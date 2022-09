เชิญสัมผัสอินโดนีเซียในหลากมิติให้มากยิ่งขึ้น ในงาน “Indonesia Fair” ในธีม Know Indonesia Better ณ แฟชั่นฮอลล์ สยามพารากอน

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทย ณ กรุงเทพฯ ร่วมกับ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจค้าปลีกชั้นนำ เจ้าของและผู้บริหารโครงการที่มีชื่อเสียงระดับโลก อาทิ สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ หนึ่งในพันธมิตรเจ้าของไอคอนสยาม และสยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ จัดงาน “Know Indonesia Better – Indonesian Fair” หรือ งานอินโดนีเซีย แฟร์ ที่จัดขึ้นภายใต้ธีมหลัก คือ Know Indonesia Better เป็นส่วนหนึ่งของงาน Indonesia Trade, Tourism, Investment and Culture Forum (TTICF) ที่จัดขึ้นเพื่อให้คนไทยและนานาชาติได้ร่วมร่วมสัมผัสความงดงามของประเทศอินโดนีเซียในหลากหลายแง่มุม ผ่านมิติการค้า และการพาณิชย์, การท่องเที่ยว, การลงทุน รวมถึงศิลปะวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ โดยงาน “Indonesian Fair” จะจัดขึ้นในวันที่ 16-18 กันยายน 2565 ที่แฟชั่น ฮอลล์ ชั้น 1 สยามพารากอน

ภายในงานพบกับผลิตภัณฑ์ซิกเนเจอร์เปี่ยมคุณภาพของอินโดนีเซีย ได้แก่ ผ้าบาติก และชุดที่ตัดเย็บจากผ้าบาติก, ผ้าทอ, งานหัตถกรรมและของตกแต่งบ้านนอกจากนี้พบกับอาหารพื้นเมืองและเทศกาลท่องเที่ยวและแพกเกจท่องเที่ยวจากผู้ประกอบการท่องเที่ยวอินโดนีเซียชั้นนำมากมายพร้อมเพลิดเพลินไปกับการแสดงศิลปะพื้นเมือง

นอกจากการจัดงาน TTICF เป็นการประชาสัมพันธ์แง่มุมต่างๆของประเทศอินโดนนีเซียแล้ว ยังเป็นการเชื่อมและกระชับสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างอินโดนีเซียและไทยที่มีมาอย่างยาวนานอีกด้วย ทั้งนี้ งาน “Know Indonesia Better” ยังมีกิจกรรมอีกมากมายที่จัดขึ้นทั่วกรุงเทพฯ สำหรับรายละเอียดเพิ่ม สามารถติดตามได้ที่ Facebook : Indonesian Embassy in Bangkok และ IG : @indonesiainbangkok