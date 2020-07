AWC ต้อนรับการเปิดดำเนินการโรงแรมในเครือ 16 แห่งทั่วไทย

ด้วย 2 แคมเปญใหญ่ กับหลากหลายข้อเสนอสุดพิเศษ

“THAI HOLIDAYS LIFESTYLE” โปรแกรมห้องพักราคาเริ่มต้นเพียง 4,999++ บาท สำหรับ การเข้าพักตั้งแต่ 2 คืนขึ้นไป และราคา 9,999++ บาท สำหรับการเข้าพักตั้งแต่ 4 คืนขึ้นไป หรือ 2 คืน สำหรับลักซ์ชูรี รีสอร์ท

ข้อเสนอพิเศษเพื่อส่งเสริมโครงการ “ เราเที่ยวด้วยกัน ” ด้วยส่วนลดโรงแรมสูงสุด 50%

ร่วมผลักดันธุรกิจท่องเที่ยว เสริมสร้างเศรษฐกิจไทย เพื่ออนาคตที่ดีกว่า

2 กรกฏาคม 2563 – แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น หรือ AWC ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของไทยที่มุ่งเน้นตอบสนองไลฟ์สไตล์แบบครบวงจร เปิดตัว 2 แคมเปญใหญ่ “THAI HOLIDAYS LIFESTYLE” และ ข้อเสนอพิเศษเพื่อส่งเสริมโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” ส่งมอบประสบการณ์แห่งความสุขกลับคืนให้ชีวิตคนไทยด้วยข้อเสนอสุดพิเศษจากโรงแรมทั้ง 16 แห่งในเครือ ทั่วประเทศที่พร้อมกลับมาเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบแล้ววันนี้ เพื่อร่วมสนับสนุนโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” ของภาครัฐ ส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและเศรษฐกิจไทยให้พลิกฟื้นและเดินหน้าอย่างแข็งแกร่งหลังวิกฤตโควิด-19 ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการสร้างอนาคตที่ดีกว่าภายใต้กลยุทธ์ AWC Building a Better Future

นางวัลลภา ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ AWC กล่าวว่า “จากเสียงตอบรับที่ล้นหลามจากแคมเปญ Bangkok Holidays Lifestyle, Gift of Happiness ในช่วงเดือนมิถุนายน AWC จึงจัดโปรแกรมส่งความสุขทั่วไทยขานรับนโยบายส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศของรัฐบาล ด้วยโรงแรมในเครือทั้ง 16 แห่งทั่วประเทศไทย ผ่านการสร้างสรรค์ 2 แคมเปญใหญ่ ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ได้หลากหลาย ได้แก่ THAI HOLIDAYS LIFESTYLE, Gift of Happiness เพื่อมอบเป็นของขวัญต่อเนื่องให้กับคนไทย และ ข้อเสนอพิเศษเพื่อส่งเสริมโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” ต้อนรับการกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งของโรงแรมในเครือ AWC ทั่วประเทศในวันนี้ และพร้อมมอบประสบการณ์แห่งความสุขในช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนหย่อนใจด้วยมาตรฐานการบริการเหนือระดับของโรงแรมชั้นนำระดับโลก ที่ให้ความสำคัญสูงสุดในเรื่องสุขอนามัยความปลอดภัย ภายใต้การรับรองตามมาตรฐาน Safety & Health Administration (SHA) สร้างความมั่นใจให้กับแขกผู้มาพักและลูกค้าที่มาใช้บริการในโรงแรมทุกแห่งในเครือของ AWC ตามบรรทัดฐานของโลกวิถีใหม่แบบ New Normal ซึ่งเราเชื่อมั่นว่าจะเป็นส่วนสำคัญที่ผลักดัน ส่งเสริมระบบนิเวศของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยให้กลับมาแข็งแกร่งโดยเร็วอีกครั้ง คู่ขนานไปกับการเดินหน้าบนเส้นทางสู่การสร้างสรรค์อนาคตที่ดีกว่าให้กับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน ชุมชน สังคมองค์รวม และประเทศไทย”

แคมเปญ “THAI HOLIDAYS LIFESTYLE, Gift of Happiness”

