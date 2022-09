พร้อมทะยานสู่ยอดเดอะพีคอีกครั้ง…“รถราง เดอะพีคแทรม” โฉมใหม่แห่ง “ฮ่องกง”

“รถราง เดอะพีคแทรม” เป็นรถรางกระเช้าเคลื่อนที่ที่เก่าแก่ที่สุดในเอเชียและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวห้ามพลาดของฮ่องกง โดย “เดอะพีคแทรม” พร้อมรูปลักษณ์ตัวรถ พนักงานต้อนรับ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ แบบปรับโฉมใหม่ได้เริ่มให้บริการ

พานักท่องเที่ยวมุ่งสู่เส้นทางเดินรถที่ตรึงตราตรึงใจทะยานสู่ยอดเขาเดอะพีคอีกครั้งแล้ว ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา เดอะพีคแทรมโฉมใหม่นี้ยังมอบวิวพาโนรามาที่น่าหลงใหลของอ่าววิกตอเรีย และประสบการณ์สดใหม่ให้กับผู้โดยสาร จึงถือเป็นหนึ่งในการพัฒนาใหม่ล่าสุดสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวและประสบการณ์อันน่าตื่นเต้นในฮ่องกง

ไฮไลต์โฉมใหม่ของ “รถราง เดอะพีคแทรม” ฮ่องกง

รถรางกระเช้าเคลื่อนที่ที่เก่าแก่ที่สุดในเอเชีย (มีมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1888)

เพิ่มความจุขึ้น 75% สามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึง 210 คน

หน้าต่างขยายใหญ่ขึ้น เพื่อชมวิวมุมสูงของเส้นขอบฟ้าฮ่องกงอันเลื่องชื่อได้แบบไม่มีสิ่งบดบัง

สถานีปลายทางมีความสนุกสนานมากขึ้น และเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้โดยสารด้วย 5 โซนกิจกรรมพิเศษ

ขอบคุณภาพจาก William Furniss

รถราง เดอะพีคแทรมโฉมใหม่นี้ใช้โทนสีเดียวกับ “รถรางสีเขียวสุดคลาสสิก” ในอดีต เพื่อรำลึกถึงตำนานรถแทรมยุคเก่าในศตวรรษที่ 20 พร้อมเพิ่มความจุขึ้น 75% สามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึง 210 คน และยังขยายขนาดหน้าต่างเพื่อให้สามารถชมวิวมุมสูงของเส้นขอบฟ้าฮ่องกงอันเลื่องชื่อในมุมมองแบบพาโนรามาได้แบบไม่มีสิ่งบดบัง

นอกเหนือจากการดีไซน์รถรางให้ทันสมัยแล้ว สถานีปลายทางของรถรางสายนี้ยังได้รับการปรับปรุงให้มีความสนุกสนาน และเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้โดยสารด้วย 5 โซนกิจกรรม โดยเมื่อนักท่องเที่ยวเดินเข้ามาสู่ส่วนกลางของสถานีปลายทาง

โซน Eye of Infinity ขอบคุณภาพจาก: William Furniss

ก็จะได้รับการต้อนรับจากโซน Eye of Infinity ด้วยรูปปั้นความสูง 10 เมตร ที่ผสมผสานงานจัดแสดงไฟแบบเคลื่อนไหว สื่อถึงจิตวิญญาณการพุ่งทะยานสู่จุดที่ดีกว่าของฮ่องกง ในขณะที่โซนจำลองธรรมชาติของยอดเขาเดอะพีค อย่าง Go Wild At The Peak นำเสนอเรื่องราวของสิ่งมีชีวิตในป่าหลากหลายชนิดประจำยอดเขาเดอะพีค ผ่านประสบการณ์วิดีโอเสมือนจริง และบรรยากาศจำลองโดยรอบ

โซนจำลองธรรมชาติของยอดเขาเดอะพีค Go Wild At The Peak

ส่วนอีก 3 โซนที่เหลืออย่าง โซน The Beating Heart, โซน An Icon is Born และ โซน Once Upon a Tram ทำหน้าที่บอกเล่าประวัติศาสตร์กว่าร้อยปีของรถราง เดอะพีคแทรม ตั้งแต่ ค.ศ. 1888 ที่ได้กลับมาโลดแล่นอีกครั้ง

รถราง เดอะพีคแทรมโฉมใหม่นี้ยังถือเป็นส่วนหนึ่งของไฮไลต์ใน “Hong Kong New Adventures at Every Turn” การผจญภัยครั้งใหม่…ในทุกมุม ซึ่งเป็นแคมเปญเพื่อโปรโมทการท่องเที่ยวจากการท่องเที่ยวฮ่องกง

