เปิดตัว “Greyhound Ratyo”

ชวนชิมเมนูสตรีทฟู้ดสุดเอ็กซ์คลูซีฟ

ที่มาพร้อมกับคอนเซ็ปต์ร้านใหม่ Cozy at day, Party at night.

Greyhound Café (เกรฮาวด์ คาเฟ่) ร้านอาหารฟิวชั่น เปิดตัว “Greyhound Ratyo” (เกรฮาวด์ รัชโย) สาขาใหม่ ดิ อเวนิว รัชโยธินกับคอนเซ็ปต์ Cozy at day, Party at night. เพื่อตอบรับทุกไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ที่พร้อมเต็มที่กับชีวิตตลอดทั้งวัน และครั้งแรกกับบรรยากาศร้านนั่งดื่มพร้อมเสียงเพลงทุกค่ำคืน โดยยังคงไม่ทิ้งลวดลายความครีเอทีฟกับเมนูใหม่ที่เน้นอาหารสตรีทฟู้ดในรสชาติที่ทุกคนคุ้นเคยมาให้ลิ้มลอง

Greyhound Café สาขา ดิ อเวนิว รัชโยธิน หรือเรียกสั้น ๆ ว่า “Greyhound Ratyo” เป็นสาขาที่ 21 กับสไตล์การตกแต่งของสาขาที่ต่างไปจากสาขาอื่น ๆ ซึ่งจากเดิมเป็นสไตล์ Modern and Contemporary ให้ความรู้สึกดิบๆ ปนความเท่ แต่สำหรับสาขา Greyhound Ratyo นี้จะเป็นสไตล์ Cozy at day. Party at night. ที่ช่วงกลางวันจะถูกดีไซน์ให้มีความ Cozy & Homey อบอุ่นเหมือนกินข้าวอยู่ที่บ้าน และเป็นที่นั่งดื่มสังสรรค์ในตอนเย็นแบบชิล ๆ พร้อมสนุกไปกับเสียงดนตรีในทุกค่ำคืน เพื่อตอบรับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ให้เอ็นจอยกับชีวิตแบบเต็มที่ทั้งตอนกลางวันและกลางคืน

สำหรับเมนูอาหาร Greyhound Ratyo ได้จัดทำเมนูพิเศษที่ยกวิถีของอาหารกินเล่น หรือสตรีทฟู้ดในกรุงเทพฯ

มา Twist กับสูตรเด็ด สูตรลับ สูตรเก่าแก่ของ Greyhound เพื่อให้ความสุขในการทานเป็นของทุกคน และพิเศษกับ 16 เมนูใหม่ที่มีเฉพาะสาขานี้เท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นเมนูเรียกน้ำย่อย Chubby Wontons (เกี๊ยวกรอบทอดไส้ทะลัก) เกี๊ยวทอดสอดไส้หมูเด้งแน่น ๆ ทานคู่กับน้ำจิ้มไก่ หวาน นุ่ม กรอบ อร่อย เคี้ยวเพลิน,

The Middle Row (หมึกบดแถวกลาง) หมึกบดขนาดกลางเนื้อเหนียวนุ่ม ย่างไฟอ่อนจนหอม ทานคู่กับน้ำจิ้มถั่วคั่วโบราณสูตรพิเศษ

Crispy Cube Tofu (เต้า (ไม่) หู้) เต้าหู้เห็ดหอมทอดแบบกรอบนอกนุ่มในโรยด้วยกระเทียมกรอบปรุงรสสูตรลับ ทานคู่กับน้ำจิ้มถั่วคั่วโบราณสูตรพิเศษ

Minced Pork and Salted Fish Toast (ปังหน้าหมูปลาเค็ม) หมูสับที่คลุกเคล้ากับซอสปลาเค็มสูตรลับกับไข่แดงเค็มวางบนขนมปังที่หั่นเป็นชิ้นพอดีคำ นำไปทอดจนเป็นสีเหลืองทอง ทานคู่กับน้ำอาจาดรสเปรี้ยวหวาน เข้ากันอย่างลงตัว

