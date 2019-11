ตระการตาหมู่มวลดอกไม้หลากหลายสีสัน บานสะพรั่งนับล้านดอกกันอีกครั้ง สำหรับเทศกาลดอกไม้ประจำปีสุดยิ่งใหญ่ กับงาน “Central Anniversary 2019” (เซ็นทรัล แอนนิเวอร์ซารี 2019) เฉลิมฉลองในโอกาสครบ 6 รอบ 72 ปี “ ห้างเซ็นทรัล” โดยจับมือ บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด และบริษัท มาสเตอร์การ์ด (ประเทศไทย) จำกัด เนรมิต ห้างเซ็นทรัลชิดลม และ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี ให้เป็นสวนสวรรค์แห่งหมู่มวลพฤกษา ต้อนรับและสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าคนสำคัญ ชวนชม “บันไดแห่งสรวงสวรรค์” ที่ตกแต่งด้วยดอกไม้สีเหลืองอร่ามนานาพันธุ์ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมชม ดอกทิวลิปเหลืองหาชมได้ยากนอกฤดูกาลนับหมื่นดอก ตื่นตากับ “The Cherry Blossom Forest” อุโมงค์ดอกซากุระอินเตอร์แอคทีฟ ที่จะบานสะพรั่งเพื่องานนี้โดยเฉพาะ พร้อมโชว์สุดตื่นตาชุด “THE FLORA ASTROLOGY” ถ่ายทอดเรื่องราวของพฤกษาแห่งจักรราศี โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในงาน ณ ล็อบบี้เลาจน์ ชั้น 1 ห้างเซ็นทรัลชิดลม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562

ณัฐธีรา จิราธิวัฒน์ บุญศรี กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด ในเครือกลุ่มเซ็นทรัลรีเทล เปิดเผยว่า “เพื่อมอบความสุขแทนคำขอบคุณแก่ลูกค้าทั้งคนไทยและต่างชาติ ที่สนับสนุนห้างเซ็นทรัลมาตลอด 72 ปี จนประสบความสำเร็จ เป็นห้างอันดับหนึ่งในใจลูกค้ามาโดยตลอด ในปีนี้ บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด ร่วมกับ บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด และบริษัท มาสเตอร์การ์ด (ประเทศไทย) จำกัด จัดงาน “Central Anniversary 2019” (เซ็นทรัล แอนนิเวอร์ซารี 2019) ให้เป็นสวนสวรรค์แห่งดอกไม้นานาพรรณ นับล้านดอก ทั้งดอกไม้ไทย และดอกไม้นำเข้าจากต่างประเทศ ในคอนเซ็ปต์ พันธุ์ไม้สีเหลืองหายากที่ตราตรึง และเหล่าดอกไม้บานสะพรั่งนอกฤดูกาล พร้อมไฮไลต์ “บันไดแห่งสรวงสวรรค์” ที่ตกแต่งด้วยดอกไม้นานาพรรณสีเหลืองอร่าม พร้อมชม ดอกทิวลิปเหลือง หาชมได้ยากนอกฤดูกาลกว่าหมื่นดอก รวมทั้งดอกแดฟโฟดิลสีเหลืองและขาวงดงาม ตระการตากับ แชนเดอร์เลียจากเส้นไหมสีเหลือง ความยาวรวมกว่า 100,000 เมตร พร้อมด้วย “The Cherry Blossom Forest” อุโมงค์ดอกซากุระอินเตอร์แอคทีฟ ถ่ายภาพประทับใจร่วมกับดอกซากุระที่โปรยปรายลงมาเหมือนอยู่ท่ามกลางสวนซากุระ และศิลปะการแต่งดอกไม้อิเคบานะสไตล์ญี่ปุ่นขนาดยักษ์ ซึ่งทุกพื้นที่ในงานเต็มเปี่ยมไปด้วยความงดงามของหมู่มวลดอกไม้นานาพันธุ์ และกิจกรรมสุดพิเศษมากมายที่ได้ตั้งใจคัดสรรอย่างพิถีพิถันเพื่องานนี้โดยเฉพาะ พร้อมให้ลูกค้าและนักท่องเที่ยว มาสัมผัสความสวยงามและกลิ่นหอมของมวลดอกไม้ วันนี้ ถึง 12 พฤศจิกายน 2562ตลอดจนกิจกรรมพิเศษ เนื่องในโอกาสสำคัญนี้ ซึ่งเชื่อว่าจะสร้างความประทับใจ และถูกใจผู้ที่รักดอกไม้และการถ่ายภาพแน่นอนค่ะ”

บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานในงาน ท่านหญิงประภาพันธุ์ ภาณุพันธุ์ กรโกสียกาจ ร่วมด้วย คณะทูตานุทูตประจำประเทศไทย, สุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ กรรมการ และประธานคณะที่ปรึกษา บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการ บริษัท เซ็นทรัลรีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด สุทธิภัค จิราธิวัฒน์ กรรมการที่ปรึกษา บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล ปิยวรรณ ลีละสมภพ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการตลาด และ ดร. ปิยะพงษ์ ธัญญศรีสังข์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด ในเครือกลุ่มเซ็นทรัลรีเทล อธิศ รุจิรวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด ศักดิ์สินี พูนวัตถุ ผู้อำนวยการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท มาสเตอร์การ์ด (ประเทศไทย) จำกัด ตลอดจนเหล่าเซเลบริตี้แฟนพันธุ์แท้ห้างเซ็นทรัล ร่วมแสดงความยินดี อย่างคับคั่ง อาทิ สุมณี คุณะเกษม, สุรีย์ รัตนหิรัญญา, สิริยส เทพหัสดิน ณ อยุธยา, นรรจาพร จงควินิต, ภัทรพล พึ่งบุญพระ, โสภิณ รองรัตน์, อดิพลิน – อดิทิพ ภานุพงศ์, หฤทัย ไชยันต์ ณ อยุธยา, พัณณิตา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, พิชรดา โสมกุล ฯลฯ พร้อมชมความงดงามของการประดับตกแต่งดอกไม้ และชมการแสดงสุดเซอร์ไพรส์ ชุด “THE FLORA ASTROLOGY” การแสดงที่ถ่ายทอดเรื่องราวของมวลหมู่พฤกษาแห่งจักรราศี โดยมีไฮไลต์อยู่ที่ เทพีแห่งดวงจันทร์ “คิมเบอร์ลี แอน เทียมศิริ” พร้อมควงคู่เต้นรำมากับ เทพแห่งพระอาทิตย์ “โป๊ป-ธนวรรธน์ วรรธนะภูติ” ท่ามกลางดวงดาราและพฤกษาสุดตระการตา ที่มาเติมเต็มความสุขและอรรถรสแห่งความงามจากมวลหมู่พฤกษานานาพันธุ์

สำหรับคนรักดอกไม้พลาดไม่ได้กับมวลดอกไม้นับล้านดอกที่ตกแต่งอย่างสวยงามเต็มพื้นที่ เริ่มกันที่ ห้างเซ็นทรัลชิดลม บริเวณชั้น 1 ตื่นตากับ “บันไดแห่งสรวงสวรรค์” เปรียบเสมือนเป็นบันไดของสมมุติเทพที่ลงมาโปรดมวลประชากรให้อยู่เย็นเป็นสุข ตกแต่งด้วยดอกทิวลิปกว่าหมื่นดอก ดอกแดฟโฟดิล และดอกไม้สีเหลืองอร่ามบานสะพรั่งนอกฤดูกาล และแชนเดอร์เลียจากเส้นไหมสีเหลืองสว่างไสว ความยาวรวมกว่า 100,000 เมตร ที่จะนำมาร่วมประดับตกแต่งเหลืองอร่ามสวยงาม เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ และแสดงความจงรักภักดี ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นอกจากนี้ บริเวณโถงเปียโน ถูกจัดตกแต่งในธีมสวนอันร่มรื่นมีโดดเด่นอยู่ตรงกลางด้วยน้ำพุ และดอกบัวสร้างความรู้สึกสดชื่นให้กับผู้มาเยี่ยมชม ชั้น 2 แผนกสตรี พบกับสวนดอกไม้ยักษ์ที่ถูกสร้างสรรค์จากรากกล้วยไม้ที่นำมาทำเป็นดอกไม้ขนาดใหญ่ แซมด้วยดอกไม้โทนสีพาสเทลอย่างสวยงาม ชั้น 3 แผนกวัยรุ่น สร้างความแปลกตาและมุมมองใหม่ด้วยการจำลองภาพสะท้อนของดอกไม้ทั้งบนและล่าง นอกจากนี้ยังเพิ่มลูกเล่นด้วยการจัดดอกไม้แบบคลุกสีเพื่อสร้างสีสัน ความวาไรตี้และความหลากหลายให้แก่ชั้นนี้ ชั้น 4 แผนกบุรุษ สอดคล้องกับแผนกบุรุษด้วยแผ่นเหล็กติดสนิมที่แสดงถึงความเท่ มีสไตล์ พร้อมประดับตกแต่งด้วยเหล่าสัตว์ที่มีความหมายดี อาทิ นกเงือก แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ และสิงโต แสดงถึงความมีพลัง อำนาจ ความกล้า ความเป็นผู้นำ ชั้น 5 แผนกโฮม ได้แรงบันดาลใจจากสวนในบ้าน จึงเป็นที่มาของโครงสร้างของบานประตูใหญ่สีเขียวประดับด้วยดอกไม้สีขาว ชมพู และม่วง ตามแต่จินตนาการ ชั้น 6 แผนเด็ก ต้อนรับคุณหนูๆ ด้วยเหล่าสัตว์ใหญ่แสนน่ารัก อย่าง ยีราฟ ฮิปโป และช้าง ที่ล่องลอยมากับลูกโป่งสีสันสดใสเหนือก้อนเมฆประดับดอกไม้หลากสี ส่วนทางเชื่อมระหว่างศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี และห้างเซ็นทรัลชิดลม ตื่นตาตื่นใจกับ “The Cherry Blossom Forest” อุโมงค์ดอกซากุระอินเตอร์แอคทีฟ ถ่ายภาพประทับใจร่วมกับดอกซากุระที่โปรยปรายลงมาเหมือนอยู่ท่ามกลางสวนซากุระ

