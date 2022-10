ช็อปของดี ชิมของเด็ดทั่ว ‘ฮ่องกง’: 8 สถานที่ห้ามพลาดสำหรับทริปต่อไป!

แม้จะเงียบไปบ้างในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา แต่ ‘ฮ่องกง’ ยังคงโลดแล่นและเต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงที่มีชีวิตชีวา พร้อมการันตีนักท่องเที่ยวด้วยประสบการณ์แบบจัดเต็มกับจุดท่องเที่ยวใหม่ๆ อันน่าตื่นเต้น

โดยเฉพาะสำหรับสายกินและช็อป เมืองที่สว่างไสวและพลุกพล่านอย่างฮ่องกงนี้ขึ้นชื่อมาอย่างยาวนานว่าเป็นแหล่งรวมผู้คนจากหลายเชื้อชาติขนาดใหญ่ และนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ฮ่องกงมีตัวเลือกให้ช็อปและชิมที่หลากหลาย

ร้านอาหารในฮ่องกงมีให้เลือกทั้ง ร้านระดับมิชลินสตาร์ ไปจนถึงร้านริมทางขึ้นชื่อ และ ชา ชัง เตง (Cha Chaan Teng) หรือคาเฟ่สไตล์ฮ่องกงที่เป็นเอกลักษณ์ แถมในช่วงนี้ ชาวฮ่องกงยังหันมาสนใจการรับประทานอาหารแบบยั่งยืนกันมากขึ้น รวมทั้งมีตัวเลือกอาหารฮาลาลให้ได้ลิ้มลอง เพราะอย่างนั้น ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์การกินแบบไหนที่คุณกำลังมองหา มั่นใจได้เลยว่าฮ่องกงมีครบอย่างแน่นอน

แต่นอกจากเรื่องอาหารแล้ว ฮ่องกงยังขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในเมืองสำหรับช็อปที่ยอดเยี่ยมที่สุด เพราะมีทั้งห้างสรรพสินค้าสุดหรู เอาต์เล็ต ร้านค้าเฉพาะทาง และถนนคนเดิน ซึ่งพร้อมตอบรับทุกความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มีงบ ความชอบ และความสนใจที่หลากหลาย ให้ได้ช็อปกันจุใจถ้วนหน้า

ในครั้งนี้ ฮ่องกงซูเปอร์แฟนสามราย ได้แก่ เชอร์ริล, วรฤทธิ์ อนันต์สรรักษ์ และยูซีน ต่างร่วมแบ่งปันแหล่งช็อปและร้านอาหารโปรด รวม 8 แห่ง ให้คุณได้เพิ่มไว้ในลิสต์เที่ยวรอบถัดไป

เซ็นทรัลมาร์เก็ต (Central Market)

บรรยากาศแบบย้อนยุค ร้านค้าและประสบการณ์การรับประทานอาหารที่ทันสมัย

เซ็นทรัลมาร์เก็ตนับเป็นตลาดสดสมัยใหม่แห่งแรกของฮ่องกง เปิดให้บริการครั้งแรกในปี พ.ศ. 2385 และดำเนินการอย่างเต็มรูปแบบมานานกว่าหกทศวรรษก่อนที่จะปิดเพื่อทำการฟื้นฟู โดยได้กลับมาเปิดให้บริการแก่บุคคลทั่วไปอีกครั้งในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 ปรับโฉมเป็นแหล่งชุมชนที่มีชีวิตชีวา ด้วยร้านรวงที่ยอดเยี่ยมและน่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารหรือร้านค้าปลีกต่างๆ และแม้ว่าการตกแต่งด้านในของตัวอาคารจะดูทันสมัย แต่ภายนอกยังคงรักษากลิ่นอายที่หวนให้นึกถึงเรื่องราวในอดีต

