การท่องเที่ยวฮ่องกง ส่งแคมเปญ ฮ่องกง 360 องศา: การผจญภัยครั้งใหม่ในทุกมุม

การท่องเที่ยวฮ่องกง (Hong Kong Tourism Board) เปิดตัวแคมเปญสนับสนุนการท่องเที่ยวใหม่ “360 Hong Kong Moments: New Adventures at Every Turn” ฮ่องกง 360 องศา: การผจญภัยครั้งใหม่ในทุกมุม”

เชิญชวนนักท่องเที่ยวชาวไทยมาร่วมทำความรู้จักสถานที่ท่องเที่ยวและการพัฒนาปรับปรุงครั้งใหม่ ที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาขึ้นตลอดระยะเวลาสามปีที่ผ่านมา เพื่อนำเสนอฮ่องกงผ่าน 4 มุมมองใหม่ ประกอบด้วย

1. มุมแรก Arts & Culture: ศิลปะและวัฒนธรรม

2. มุมที่สอง Shop Dine & Stay: ช็อป ชิม และ ชิล

3. มุมที่สาม Explore & Play: สำรวจและเล่นสนุก

4. มุมที่สี่ Great Outdoors: กิจกรรมกลางแจ้ง

โดย นายเรย์มอนด์ ชาน ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวฮ่องกงประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้กล่าวถึงฮ่องกงในช่วงสามปีที่ผ่านมา รวมถึงแผนการก้าวต่อไปของการท่องเที่ยวว่า

“ในช่วงระยะเวลาสามปีที่ผ่านมา ถือเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว แต่ฮ่องกงก็ไม่หยุดนำเสนอแคมเปญใหม่ๆ ผ่านกิจกรรมออนไลน์มากมายในช่วงเวลาที่ชาวต่างชาติไม่สามารถเดินทางมาได้ ไม่ว่าจะเป็น Virtual Tours ตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ อย่างงานนิทรรศการศิลปะ แหล่งธรรมชาติ รวมถึงทัวร์ไหว้พระออนไลน์ เพื่อให้ฮ่องกงยังเป็นที่จดจำและพูดถึงสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยในฐานะจุดหมายปลายทางอันดับต้นๆ อยู่เสมอ

ภายใต้แคมเปญใหม่ “360 Hong Kong Moments: New Adventures at Every Turn” นักท่องเที่ยวชาวไทยจะได้สัมผัสฮ่องกงในแบบฉบับที่มีการพัฒนาและเปิดตัวแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ ผ่าน 4 มุมมอง เพราะฮ่องกงนั้นมีสิ่งที่น่าค้นหาอีกมากมาย สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ที่มาเยี่ยมเยือนได้ในทุกมุมเช่นเดียวกับรูบิค

โดยมีเป้าหมายคือการจุดประกายแรงบันดาลใจในการอัปเดตลิสต์ท่องเที่ยวใหม่ๆ ให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทย เพื่อรอวันที่สามารถเดินทางไปยังฮ่องกงได้อีกครั้ง”

เริ่มต้นมุมแรกที่Arts & Culture หรือ ศิลปะและวัฒนธรรม

ฮ่องกงถือเป็นเมืองที่เฟื่องฟูด้วยศิลปะและวัฒนธรรมอยู่แล้ว เห็นได้จากการมีนิทรรศการศิลปะนานาชาติเข้าไปจัดที่ฮ่องกงเป็นประจำ เช่น Art Basel หรือจะเป็นนิทรรศการท้องถิ่นอย่าง Art Central รวมถึงยังมีพิพิธภัณฑ์หลักอย่าง Hong Kong Museum of Art อีกด้วย

แต่เมื่อช่วงปลายปี 2562 ได้มีการทยอยเปิดตัวพื้นที่เขตวัฒนธรรมเกาลูนตะวันตก ซึ่งเป็นพื้นที่เพื่อจุดประสงค์ทางด้านศิลปะโดยเฉพาะ อัดแน่นไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวด้านศิลปะจำนวนมาก จึงทำให้ตั้งแต่ต้นปี 2563 เป็นต้นไป ฮ่องกงมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลป์เพิ่มขึ้นหลายแห่ง ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแนะนำในแคมเปญนี้ทั้งสิ้น

