่น ๆ ในกลุ่มเซ็นทรัลและของพันธมิตร

o ความบันเทิงไร้ขีดจำกัดที่คัดสรรเฉพาะสมาชิก The 1 Exclusive ที่ธีมปาร์คไตรภูมิ ที่เซ็นทรัล ภูเก็ต และสวนน้ำ Pororo เซ็นทรัล บางนา

o สิทธิพิเศษเพื่อการดูแลสุขภาพและความงาม กับส่วนลดสูงสุด 25% สำหรับค่าสมาชิกฟิตเนสรายปีที่โรงแรมเครือเซ็นทารา และส่วนลด 50% จากคลินิกความงามและสปาชั้นนำ

o เปิดโลกการเรียนรู้ กับส่วนลดสูงสุด 40% จากหลากหลายสถาบันการศึกษาชั้นนำ

บริการพิเศษเพื่อคุณ ให้ทุกวันเป็นวันพิเศษ ด้วยบริการพิเศษสำหรับคุณโดยเฉพาะ (Exclusive Privileges)

· บริการพื้นที่จอดรถพิเศษ พร้อมฟรีค่าจอดรถ 4 ชั่วโมงแรก ณ ศูนย์การค้าในกลุ่มเซ็นทรัล

· สิทธิในการใช้ห้องรับรองพิเศษ ณ ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้าในกลุ่มเซ็นทรัล เพียงแสดงบาร์โค้ดสมาชิก The 1 Exclusive ในแอป The 1

· บริการพิเศษที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำของกลุ่มเซ็นทรัลในยุโรป เพื่อมอบประสบการณ์พิเศษที่มากกว่า ณ ห้างสรรพสินค้า KaDeWe, Rinascente และ ILLUM ในยุโรป

· ช่องทางชำระเงินพิเศษ ที่สามารถรับบริการช่องทางชำระเงินพิเศษเมื่อพบป้ายสัญลักษณ์ Exclusive Checkout อาทิ ที่ Central Food Hall และ Tops Market

· บริการผู้ช่วยส่วนบุคคล ที่พร้อมมอบความสะดวกสบายให้ลูกค้าคนพิเศษ ด้วยหมายเลขติดต่อเฉพาะ The 1 Exclusive

รีวอร์ดพิเศษที่มากกว่า เพื่อประสบการณ์ที่ออกแบบมาเพื่อคุณ (Exclusive Rewards)

สมาชิก The 1 Exclusive สามารถค้นหาและรับรีวอร์ดพิเศษต่างๆ อย่างง่ายดาย ภายในแอป The 1 ไม่ว่าจะเป็น

· ของขวัญคัดสรรพิเศษ สมาชิกฯ รับของขวัญสุดพิเศษในเดือนเกิดที่คัดสรรมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ

· รีวอร์ดพิเศษเฉพาะคุณ (Only-You Rewards) ที่พร้อมให้สมาชิกฯ เพลิดเพลินกับข้อเสนอและส่วนลดพิเศษที่คัดสรรมาให้โดยเฉพาะตลอดทั้งปีทั้งในกลุ่มเซ็นทรัลและพันธมิตร

· รีวอร์ดพิเศษที่พร้อมให้แลกด้วยคะแนน The 1 (Exclusive Rewards with The 1 Points) รับสิทธิพิเศษในการใช้คะแนน The 1 เพื่อแลกรับของรางวัลพิเศษมากมาย มีให้เลือกสรรเฉพาะสมาชิก The 1 Exclusive เท่านั้น

นอกจากนี้ The 1 Exclusive ยังพร้อมเติมเต็มประสบการณ์พิเศษอื่นๆ อีกมากมายในอนาคต ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสาร และสิทธิ