อีกหนึ่งฮ่องกงซูเปอร์แฟน วรฤทธิ์ อนันต์สรรักษ์ ช่างภาพชาวไทยที่อาศัยอยู่ในฮ่องกง เล่าถึงเซ็นทรัลมาร์เก็ตว่า “ที่นี่มีร้านขายของแบรนด์ท้องถิ่นที่มีความทันสมัย การออกร้านที่หมุนเวียนกันไป รวมถึงร้านอาหาร บาร์ และกิจกรรมส่งเสริมศิลปะหรือวัฒนธรรมมากมาย ซึ่งได้ทำให้มรดกของเซ็นทรัลมาร์เก็ตแห่งนี้เฉิดฉายออกมาได้อย่างเด่นชัด และเต็มไปด้วยชีวิตชีวาในยุคปัจจุบัน”

‘สายแอลฯ’ ห้ามพลาด Winelog, Mak’s Beer และ I – O – N

Winelog คือบาร์ไวน์และร้านชิมไวน์แบบครบวงจรที่รวบรวมไวน์ระดับการันตีด้วยรางวัลจากทั่วทุกมุมโลก นอกจากจะได้เต็มอิ่มไปกับไวน์ชั้นดีแล้ว คุณยังจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการชิมไวน์อีกด้วย ส่วน Mak’s Beer เป็นร้านจำหน่ายเบียร์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากวัตถุดิบในท้องถิ่น อาทิ เบียร์อ้อยและเบียร์ลำไยอบแห้ง รับประกันได้เลยว่า รวมถึงค็อกเทลเบียร์ตัวแรกของแบรนด์ ยังไม่พอ ยังมีร้านทั้งเบียร์และไวน์อย่าง I–O–N ในพื้นที่เปิดโล่งที่แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ครอบคลุมพื้นที่กว่า 3,000 ตารางฟุต ด้วยบาร์กาแฟ ชา และค็อกเทลแบบ 360 องศา รวมถึงคาเฟ่บาร์ที่เสิร์ฟอาหารตะวันตกรูปแบบใหม่ ซึ่งอบอวลไปด้วยกลิ่นอายของฮ่องกง พร้อมจุดจำหน่ายขนมอบสี่มุม

หากอยากอุดหนุนธุรกิจขนาดเล็กและสินค้าฝีมือชาวฮ่องกง อย่าลืมแวะ ร้าน Slowood และ HK Tram Store

ช็อปสินค้าที่มีแค่ที่ฮ่องกงเท่านั้น อาทิ ชุดเกมเศรษฐี Hong Kong Tramways รถโดยสารและรถรางฮ่องกงจำลองแบบหล่อขึ้นรูป และสินค้าในชีวิตประจำวันที่ชวนให้นึกถึงฮ่องกงในอดีตในร้าน HK Tram Store แห่งนี้ และถ้าหากคุณเป็นนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตัวยงแล้วล่ะก็ Slowood ขอเสนอ สินค้าเกษตรอินทรีย์ Zero-Waste ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและไม่สร้างขยะ เพราะคุณจะสามารถซื้อสินค้าที่ต้องการในปริมาณตามชอบได้โดยใช้ภาชนะที่เตรียมมาเอง เรียกได้ว่าแฮปปี้ทั้งคนช็อปและโลกใบนี้!

นอกจากร้านค้าที่เป็นไฮไลต์เหล่านี้แล้ว ยังมีธุรกิจอื่นๆ อีกมากมายที่จะมาสร้างประสบการณ์ในฮ่องกงที่ไม่เหมือนใครให้กับคุณ อย่าพลาดที่จะแวะมาลองด้วยตัวเอง และร่วมสนุกไปด้วยกัน

ที่ตั้ง: 93 Queen’s Road Central และ 80 Des Voeux Road Central, Central, Hong Kong