Spicy Beans Salad (ปลาข้าวสารยำถั่วกรุบ) ปลาข้าวสารตากแห้งทอดกรอบ พร้อมถั่วปากอ้า ถั่วลิสงเม็ดใหญ่ และถั่วทอดกรอบ ยำกับเครื่องสมุนไพรหลากชนิด, , Deep Fried Squids (หมึกแดดเดียว) หมึกไข่แดดเดียวเนื้อแน่น ทอดจนสีเหลืองทอง ทานคู่กับซอสพริก อร่อยเคี้ยวเพลินจนหยุดไม่ได้ เป็นเมนูฟิวชั่นสุดครีเอท โดดเด่นตั้งแต่หน้าตาอาหารไปจนถึงรสชาติอาหารดี ๆ แบบไม่ซ้ำใคร, Very Zap Wings (ปีกไก่หมักพริกเกลือ) ปีกไก่หมักเครื่องเทศสูตรพิเศษทอดจนเหลืองกรอบ โรยด้วยกระเทียมกรอบปรุงรสสูตรลับหลังร้าน กินได้ไม่หยุดจนต้องสั่งเพิ่ม, Pork Party Patties (หมูทอด ตึกโป๊ะ) หมูสับกับซอสปลาเค็มสูตรลับและไข่แดงเค็ม นำไปทอดจนเป็นสีเหลืองทอง ทานคู่กับเครื่องเคียงสมุนไพร และ

The Five Sausages (ไส้กรอกรวม) ไส้กรอกหมูคุณภาพดี 5 ชนิด ไม่ว่าจะเป็นไส้กรอกหมูรมควัน, ไส้กรอกคนักกี้, ไส้กรอกโชริโซ่, ไส้กรอกมานไฮเมอร์ และไส้กรอกเนินเบอเกอร์ ย่างด้วยไฟอ่อน กรอบนอก ฉ่ำใน พร้อมน้ำจิ้ม 3 แบบ ทั้งมัสตาร์ด, ซีฟู้ด และบาร์บีคิว เสิร์ฟพร้อมผักดองสูตรเกรฮาวด์

สำหรับอาหารจานหลักก็น่าลิ้มลองไม่แพ้กัน

Crispy Pork Knuckle (ขาหมูทอดกร๊อบบบบ) โดยเลือกใช้เฉพาะขาหน้าของหมู เพราะมีเนื้อเยอะกว่าขาหลัง หมักด้วยสมุนไพร ทอดจนหนังกรอบ เนื้อชุ่มฉ่ำ เสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้ม 3 แบบ อย่างวาซาบิมาโย, ซีฟู้ด และน้ำพริกมะขามสูตรลับหลังครัว

Spicy Squid Salad (ลาบปลาหมึกไข่จุก) หมึกไข่ขนาดกำลังพอดีย่างไฟอ่อนจนหอม นำมาคลุกเคล้าเครื่องลาบสูตรเกรฮาวด์ หอมข้าวคั่วรสชาติถึงใจ, Platu Platu Set (ชุดข้าวแมว) ปลาทูนางงามแม่กลองตัวโต แกะแบบไร้ก้าง คลุกเคล้ากับข้าวสวยและน้ำปลาสูตรพิเศษ เสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียงนานาชนิด อร่อยจนแมวต้องร้องไห้, Spicy E-Sarn Style Rice Vermicelli Salad (ยำขนมจีนไฮโซ) ขนมจีนเส้นสด ปลาทูแม่กลองแบบไร้ก้าง คลุกเคล้ากับน้ำยำปลาร้ารสเด็ด โรยด้วยปลาข้าวสาร กากหมูเจียว พริกแห้งทอด สะตอสดพร้อมผักแนม, Stir-Fried Prawn Bitter Bean and Shimp Paste (ข้าวกุ้งสะตอผัดกะปิ) กุ้งตัวโต หมูสับ สะตอสดแบบไม่แช่น้ำ ผัดกับซอสกะปิสูตรเด็ดเกรฮาวด์ ทานกับข้าวสวยร้อน ๆ และไข่เป็ดต้มยางมะตูม เข้ากันอย่างลงตัว,

Pork Party Patties On Rice (ข้าวหมูทอดตึกโป๊ะ) ข้าวสวยร้อนๆ ทานคู่กับหมูสับซอสปลาเค็มทอด อิ่มอร่อยลงตัว เสิร์ฟพร้อมซุปประจำวันและน้ำปลาพริกสูตรพิเศษ

Fried Salmon With Chilli and Salt (ข้าวหน้าปลาแซลมอนทอดพริกเกลือ) ปลาแซลมอนหั่นเต๋าทอดจนเหลืองกับซอสสูตรเด็ด โรยด้วยพริกสดทอดกรอบและกระเทียมกรอบปรุงรสสูตรลับหลังร้าน เสิร์ฟพร้อมซุปประจำวันและน้ำปลาพริกสูตรพิเศษ

ร้าน Greyhound Ratyo สาขา ดิ อเวนิว รัชโยธิน

เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 – 24.00 น.

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อจองโต๊ะหรือสั่งอาหารได้ที่ LINE @greyhoundcafe

รวมทั้งสามารถติดตามข่าวสารได้ทาง เว็ปไซต์ : www.greyhoundcafe.co.th/

Facebook : https://www.facebook.com/GreyhoundCafe และ Instagram : @greyhoundcafe