ข้ามฝั่งมายัง ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี บริเวณเดอะบัลโคนี ชั้น 2 ต่อเนื่องจากสีชมพูของดอกซากุระ เป็นแรงบันดาลใจให้เกิด “The Pink Chamber” อิ่มเอมไปกับบรรยากาศอบอุ่นในห้องดอกไม้สีชมพูที่มีดีไซน์แปลกตาที่ภายในห้องนั้นประดับประดาไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ์ตกแต่งในสไตล์ “อิเคบานะ” (Ikebana) ซึ่งเป็นศิลปะการจัดดอกไม้ของญี่ปุ่น ชั้น 5 : Pink Market พบกับตลาดที่รวบรวมสินค้าเกี่ยวกับดอกไม้มาไว้ให้ทุกท่านได้เลือกสรรอย่างจุใจ อาทิ ร้านขายต้นไม้ อุปกรณ์เครื่องครัวลายดอกไม้ ผ้าพันคอลายดอกไม้ เสื้อผ้าลายดอกไม้ ฯลฯ และร่วมบริจาคสมทบทุนในโครงการ Pink Park Village (บ้านพิงพัก) ของมูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะสุดท้าย ชั้น 6 : Open Market สนุกไปกับการเลือกซื้อสินค้ามากมายที่รวบรวมร้านค้ามากกว่า 20 ร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับดอกไม้หลากหลายพันธุ์ และสินค้าจากไอเดียแปลกใหม่ ให้ได้เลือกช้อปฯ ตามชอบ

สำหรับนักชิม ห้ามพลาด! เมนูอาหารดอกไม้ ที่ Eathai (อีทไทย) ชั้น LG ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี กับงาน “A Floral Taste Celebration” อิ่มอร่อยกับร้านอาหารดังก็มีมาร่วมออกร้านมากมายเช่นเคย ได้แก่ ร้าน Ma Maison Home Cooking Recipes อาหารไทยโบราณ บ้านปาร์คนายเลิศ ร้านผุดฉัน (อ.ป้อม) ร้านเกษรทิพย์ ร้านฉั่วฮุ่ยเจียง by Rod Tiem ร้านขนมเบื้องคุณกรองพร และร้าน Floral Me เยลลี่ดอกไม้ 3 มิติ โดยปีนี้มีความพิเศษ ได้แก่กิจกรรม “The Floral Chef’s Table” ที่ได้ “เชฟแอ้ม-นรี บุณยเกียรติ” เซเลบริตี้เชฟ 1 ใน 10 ผู้เข้าแข่งขันจากรายอาหารชื่อดัง ที่จะมาเนรมิตเมนูอาหารดอกไม้ตำรับชาววัง สไตล์ Chef’s Table รังสรรค์มาเป็นพิเศษสำหรับงานนี้ ในราคา 1,500 บาทต่อท่าน / รอบเวลาตั้งแต่ 10.00 – 22.00 น. / เปิดให้จอง 12 ที่ต่อวัน ในวันที่ 8 พ.ย. 62 – 10 พ.ย. 62 ต่อเนื่องกับเมนูดอกไม้ที่ ฟู้ดลอฟท์ (Foodloft) ชั้น 7 ห้างเซ็นทรัลชิดลม ในงาน “Sakura Sensations” มาพร้อมหลากหลายเมนูเครื่องดื่มและของหวานสุดพิเศษ ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากดอกซากุระมาให้คุณได้ลิ้มรสความอร่อย ไม่เหมือนใคร ได้แก่ Sakura Mizu shingen mochi, Sakura – Black cherry ice-cream, Sakura Peach mousse cake เป็นต้น นอกจากนี้ ร้าน PEPPINA ในโซน Open House ชั้น 6 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี ยังเสิร์ฟเมนูพิเศษสไตล์อิตาเลียนที่เชฟร่วมสร้างสรรค์มาเพื่องานนี้โดยเฉพาะ ได้แก่เมนู Fiori Del Mare Pizza พิซซาสไตล์นโปเลียนแท้ๆ ที่เชฟตั้งใจออกแบบมาเป็นรูปทรงดอกไม้ และ Purple Risotto เมนูข้าวสไตล์อิตาเลียนผสมผสานกับดอกอัญชัน สีสันสวยงาม

ร่วมดื่มด่ำสุนทรียะแห่งความงามของดอกไม้หลากหลายสีสันนานาพันธุ์ บานสะพรั่งนับล้านดอก ในงาน “Central Anniversary 2019” (เซ็นทรัล แอนนิเวอร์ซารี 2019 ) ระหว่างวันที่ 7 – 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. – 22.00 น. (เฉพาะวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เปิดถึง 23.00 น.) ณ ห้างเซ็นทรัล ชิดลม และศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี