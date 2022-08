ยูนิโคล่ ตอกย้ำผู้นำด้านกางเกงยีนส์

กับยูนิโคล่ ยีนส์ – The New Era of Jeans ยีนส์ยุคใหม่ต้องสบายไปกับชีวิต

ด้วยกางเกงยีนส์ใส่สบายที่แมทช์กับทุกการใช้ชีวิตและทุกกิจกรรม

4 สิงหาคม 2565, กรุงเทพฯ – ยูนิโคล่ แบรนด์เครื่องแต่งกายระดับโลก มุ่งพัฒนาไอเทมหลักอย่างกางเกงยีนส์อย่างต่อเนื่องตามปรัชญาไลฟ์แวร์ ที่ผสานนวัตกรรมเข้ากับฟังก์ชัน พร้อมมอบความสบาย ตอบโจทย์ชีวิตยุคใหม่ที่เน้นความคล่องตัวในการใช้ชีวิต ให้ได้สนุกกับทุกไลฟ์สไตล์

โดยในครั้งนี้ ได้ตัวแทนคนดังหลากหลายไลฟ์สไตล์ ที่มาถ่ายทอดเรื่องราวการใช้ชีวิตไปกับกางเกงยีนส์ยูนิโคล่ ทั้งคุณมาริโอ้ เมาเร่อ ตัวแทนสาย Biker, คุณอาเล็ก ธีรเดช ตัวแทนสาย Food Lover, คุณมิ้นท์ I Roam Alone ตัวแทนสาย Traveler และ คุณเกรซ กาญจน์เกล้า ตัวแทนสาย Dance Lover

สาย Biker

กางเกงยีนส์กับมอเตอร์ไซค์เป็นของคู่กันตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้ว เพราะมันให้ลุคแอนด์ฟีลที่ทะมัดทะแมง ลุยๆ เซอร์ๆ และ เท่ เหมาะกับการขี่มอเตอร์ไซค์เป็นที่สุด อีกทั้งการขี่มอเตอร์ไซค์นานๆ ก็มีข้อจำกัดในการเลือกกางเกงยีนส์เช่นกัน ดังนั้นกางเกงยีนส์ที่เลือกมาใส่ขี่มอเตอร์ไซค์นั้นต้องยืดหยุ่นสูง ผ้านุ่มสบาย ไม่บาดตัวเวลาที่ใส่หรือต้องขยับท่าทางในอิริยาบถต่างๆ จะก้าวขึ้นลง คร่อมมอเตอร์ไซค์ หรือยกขาก็ไม่ติด อย่างกางเกงยีนส์ของยูนิโคล่ รุ่น Ultra Stretch Skinny Fit Jeans ที่ตอบโจทย์ทั้งหมดที่เหล่าไบค์เกอร์ต้องการ เป็นนิยามใหม่ของกางเกงยีนส์สวมใส่สบาย พร้อมทรงสกินนี่ที่ใส่แล้วเท่ และเข้ากับการมิกซ์แอนด์แมทช์ไม่ว่าสไตล์ไหน ไม่ได้รัดหรือแนบเนื้อจนเกินไป ทำจากผ้าเดนิมแท้ที่เสริมประสิทธิภาพความยืดหยุ่นที่มีอัตราการคืนตัวสูง รูปทรงของกางเกงยีนส์ผ้ายืดจะไม่เปลี่ยนเมื่อสวมใส่ และช่วงเข่ากระชับไม่โป่งพอง มีสีให้เลือกหลายสีตามลุคที่ต้องการ ทั้งยีนส์สีเทาหม่นๆ หน่อย สีดำเข้มๆ หรือสีเดนิมน้ำเงินแบบฟอกๆ หรือเดนิมแบบน้ำเงินเข้มทั้งตัว

มาริโอ้ เมาเร่อ ตัวแทนสาย Biker กล่าวว่า “สาย Biker แบบผม ก็จะชอบออกทริป นอกจากจะมองหายีนส์ที่ใส่แล้วดูเท่แล้ว เรื่องความยืดหยุ่นก็สำคัญมากเวลาที่จะก้าวขึ้นลงหรือขับบิ๊กไบค์ กางเกงยีนส์ยูนิโคล่ตอบโจทย์ทั้งสองข้อเลยครับ”