Tea Chateau – แคปซูลชา #madeinhk เจ้าแรก

วัฒนธรรมการดื่มชาในฮ่องกงเริ่มต้นขึ้นเมื่อปลายศตวรรษที่ 19 โดยเจ้าของบ้านจะซื้อใบชาจากโรงน้ำชาเพื่อชงให้กับผู้ที่มาเยี่ยมเยียน สำหรับปัจจุบันนี้ ก็ต้องขอบคุณความทันสมัยที่ทำให้คอชาได้ลิ้มรสและเต็มอิ่มกับชาจีนดั้งเดิมได้ภายใน 30 วินาที! Tea Chateau คือร้านที่นำความตื่นเต้นครั้งใหม่มาสู่ฮ่องกง ด้วยการนำเสนอวัฒนธรรมชาจีนแบบดั้งเดิมออกมาในรูปแบบแคปซูล นวัตกรรมที่จะช่วยทำให้คุณสามารถกำหนดอัตราส่วนชาต่อน้ำได้อย่างสมบูรณ์แบบ และคงความสดใหม่ของใบชาไว้อย่างยาวนาน โดยรสชาติยอดนิยมได้แก่ Free Your Soul, Lingzhi Dahongpao, Chenpi Puer และรสชาติตามฤดูกาลที่มีจำนวนจำกัด และสิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับ Tea Chateau ก็คือ มีหน้าร้านอยู่ทุกย่าน ทำให้การนำอีกหนึ่งความโดดเด่นของฮ่องกงกลับบ้านเป็นเรื่องง่าย

ยูซีนเล่าว่า “ส่วนที่ยอดเยี่ยมที่สุดของ Tea Chateau ก็คือ ทุกคนสามารถดื่มชาสกัดเพื่อสุขภาพได้ด้วยการกดปุ่มเพียงปุ่มเดียว ไม่เพียงเท่านั้น แคปซูลเหล่านี้ยังสามารถใช้ได้กับเครื่องแคปซูลกาแฟทั่วไปได้อีกด้วย และเธอกำลัง มีแผนที่จะนำผลิตภัณฑ์นี้มาจำหน่ายที่ Homekong Mart ด้วย”

ที่ตั้ง: คลิกที่นี่เพื่อดูที่ตั้งของร้าน Tea Chateau ทั่วเกาะฮ่องกง

Fishball Gor – ก๋วยเตี๋ยวรถเข็น และ ลูกชิ้นปลาแกงกะหรี่

หากไปเที่ยวที่ไหน แต่ยังไม่ได้ลิ้มลองอาหารท้องถิ่นต้นตำรับ คงเรียกได้ว่ายังไปไม่ถึงที่ Fish Ball Gor เป็นร้านอาหารต้องห้ามพลาดเมื่อมาฮ่องกง เพราะเสิร์ฟอาหารเบาท้องสไตล์ฮ่องกงหลากหลายรายการ มีเมนูอาหารให้คุณได้เลือกมากกว่า 30 ชนิด แถมร้าน Fishball Gor ยังสะอาดและสว่างน่านั่ง ถือเป็นสถานที่ที่เหมาะเจาะที่จะการเพลิดเพลินกับอาหารริมทางได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องความสะอาด

ลูกชิ้นปลาแกงกะหรี่ชื่อดังทำจากเนื้อปลาฤดูใบไม้ผลิสดใหม่และซอสสูตรลับที่มีส่วนผสมมากกว่าสิบอย่าง ที่จะทำให้ทุกคนไม่เคยหยุดแค่ที่จานเดียว และยังมีของขึ้นชื่ออย่าง “ซัมโบ” ยัดไส้ทอดตัดชิ้นหนา โดยร้านจะทำแต่ละชิ้นสด ๆ แล้วนำไปทอดทันที ทำให้มีความอร่อยเป็นพิเศษเมื่อรับประทานคู่กับชานมสักแก้ว ของทานเล่นอื่น ๆ ได้แก่ ข้าวปั้น ข้าวเหนียว ก๋วยเตี๋ยวซีอิ๊ว และแกงปลาหมึก พูดได้เลยว่าคุณจะละลานตาไปด้วยตัวเลือกมากมาย