ข้อเสนอพิเศษสำหรับห้องพักโรงแรมในเครือ AWC ในราคาสุดพิเศษทั่วไทยสำหรับเดือนกรกฎาคม ในราคาเริ่มต้น 4,999++ บาท (สำหรับการเข้าพักตั้งแต่ 2 คืนขึ้นไป รวมอาหารเช้า*) และ 9,999++ บาท (สำหรับการเข้าพักตั้งแต่ 4 คืนขึ้นไป รวมอาหารเช้า* และเซ็ตอาหารเย็นสุดพิเศษสำหรับ 2 ท่าน 1 ครั้ง หรือ 2 คืนสำหรับลักซ์ชูรี รีสอร์ท รวมอาหารเช้า*) พร้อมมอบส่วนลดด้านไลฟ์สไตล์ในการใช้บริการห้องอาหารและสปาในโรงแรม 20% ตามเงื่อนไขของแต่ละโรงแรม นอกจากนี้ยังมอบความยืดหยุ่นในการใช้งาน โดยสามารถเปลี่ยนหรือแยกวันเข้าพัก และโอนสิทธิ์การเข้าพักได้ โดยผู้ที่สนใจสามารถสำรองห้องพักได้โดยตรงผ่านเว็บไซต์ของแต่ละโรงแรมทั้ง 16 แห่งเท่านั้น

*โรงแรมดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ และโรงแรมบันยันทรี สมุย ไม่รวมอาหารเช้า

ข้อเสนอพิเศษเพื่อส่งเสริมโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน”

AWC มอบส่วนลดถึง 50% สำหรับเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม 2563 และต่อเนื่องด้วยส่วนลดถึง 30% สำหรับเดือนกันยายนและตุลาคม 2563 ในการจองห้องพักของโรงแรมในเครือทั้งหมดในกรุงเทพฯ และเมืองท่องเที่ยวชั้นนำของประเทศไทย** พร้อมมอบข้อเสนอพิเศษเพิ่มเติมสำหรับแขกที่เข้าพักในโรงแรมภายใต้ข้อเสนอพิเศษดังกล่าว ด้วยส่วนลดพิเศษสูงสุด 20% สำหรับห้องอาหาร และสปาในโรงแรม ตอบรับนโยบายภาครัฐส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วงเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคม 2563

**เงื่อนไขและประสบการณ์พิเศษแตกต่างกันในแต่ละโรงแรม

โดยทั้ง 2 ข้อเสนอยังสามารถร่วมใช้สิทธิ์ในโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” ทั้งในส่วนของ “การสนับสนุนส่วนลดค่าโรงแรมที่พัก” และ “การสนับสนุนส่วนลดค่าอาหาร” ผ่านแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” จากการลงทะเบียนรับสิทธิ์ในโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” ตามเงื่อนไขที่โครงการฯ กำหนดอีกด้วย ซึ่งเป็นโอกาสที่ไม่ควรพลาดอย่างยิ่งสำหรับคนไทยที่จะได้มาสัมผัสประสบการณ์แห่งความสุขและความผ่อนคลายอีกครั้ง หลังจากที่ต้องเผชิญกับความท้าทายและความตึงเครียดจากการใช้ชีวิตภายใต้ข้อจำกัดของมาตรการควบคุมต่าง ๆ ในช่วงเวลาล็อคดาวน์กว่า 3 เดือนที่ผ่านมา ขณะเดียวกันยังได้เป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง

“AWC มั่นใจอย่างยิ่งในความพร้อมทุกด้านเพื่อต้อนรับการท่องเที่ยวในวิถีใหม่ ควบคู่ไปกับการให้ความร่วมมือกับภาครัฐและองค์กรต่างๆ อย่างเต็มกำลัง เพื่อยืนหยัดเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย ซึ่งความแข็งแกร่งกลับมาให้กับเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างยั่งยืน” นางวัลลภากล่าว

ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นที่น่าสนใจ

ของโครงการในเครือ AWC เพิ่มเติมได้ที่เฟสบุ๊ค www.facebook.com/AssetWorldCorporation