อาทิ M+ (2564) พิพิธภัณฑ์ทางภาพสมัยใหม่และร่วมสมัยแห่งแรกในเอเชีย ที่รวบรวมเอาผลงานศิลปะร่วมสมัยหลายแขนง พร้อมจุดเด่นอย่าง ฟาซาด (Facade) จอ LED สูง 6.5 เมตร ที่ช่วยนำเสนองานศิลป์บนแพลตฟอร์มดิจิทัลขนาดยักษ์ พร้อมสื่อสารกับผู้คนได้แบบเรียลไทม์ พิพิธภัณฑ์พระราชวังฮ่องกง (Hong Kong Palace Museum) (2565) พิพิธภัณฑ์แห่งใหม่ที่นำเสนอศิลปะและวัฒนธรรมจีน ผลงานการร่วมมือกับพระราชวังต้องห้ามในปักกิ่ง จัดแสดงชิ้นงานศิลปะกว่า 900 ชิ้น

มุมมองที่สอง Shop Dine & Stay หรือ ช็อป ชิม ชิล

ที่ฮ่องกง นำเสนอสถานที่แฮงเอาท์ใหม่ๆ สำหรับพักผ่อนหย่อนใจในฮ่องกง ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร ที่มีตั้งแต่ สตรีตฟูด ไปจนถึงอาหารระดับมิชลินสตาร์ โดยร้านอาหารที่ได้รับคัดเลือกให้มาอยู่ในแคมเปญนี้ก็มีหลากหลายประเภท แต่ละแห่งก็มีความโดดเด่นเป็นของตัวเอง อาทิ JAJA ร้านอาหารมังสวิรัติที่คิดค้นเมนูให้น่าสนใจ พร้อมการตกแต่งอาหาร และการออกแบบร้านสีสันสดใสเอาใจสายถ่ายรูปโดยเฉพาะ หรือจะเป็น The Hideout @ Mui Wo ร้านลับวิวสวยแบบธรรมชาติแห่งเกาะลัมมา ในคอนเซ็ปต์ Farm to Table ที่ใช้วัตถุดิบสดใหม่ มีคุณภาพดีจากไร่ของตัวเอง

และเมื่อพูดถึงฮ่องกง หลายคนก็มักจะนึกถึงการช็อปปิง จึงขอแนะนำแหล่งช็อปปิงใหม่ๆ อย่าง K11 Musea ห้างหรูริมอ่าววิกตอเรีย ที่มาในคอนเซ็ปต์ Art Mall นักท่องเที่ยวสามารถช็อปปิงพร้อมชมงานศิลปะที่อยู่ภายในไปพร้อมกัน หรือ หากไม่อยากเดินห้าง ก็ยังมี เซ็นทรัล มาเก็ต (Central Market) แหล่งช็อปปิงที่เคยเป็นตลาดสดเก่าแก่สุดในฮ่องกง ปรับปรุงใหม่กลายเป็นพื้นที่ช็อปปิงทันสมัย และสถานที่จัดกิจกรรมในคอนเซ็ปต์ Playground For All หรือ พื้นที่สำหรับทุกคน

หากเดินทางจนเหนื่อยฮ่องกงก็มีโรงแรมใหม่ๆ มากมายซึ่งมอบประสบการณ์ที่เหนือกว่าการเป็นแค่ที่พัก อาทิ โรงแรม Fullerton Ocean Park ที่จะเปิดอย่างเป็นทางการในปลายปี 2565 ซึ่งถือเป็น โรงแรมฟูลเลอร์ตันแห่งแรกในฮ่องกงและรีสอร์ทฟูลเลอร์ตันแห่งแรกของโลก ตั้งอยู่ในสวนน้ำ Ocean Park พร้อมวิวริมทะเลอันสวยงาม สิ่งอำนวยความสะดวกชั้นเลิศ และการบริการที่ประทับใจ เพรียบพร้อมด้วยกิจกรรมนอกโรงแรมที่มีความหลากหลายอีกด้วย

มุมที่สาม Explore & Play หรือ สำรวจและเล่นสนุก

ชวนออกสำรวจสถานที่ท่องเที่ยวฉบับอัปเกรด ใหม่ในช่วงสามปีที่ผ่านมา อาทิ แหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่เปิดให้บริการครั้งแรก อย่าง สวนน้ำ Water World Ocean Park ที่เปิดตัวโซนสวนน้ำไปเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้ว นำเสนอ 27 เครื่องเล่นสุดหวาดเสียว ในพื้นที่ 5 โซน รวมถึงประสบการณ์ที่พักสุดหรูใน Fullerton Ocean Park ศูนย์การเรียนรู้ LEGOLAND พื้นที่การเรียนรู้ที่อัดแน่นด้วย 10 โซน LEGO

อาทิ Kingdom Quest, Lego Friends, Master Builder Classroom และโซนไฮไลต์ อย่าง Miniland เมืองเลโก้จำลองแลนด์มาร์ก และวิวถนนอันเป็นเอกลักษณ์ของฮ่องกง ที่ใช้ตัวต่อเลโก้ทั้งหมดมากกว่า 1.5 ล้านตัว และใช้ระยะเวลาในการประกอบ กว่า 7 พันชั่วโมง

รถรางพีคแทรมโฉมใหม่ ที่เพิ่งเปิดให้บริการ มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดียิ่งขึ้น พร้อมประสบการณ์ความสนุกสนานที่สถานีปลายทางบนยอดเขา และ Hong Kong Disneyland ที่เปิดตัวปราสาทใหม่ Castle of Magical Dreams เพื่อฉลองครบรอบ 15 ปี ไปเมื่อปลายปี 2563 พร้อมโชว์แสงสีเสียงใหม่ “Momentous” ใน Hong Kong Disneyland Resort

และมุมสุดท้ายGreat Outdoors หรือ กิจกรรมกลางแจ้ง เป็นกิจกรรมภายใต้แคมเปญ Great Outdoors Hong Kong ที่มุ่งนำเสนอให้ผู้คนได้เห็นมุมใหม่ของฮ่องกงที่มีมากกว่าแหล่งท่องเที่ยวในเมือง แต่ฮ่องกงยังมีธรรมชาติที่สวยงามหลากหลาย อาทิ อ่างเก็บน้ำที่ใสราวกระจก ชายฝั่งทะเลที่มีสิ่งมีชีวิตหลากหลาย เกาะเล็กๆ ที่มีวัฒนธรรมของตัวเอง หรือจะเป็นกิจกรรมกลางแจ้งให้ได้ท้าทายกันมากมาย

ซึ่งสามารถพบได้ในหลายพื้นที่ เช่น ไซกง (Sai Kung) นอกจากอาหารทะเลที่มีชื่อเสียงแล้ว ไซกงยังมี อุทยานธรณีโลกของยูเนสโกแห่งฮ่องกง (Hong Kong UNESCO Global Geopark) ซึ่งได้รับการยกย่องจากยูเนสโก ด้วยการก่อตัวของหินภูเขาไฟที่มีรูปร่าง หกเหลี่ยม อายุกว่า 140 ล้านปี และยังเป็นแหล่งรวมกิจกรรมกีฬาทางน้ำอีกมากมาย เกาะเฉิ่งเจ้า (Cheung Chau) เกาะขนาดเล็กที่มีรูปร่างคล้ายดัมเบล เต็มไปด้วยคาเฟ่ชิคๆ มากมาย และกิจกรรมทางน้ำหลายประเภท เหมาะสำหรับหลีกหนีความวุ่นวายจากเมืองหลวงเป็นอย่างยิ่ง

แคมเปญ “360 Hong Kong Moments: New Adventures at Every Turn” ฮ่องกง 360 องศา: การผจญภัยครั้งใหม่ในทุกมุม นี้ถือเป็นเพียงแค่ช่วงการเตรียมพร้อมสู่การกลับมาของฮ่องกงเท่านั้น และเมื่อการท่องเที่ยวกลับมาอย่างเต็มรูปแบบ การท่องเที่ยวฮ่องกงก็พร้อมที่จะนำเสนอฮ่องกงในรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อให้ฮ่องกงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยเสมอไป

ติดตามข้อมูลที่น่าสนใจในแคมเปญ 360 Hong Kong Moments: New Adventures at Every Turn ได้เพิ่มเติมที่นี่