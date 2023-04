อินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ โรงแรมหรูใจกลางกรุงเทพฯ พร้อมกลับมาเปิดบริการเร็วๆ นี้ หลังทุ่มงบหลายล้านบาท ปรับโฉมใหม่ ต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ ในเครือ IHG Hotels & Resorts โรงแรมหรูระดับ 5 ดาว ใจกลางกรุงเทพฯ พร้อมที่จะกลับมาเป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวของประเทศไทยอีกครั้งในเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้ หลังจากปิดปรับปรุงใหม่ด้วยมูลค่ากว่าหลายล้านบาท เตรียมพบกับรูปโฉมใหม่อันน่าตื่นตาของโรงแรมระดับไอคอนนิกที่จะมอบความหรูหรา ประณีต มีสไตล์อย่างเหนือระดับให้กับนักเดินทางจากทั่วโลก

เพียงไม่กี่ก้าวจากประตูห้องพักแขกที่เข้าพักสามารถสัมผัสได้ถึงความสะดวกสบายในการเดินทาง โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ ตั้งอยู่ติดกับสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสชิดลม และเพียงไม่กี่ก้าว ไปยังห้างสรรพสินค้า แหล่งช้อปปิ้ง สถานที่ท่องเที่ยว รวมไปถึงย่านศูนย์กลางธุรกิจมากมายของกรุงเทพฯ

สัมผัสสุนทรียภาพของการพักผ่อนอย่างแท้จริง ทั้งในพื้นที่ภายในโรงแรมและห้องพักที่หรูหราจำนวน 381 ห้อง ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ทั้งหมด รวมไปถึงห้องสวีทแบบสองห้องนอนที่เพิ่มเข้ามาใหม่ การออกแบบที่มอบสุนทรียภาพในการพักผ่อนให้กับนักเดินทาง และสะท้อนความงดงามของเอกลักษณ์ความเป็นไทย ผ่านงานศิลปะทำมือที่สร้างสรรค์โดยช่างฝีมือท้องถิ่น รวมไปถึงงานศิลปะสไตล์แอ็บสแตร็คที่ได้รับแรงบันดาลใจจากพิธีต้อนรับอันน่าประทับใจของคนไทย ผสานเข้ากับการออกแบบตกแต่งภายในและฟังก์ชันการใช้งานอย่างลงตัว เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักกับวัฒนธรรมของไทย พร้อมด้วยการบริการอันน่าประทับใจ

เปิดประสบการณ์ใหม่ อันน่าตื่นเต้น

ร่วมเปิดประสบการณ์การรับประทานอาหารอันน่าตื่นเต้นผ่านการเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทาง ที่หลากหลาย อาทิ Southern California ที่ห้องอาหาร SoCal เพื่อลิ้มลองอาหารในแบบ Southern Californian แห่งแรกของเมืองไทย พบกับไวน์ Californian Vintages ที่มีให้เลือกมากมายถึง 47 ชนิด ย้อนอดีตถึงวันวานและพบกับความแปลกใหม่ไปพร้อมกัน ระหว่างที่ลิ้มลองความอร่อยของร้านสเต็กสุดหรูดั้งเดิมของกรุงเทพฯ ที่ Fireplace Grill and Bar ที่ได้รับการปรับโฉมใหม่ ห้องอาหารจีนกวางตุ้งต้นตำรับที่ Summer Palace ที่พร้อมจะเปิดในเร็ว ๆ นี้ โดยเชฟชาวจีนกวางตุ้ง มากความสามารถอย่าง Chef Yau ผู้ชนะรางวัลมิชลินสตาร์ถึง 2 ปี ซ้อน

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ พรั่งพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการมากมาย ให้แขกที่เข้ามาใช้บริการได้พบกับประสบการณ์ใหม่อันน่าประทับใจ ไม่ว่าจะเป็น

อ่างจากุซซี่สุดหรูแห่งใหม่ในสระว่ายน้ำบนชั้นดาดฟ้า พร้อมวิวพาโนรามาอันงดงามของกรุงเทพฯ

ลักชัวรี่สปาครบวงจร ที่ให้บริการทรีทเมนท์เรือนร่างด้วยผลิตภัณฑ์ชั้นนำอย่าง HARNN และทรีทเมนท์ใบหน้าด้วยผลิตภัณฑ์ Elemis

ฟิตเนสเซ็นเตอร์ที่ทันสมัยพร้อมทีมเทรนเนอร์ส่วนตัว

พื้นที่จัดประชุมและกิจกรรมที่หลากหลาย รวมถึงห้องแกรนด์บอลรูม ที่รองรับแขกได้ถึง 1,000 คน

นอกจากนี้ ยังมาพร้อมความเชี่ยวชาญมาอย่างยาวนานในด้านการเป็นสถานที่จัดประชุม (MICE) ระดับภูมิภาคและต่างประเทศ การต้อนรับการเข้าพักแบบกลุ่ม และนักท่องเที่ยวอิสระ พื้นที่จัดการประชุม และงานอีเวนต์ของโรงแรมที่มากถึง 19 ห้อง สามารถรองรับการจัดงานต่างๆ ได้ตามความต้องการของลูกค้า

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ มอบบริการให้กับแขกได้พบกับประสบการณ์ที่มากกว่า ด้วยข้อเสนอที่ครอบคลุมทุกความต้องการ อาทิ ให้บริการห้องสตูดิโอสำหรับคู่บ่าวสาวได้ใช้บริการเต็มรูปแบบ สามารถจัดการประชุมกับผู้ให้บริการที่เลือกไว้ ตั้งแต่ช่างภาพ ช่างวิดีโอ นักวางแผนงานแต่งงาน เจ้าหน้าที่ นักจัดดอกไม้ และนักดนตรี เพื่อให้วันสำคัญของพวกเขาเป็นที่น่าจดจำที่สุด

โดยแขกที่เข้าพักจะได้รับสิทธิเข้าเป็นสมาชิก IHG One Rewards โปรแกรมสิทธิประโยชน์ที่ดีที่สุด ที่มาพร้อมสิทธิพิเศษที่มากขึ้นกว่าเดิม ผ่านการใช้งานบนแอพมือถือที่สะดวกสบาย และเมื่อเข้ารับประทานอาหารที่ห้องอาหารภายใน โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ สมาชิกสามารถรับส่วนลดสูงสุด 20% จากบิลใช้จ่าย และรับคะแนน IHG Rewards 100 คะแนน เมื่อใช้จ่ายทุกๆ 10 เหรียญสหรัฐ เพียงเข้าร่วมโปรแกรม IHG One Rewards Dining Privileges และแสดงบัตรสมาชิกหรือบัตรเสมือนบนแอพ IHG สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครสมาชิกได้ที่ IHG One Rewards

ในวาระแห่งการเฉลิมฉลองโฉมใหม่ และการกลับมาเปิดให้บริการ โรงแรมขอเสนอราคาห้องพักราคาพิเศษสำหรับการจองพักล่วงหน้า เริ่มต้นเพียง 7,500 บาท++ สำหรับห้องคลาสสิค สำหรับการพร้อมเข้าพัก ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน นี้เป็นต้นไป สามารถสำรองที่นั่งหรือสอบถามข้อมูลได้ที่ InterContinental Bangkok อีเมล์ InterContinental Bangkok หรือโทร +66 02 6560444