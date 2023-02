SCGP ต่อยอดองค์ความรู้เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใหม่ เปิดตัว HOLIS by SCGP B Cap บำรุงสมองแบบองค์รวม

SCGP ต่อยอดองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญการเพาะเลี้ยงพืชมูลค่าสูง ด้วยการนำเทคนิคเฉพาะมาเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในเห็ดเยื่อไผ่ พร้อมคัดสรรวัตถุดิบจากแหล่งชั้นนำระดับโลกสู่การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดใหม่

“HOLIS by SCGP B Cap” ตัวช่วยบำรุงสมองแบบองค์รวม เพื่อป้องกันและฟื้นฟูให้พร้อมใช้งาน โดยเฉพาะคนวัยทำงานที่เหนื่อยล้าจากการใช้ความคิดจากการทำงานเป็นเวลานาน การพักผ่อนที่ไม่เพียงพอและมลภาวะต่างๆ ในปัจจุบัน

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SCGP เปิดเผยว่า SCGP ได้ต่อยอดองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญ นำประสบการณ์ด้านการเพาะเลี้ยงพืชด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ผสานความร่วมมือกับศูนย์พัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ของ SCGP สู่การปลูกพืชที่มีมูลค่าสูง มาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ

โดยล่าสุดประสบความสำเร็จในการเพาะเลี้ยง “เห็ดเยื่อไผ่” (Bamboo Mushroom) เพื่อนำมาพัฒนาเป็นวัตถุดิบที่สำคัญในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสูตรใหม่ “HOLIS by SCGP B Cap” (โฮลิส บาย เอสซีจีพี บี แคป) นวัตกรรมเพื่อการดูแลสมองและระบบความจำแบบองค์รวม หลังจากได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร HOLIS by SCGP IM-MU Cap ที่มีคุณสมบัติช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและปรับสมดุลร่างกายแบบองค์รวมเมื่อปีที่ผ่านมา

สำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร HOLIS by SCGP B Cap พัฒนาขึ้นภายใต้แนวคิด Best for Brain Boost การบำรุงระบบประสาทและสมองแบบองค์รวมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมองในทุกด้าน ด้วยการบำรุง ป้องกัน ส่งเสริมการทำงาน ฟื้นฟูสมองและความจำแบบองค์รวมให้พร้อมกับทุกการใช้งานในทุกวัน

โดยคัดสรร 3 สารสกัดหลักจากธรรมชาติ ได้แก่

Dictyophorine B สารสกัดจากผงเห็ดเยื่อไผ่ที่เพาะเลี้ยงด้วยเทคนิคเฉพาะของ SCGP ช่วยปกป้องระบบประสาทและสมอง DHA เข้มข้น 40% สารสกัดจากน้ำมันสาหร่าย (Algae Oil) นำเข้าจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ช่วยการทำงานของระบบประสาทและสมอง Omega 3 สารสกัดจากน้ำมันคริลล์ (Krill Oil) ที่มีส่วนช่วยบำรุงสมอง ส่งเสริมความจำ ไร้กลิ่นคาว

นอกจากนี้ ยังมีวิตามินบี 12 ที่มีส่วนในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมอง และน้ำมันสกัดอื่น ๆ รวมถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบจากแบรนด์ชั้นนำระดับโลกที่มีคุณภาพสูง ปลอดภัย สามารถตรวจสอบทวนกลับได้

HOLIS by SCGP B Cap จึงมุ่งเจาะกลุ่มเป้าหมายวัยทำงานที่สมองเหนื่อยล้าจากการทำงานเป็นเวลานานและผู้สูงอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป ที่เริ่มมีความกังวลต่อการเป็นโรคสมองเสื่อมหรือโรคอัลไซเมอร์

มี 2 ขนาด บรรจุกล่องละ 30 เม็ด ราคา 1,100 บาท และ 10 เม็ด ราคา 459 บาท

ปัจจุบันสินค้ามีจำหน่ายผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ ร้าน Tops Vita ทุกสาขา และช่องทางอี-มาร์เก็ตเพลสชั้นนำ ร้าน SCGP Healthcare ใน Shopee, Lazada, Line OA, www.doozyonline

โดยสามารถติดตามข้อมูลสินค้าและกิจกรรมที่น่าสนใจได้ที่ www.holisbyscgp.com และ Facebook : HOLIS by SCGP