ที่ตั้ง: G/F, New Asia Building, 6 Argyle Street, Mong Kok

618 Shanghai– ห้างสรรพสินค้าเกิดใหม่ จากการฟื้นฟูอาคารเก่าย่านมงก๊ก

618 Shanghai เป็นห้างสรรพสินค้าแห่งใหม่ที่เกิดจากการฟื้นฟูอาคารเก่าใจกลางมงก๊ก ประกอบไปด้วยอาคารประวัติศาสตร์ที่ได้รับการคุ้มครอง 14 แห่ง ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นตึกริมน้ำหรือตงเหลา (唐樓) จำหน่ายบุหรี่ที่ทำจากผลไม้รสหวาน เครื่องใช้ไฟฟ้า ชาสมุนไพร และเครื่องหนัง หนึ่งศตวรรษต่อมา อาคารแห่งนี้ได้รับการบูรณะเพิ่มเติม ด้วยการเพิ่มองค์ประกอบที่ทันสมัย และในวันนี้ คุณจะได้พบกับร้านถ่ายภาพย้อนยุค ภาพจิตรกรรมฝาผนังที่ระลึกถึงประวัติศาสตร์ของถนนสายนี้ และธุรกิจอิสระในท้องถิ่นที่จำหน่ายและผลิตสินค้าทุกประเภท ส่วนด้านหน้าอาคารและลักษณะด้านในที่น่าสนใจจะทำให้คุณได้เห็นภาพว่าตึกแถวแบบมีระเบียงสมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่สองมีหน้าตาเป็นอย่างไร อัญมณีเม็ดงามที่ถูกมองข้ามนี้ยังเป็นศูนย์รวมของร้านค้าในศตวรรษที่ 20 และร้านบูติกใหม่ที่ทันสมัย รวมถึงร้านอาหารหลายร้านด้วย

ยูซีนกับภาพจิตรกรรมฝาผนังที่ถ่ายรูปขึ้นสุดๆ ที่ Shanghai 618 เครดิตภาพ: @xplorer_chan

งานเขียนมือบนเสาด้านนอกอาจจางหายไปตามช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา แต่การตกแต่งภายในนั้นทันสมัยและมีสไตล์ อีกทั้งทุกมุมยังประดับประดาไปด้วยศิลปะบนฝาผนังที่มีชีวิตชีวาซึ่งฉายออกมาในธีมฮ่องกงที่แตกต่างกันออกไป มาพร้อมกับคำอธิบายทางประวัติศาสตร์สั้นๆ จากการเยี่ยมชมในครั้งก่อนของยูซีน

เธอยังตั้งข้อสังเกตว่างานศิลปะทุกชิ้นสวยงาม ถ่ายรูปขึ้น และน่าจะถูกใจคอไอจีเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะถนนเซี่ยงไฮ้เก่าซึ่งเคยประดับด้วยป้ายสัญลักษณ์มากมาย นอกจากนี้ยังมีร้านลับสองสามแห่ง ซึ่งส่งเสริมงานฝีมือที่แทบจะหาไม่ได้อีกแล้ว อย่าง ร้าน Re.Store ที่เป็นที่รู้จักสำหรับคนที่ต้องการซื้อของที่ระลึกที่ได้แรงบันดาลใจจากฮ่องกง

ที่ตั้ง: 618 Shanghai St, Mong Kok, Hong Kong

Hung Fook Tong Life – ร้านเบเกอรีสายเฮลตี้ ที่เสิร์ฟซุปไร้สารเติมแต่งและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

Hung Fook Tong (HFT) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2529 และพัฒนาจากร้านชาสมุนไพรจีนแบบดั้งเดิมมาเป็นธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มแนวสุขภาพสมัยใหม่ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มีร้านกาแฟสไตล์โมเดิร์นใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย อัตราการแข่งขันที่สูงลิ่วทำให้ HFT เริ่มคิดต่าง ผนวกกับการที่กลุ่มคนรุ่นมิลเลนเนียลหันมาสนใจในร้านขายชาสมุนไพรแบบดั้งเดิมมากขึ้น จึงเป็นที่มาของ HFT Life ร้านค้าสไตล์โมเดิร์นแนวคาเฟ่ที่ผสานรวมวัฒนธรรมอาหารตะวันตกและจีน ทั้งยังใช้การออกแบบที่เรียบง่ายเพื่อรองรับความต้องการของชาวเมืองสมัยใหม่ในการใช้ชีวิตอย่างสุขภาพดี

South Herbal Lab

การพลิกโฉมสินค้าเชิงวัฒนธรรมที่เป็นมรดกตกทอดให้ทันสมัยขึ้นนี้ยังรวมไปถึงร้านกาแฟอื่น ๆ เช่น South Herbal Lab ซึ่งเป็นคอนเซ็ปต์คาเฟ่แบบใหม่ภายใต้การจัดการของแบรนด์เหลียงชาดั้งเดิม (ชาสมุนไพร) โดยได้นำเสนอสิ่งที่เป็นนวัตกรรมและมีสีสัน เช่น ชุด “กาแฟสมุนไพร” ซึ่งเป็นกาแฟจาวาผสมกับสมุนไพรจีน อาทิ กัญชง ฮอว์ธอร์นจีน ดอกเบญจมาศ

