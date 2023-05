Hospital Management Asia และสมาคมโรงพยาบาลเอกชนมาเลเซีย ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปี 2566 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์

Hospital Management Asia (HMA) และสมาคมโรงพยาบาลเอกชนมาเลเซีย (Association of Private Hospitals Malaysia (APHM)) มีความยินดีในการประกาศความร่วมมือ โดยองค์กรทั้งสองแห่งร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีระดับภูมิภาค โดยงาน HMA ในปี 2566 จัดการประชุมภายใต้ในธีม “เปิดรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อการดูแลสุขภาพที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น” (Embracing Change for More Efficient Healthcare) งานดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันที่ 5 และ 6 กันยายน ที่โรงแรมแชงกรี-ลา กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยมี ดร.ซาลิฮา มุสตาฟา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของมาเลเซีย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม

พิงกี้ ฟาดูลเลียน ผู้อำนวยการจัดงาน HMA กล่าวว่า “การประชุมสัมมนาได้รับการออกแบบมาเพื่อเชื่อมโยงผู้นำด้านการดูแลสุขภาพจากทั่วเอเชีย และอำนวยความสะดวกในการอภิปรายที่สำคัญ ๆ” พร้อมเสริมว่า “ด้วยแนวคิด ‘เปิดรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อการดูแลสุขภาพที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น’ เรามุ่งมั่นที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้โรงพยาบาลต่างๆ ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลที่จะปรับปรุงผลการรักษาผู้ป่วย”

ดร. กุลจิต ซิงห์ ประธานสมาคมโรงพยาบาลเอกชนมาเลเซีย กล่าวว่า “ในฐานะบุคลากรด้านสาธารณสุข เราต้องปรับปรุงระบบการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บริการชุมชนได้ดียิ่งขึ้น” พร้อมกล่าวย้ำ “แม้จะมีความท้าทายในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพและอื่น ๆ ที่ต้องเผชิญ เราต้องปรับตัวและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ เพื่อมอบการดูแลรักษาที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อผู้ป่วย เราตั้งตารอที่จะเป็นเจ้าภาพร่วมในการประชุม HMA ซึ่งเราสามารถร่วมมือกับเพื่อนร่วมวงการด้านการดูแลสุขภาพ หารือ และนำโซลูชันทางเทคโนโลยีมาใช้ อันจะนำไปสู่ระบบการรักษาพยาบาลที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การรักษาผู้ป่วยดีขึ้นในที่สุด”

ด้วยภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ ธีมของการประชุมจึงเหมาะสมอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การประชุมครั้งนี้ จะแนะนำให้รู้จักโรงพยาบาลที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอัจฉริยะรุ่นล่าสุด ในฐานะผู้มีบทบาทสำคัญในภารกิจด้านการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงคุณภาพการดูแลผู้ป่วยและประสิทธิภาพการดำเนินงาน

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถคาดหวังการอภิปรายเชิงโต้ตอบที่แสดงให้เห็นว่าโรงพยาบาลชั้นนำในเอเชียใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างวิธีแก้ปัญหาที่เป็นนวัตกรรมใหม่สำหรับปัญหาสำคัญ ๆ ได้อย่างไร ตั้งแต่การขาดแคลนพยาบาลทั่วโลก ไปจนถึงข้อผิดพลาดในการใช้ยา ผู้ป่วยหกล้ม และการติดเชื้อในโรงพยาบาล หัวข้อการประชุมจะรวมถึง ระบบอัตโนมัติของงานพยาบาล บทบาทของการทำเหมืองข้อมูล และการวิเคราะห์ในด้านการปรับปรุงคุณภาพและประสบการณ์ของผู้ป่วย การพัฒนาระบบดิจิทัลแบบบูรณาการเพื่อยกระดับการเข้าถึงการดูแล และการยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง และรวมถึงการนำมาตรการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์มาใช้เพื่อให้แน่ใจว่าระบบดิจิทัลมีความยืดหยุ่นต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์

ผู้เข้าร่วมการประชุมยังสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือดิจิทัลที่ล้ำสมัย การใช้ประโยชน์จากปัญญาประดิษฐ์และระบบคลาวด์ ซึ่งช่วยให้โรงพยาบาลสามารถให้การรักษาที่ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ในปีนี้ ดร.แอนตัน เดกเคอร์ ประธานเมโย คลินิก อิน Mayo Clinic International หนึ่งในผู้บรรยายหลักที่โดดเด่น จะเป็นผู้กล่าวสุนทรพจน์ในการประชุม ในหัวข้อเกี่ยวกับ ข้อมูล AI และการเชื่อมต่อในการดูแลสุขภาพ นอกจากนี้ ยังมีผู้นำในอุตสาหกรรมและผู้เชี่ยวชาญคนอื่น ๆ จากทั่วโลกที่จะมาร่วมแบ่งปันความเชี่ยวชาญและข้อมูลเชิงลึกในการอภิปรายหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่

สเตฟานี ไบเออร์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายประสบการณ์ผู้ป่วย Cleveland Clinic (สหรัฐอเมริกา)

ดร.เบน วิดาจา ประธานอำนวยการ Mandaya Hospital Group (อินโดนีเซีย)

นพ.อัศวิน ภูวธนสาร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล (ไทย)

เบเนดิก ตัน ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ดิจิทัล และประธานผู้บริหารฝ่ายข้อมูล Singapore Health Services (สิงคโปร์)

สเตฟาน ตัน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยศูนย์การแพทย์เซบู (ฟิลิปปินส์)

โมโนจิต มิตรา ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรและชีวการแพทย์ FV Hospital (เวียดนาม)

พร้อมกันนี้ การประชุมจะจัดแสดงบริษัทเทคโนโลยีด้านสุขภาพและบริษัทสตาร์ทอัพที่มีแนวคิดและเทคโนโลยีด้านการดูแลสุขภาพที่เป็นนวัตกรรม ซึ่งจะให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าแก่ผู้เข้าร่วมประชุม เกี่ยวกับแนวโน้มล่าสุดและความก้าวหน้าในอุตสาหกรรม

รายละเอียดเพิ่มเติมของวาระการประชุมสามารถดาวน์โหลดได้ทางออนไลน์ การประชุม HMA 2023 เปิดให้ลงทะเบียนแล้วตั้งแต่บัดนี้ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ HMA ราคาจองล่วงหน้าเปิดให้บริการจนถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2566 ซึ่งผู้สนใจเข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนได้ในราคาพิเศษ