“Цистерни з бойовими токсинами” Навіщо РФ запустила фейк про хімічну зброю на Донбасі

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Канада ввела новые санкции в отношении России

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Папа Римський неуважно читав Достоєвського: український посол відповіла на слова про “гуманізм” росіян

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