นอกจากนี้ ยังมีลาเต้นมโอ๊ตผสมกัญชง กาแฟโทนิกเอลเดอร์ฟลาวเวอร์และลีลาวดี ฯลฯ ที่คัดสรรมาเป็นพิเศษเพื่อดึงดูดกลุ่มวัยรุ่น นอกจากนี้ยังมีมุม #madeinhk ที่บอกเล่าเรื่องราวของแบรนด์ และทำให้ได้เรียนรู้มากมายเกี่ยวกับวัฒนธรรมของฮ่องกง ถือเป็นการรีแบรนด์ภาพลักษณ์ของชาสมุนไพร โดยเพิ่มความทันสมัยเพื่อดึงดูดคนรุ่นใหม่จำนวนมากที่ประสบความสำเร็จเลยทีเดียว

นอกจากซุปไร้สารเติมแต่งและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่เป็นเอกลักษณ์ของ HFT แล้ว HFT Life ยังจำหน่ายขนมอบสดใหม่จากแบรนด์ท้องถิ่น “Handmade Bakery” อีกด้วย

ที่ตั้ง: คลิกที่นี่เพื่อดูที่ตั้งร้าน Hung Fook Tong Life ทั่วเกาะฮ่องกง

JAJA – อาหารมังสวิรัติสุดชิค

เครดิต: @elsie.tszchin (บน Instagram)

JAJA เป็นคำภาษาสเปน อ่านออกเสียงว่า “ฮ่าฮ่า” ซึ่งสื่อถึงเสียงหัวเราะอันเป็นแรงบันดาลใจให้ร้านอาหารแห่งนี้เลือกเป็นร้านอาหารมังสวิรัติที่พร้อมทำให้ทุกคนมีความสุข ด้วยความต้องการที่จะนิยามการรับประทานอาหารมังสวิรัติเพื่อสุขภาพใหม่ว่าเป็นความสนุกสนานและทันสมัย ที่นี่เหมาะสำหรับชาวมุสลิมที่กำลังมองหาร้านอาหารที่ไม่มีเนื้อหมูและไม่ใช้น้ำมันหมูในการประกอบอาหาร JAJA ได้ออกแบบเพื่อให้มีภาพลักษณ์ที่สวยงามและทันสมัย มาพร้อมอาหารหน้าตาดูดีที่พร้อมให้คุณได้ถ่ายไปอวดโฉมบนอินสตาแกรม ร้านที่สดใสและโดดเด่นไม่เหมือนใครแห่งนี้จะทำให้คุณได้รูปสวยๆ กลับบ้านแถมเต็มอิ่มกับรสชาติดีๆ อย่างแน่นอน ลองสั่งเมนูที่หาไม่ได้จากที่ไหน เช่น พิซซ่าแกงแดงเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 1 เมตร ชุดรวม Living Marki ซูเปอร์เกี๊ยวน้ำ เครื่องดื่ม “Shake-It-Off” สุดน่ารัก และขนมหวานเพื่อสุขภาพ “Feeling Chia-full” พร้อมเสิร์ฟน้ำชายามบ่าย Dreamy Balloon Adventure สุดประทับใจ ถ้าขอ 3 คำ เพื่ออธิบาย JAJA แล้วล่ะก็ ต้องบอกว่า ถ่ายรูปสวย สุดสนุก และเต็มไปด้วยสีสัน!

ที่ตั้ง: 2 Harbour Rd, Wan Chai, Hong Kong

Await Café & Studio – กาแฟ อาหารฝรั่ง และเค้ก

เครดิต: @awaitcafestudio (บน Instagram)

หากคุณเป็นสายคาเฟ่ฮอปปิ้ง และแวะมาย่านเกาลูนแล้วล่ะก็ ต้องไม่พลาด Await Café เพราะคาเฟ่แห่งนี้เสิร์ฟเค้กและอาหารฝรั่งที่มีตัวเลือกมากมายให้จับคู่กับกาแฟชั้นดี ทำให้เป็นจุดแวะพักสำหรับอาหารกลางวันที่ยอดเยี่ยม โดยเฉพาะเมื่อคุณมีโอกาสได้มาที่สถานี MTR ปรินซ์เอ็ดเวิร์ด เพราะจากสถานีสามารถเดินไปร้านนี้ภายในไม่กี่นาทีเพื่อแวะเติมคาเฟอีนก่อนไปต่อในฮ่องกง

เชอร์ริล ที่เป็นทั้งนักชิม บล็อกเกอร์ และซูเปอร์แฟนชาวสิงคโปร์ที่อาศัยอยู่ในฮ่องกง ขอมาแนะนำเมนูโปรดของเธออย่าง Seaweed Taco กับ Avocado Salsa “ฉันชอบเมนูนี้เป็นพิเศษ และจะสั่งทุกครั้งที่ไปที่ร้านนี้เลย” นอกจากนี้แล้ว ก็อย่าลืมลอง Portobello Mushroom Black Truffle และ Wild Mushroom Rice ที่เสิร์ฟคู่กับครีมซอสและเห็ดทรัฟเฟิลเพราะเป็นหนึ่งในเมนูที่แนะนำมากที่สุด

ที่ตั้ง: G/f, 159a Sai Yeung Choi Street North Prince Edward, Kowloon, Hong Kong

8.Cruise Liner Mall – ห้างสรรพสินค้ารูปทรงเรือ

เครดิต: @awaitcafestudio (บน Instagram)

สถานที่ที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งที่คุณต้องไปเยี่ยมชมให้ได้เมื่อมาถึงฮ่องกงคือ Cruise Liner Mall ตั้งอยู่ใน Hung Hom เกาลูน ซึ่งห้างฯ แห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ที่เรียกว่า The Whampoa ซึ่งนับเป็นจุดหมายปลายทางที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักเท่าไหร่ หากเทียบกับห้างสรรพสินค้าที่มีชื่อเสียงอย่าง Causeway Bay, Harbour City และที่อื่น ๆ ในย่านเซ็นทรัล โครงสร้างที่เป็นเอกลักษณ์นี้มีความยาว 360 ฟุต ตั้งตระหง่านอยู่ใจกลางย่านที่อยู่อาศัย ภายในมีตลาดขายของชำญี่ปุ่น AEON ร้านอาหาร โรงละคร และแม้แต่สวนสนุกขนาดเล็ก ห้างสรรพสินค้าแห่งนี้เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์อันน่าจดจำ ในฐานะที่เคยเป็นอู่ต่อเรือที่ใหญ่ที่สุดและพลุกพล่านที่สุดในเอเชียเมื่อย้อนกลับไปช่วงต้นศตวรรษที่ 20 อู่ต่อเรือแห่งนี้เปลี่ยนเจ้าของมาเรื่อย ๆ จนถึงกลางทศวรรษ 80 และได้เปลี่ยนมาเป็นอย่างที่เห็นในทุกวันนี้ แม้ประวัติความเป็นมาและความโดดเด่นนี้ไม่ได้เป็นที่รู้กันมากนัก แต่ขอบอกเลยว่าห้ามพลาดที่จะมาดื่มด่ำไปกับอดีตอันแสนรุ่งโรจน์ของ Whampoa

ที่ตั้ง: 6 Shung King St, Hung Hom, Hong Kong

นอกจากสถานที่ต่างๆ ทั้งหมดเหล่านี้ที่จะมาดึงดูดนักท่องเที่ยวให้กลับมาเปิดประสบการณ์อันน่าทึ่งแล้ว ฮ่องกงยังมีอีกหลายที่ให้คุณได้สำรวจและก้าวเข้าสู่การผจญภัยครั้งใหม่ในทุกๆ มิติ ไม่เคยมีคำว่าเร็วเกินไปหากจะวางแผนการเดินทางสำหรับช่วงวันหยุดในฮ่องกง ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่คุณอยากเล่นอยากลองในฮ่องกงได้ที่ 360 Hong Kong Moments: New Adventures at Every Turn