สาย Food Lover

สาย Food Lover ที่ชอบตระเวนตามรอยร้านดัง ร้านใหม่ อยู่ไกลแค่ไหนต้องได้ลอง น่าจะรู้ดีว่ากางเกงที่ใส่สบายนั้นจำเป็นแค่ไหนสำหรับสายนี้ เพราะกางเกงยีนส์ที่มอบความสบายใส่การสวมใส่ ไม่อึดอัดเวลาที่ทานอาหารเข้าไปแล้วหน้าท้องจะมีการขยาย เป็นอะไรที่เหมาะกับสายนี้มากๆ ลองกางเกงยีนส์ของยูนิโคล่รุ่น Ultra Stretch Skinny Fit Jeans กินเท่าไหร่ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องความฟิต เพราะยืดหยุ่นมาก เนื้อผ้านิ่ม ทำให้นั่งกินแล้วไม่อึดอัด ไม่ต้องปลดกระดุม พร้อมทรงที่สวย สามารถมิกซ์แอนด์แมทช์กับอะไรก็ง่าย และใส่ได้หลายโอกาส ทั้งวันที่จะไปตะลุยกินของอร่อย หรือวันที่ทำกิจกรรมอื่นๆ ก็ได้เช่นกัน

อาเล็ก – ธีรเดช เมธาวรายุทธ ตัวแทนสาย Food Lover เผยว่า “กางเกงยีนส์ยูนิโคล่เหมาะกับคนชอบไปตะลุยกินอย่างผม เพราะต่อให้กินเยอะแค่ไหน ก็ไม่รู้สึกอึดอัด ใส่สบาย และยืดหยุ่นมากครับ”

สาย Dance Lover

สาวๆ ที่มีไลฟ์สไตล์ที่แอคทีฟ ไม่อยู่นิ่ง ชอบเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา เสื้อผ้าที่มีความยืดหยุ่นสูง เนื้อผ้าสบายผิว จึงเป็นอะไรที่เหมาะกับคนไลฟ์สไตล์แนวนี้มาก ยูนิโคล่ขอแนะนำกางเกงยีนส์ Loose Cropped Jeans สำหรับสาวๆ ที่ชอบเต้นทั้งหลาย ทั้งเคป๊อป ฮิปฮอป แจ๊ส ทุกแนว เพราะกางเกงยีนส์รุ่นนี้ ออกแบบมาเพื่อรองรับการเคลื่อนไหวร่างกายเยอะๆ เพราะทั้งใส่สบายแบบไม่เหมือนใส่กางเกงยีนส์อยู่ มอบความยืดหยุ่นสูง จะย่อหรือยืดท่าต่างๆ เร็วๆ ก็ซับพอร์ตได้หมด ไม่มีติดขัด ทรงสวยแถมเป็นเอวสูง เน้นสรีระของผู้หญิง ยิ่งเหมาะกับการเต้นขึ้นไปอีก นอกจากนี้ยังมีให้เลือกหลายสีตั้งแต่ขาว ยีนส์สีอ่อน ไล่เฉดไปจนถึงยีนส์สีเข้ม และไซส์ที่หลากหลาย เหมาะกับสรีระของผู้หญิงทุกคนอย่างแน่นอน และยังมีดีไซน์ทรงครอปที่เหมาะกับสาวเต้นสายชิคอีกด้วย

เกรซ – กาญจน์เกล้า ด้วยเศียรเกล้า ตัวแทนสาย Dance Lover เล่าว่า “คนรักการเต้นแบบเกรซ มองหากางเกงยีนส์ที่ใส่สบายและมีดีไซน์ที่อินเทรนด์ กางเกงยีนส์ยูนิโคล่ทำให้เกรซแดนซ์ออกสเตปได้อย่างไม่ติดขัด เต้นได้พริ้ว เพราะเนื้อผ้าเบา และ นุ่มมาก แถมสไตล์ยังชิคอีกด้วย”

สาย Traveller

สำหรับสายท่องเที่ยวแล้ว การเลือกเสื้อผ้าไปแต่ละทริป เสื้อผ้าตัวนั้นต้องมีฟังก์ชั่นครบ ใส่ได้หลากหลายโอกาส ใส่สบาย ไม่ต้องดูแลมาก พร้อมให้คุณได้เดินทางทั้งวัน กางเกงยีนส์ที่มีความเบาใส่สบาย จึงเป็นไอเทมที่ตอบโจทย์และเหมาะกับไลฟ์สไตล์สายท่องเที่ยวมากเป็นพิเศษ ลองกางเกงยีนส์ Loose Cropped Jeans กางเกงยีนส์ทรงหลวม ขาสี่ส่วน เนื้อผ้านิ่ม น้ำหนักเบา ใส่สบายไม่อึดอัด จะใส่ขึ้นเครื่องก็ได้ ลุกนั่งก็สบาย ครบทั้งฟังก์ชั่น สไตล์ พร้อมให้คุณลุยไปทุกที่ทั้งทริปหน้าร้อน หรือหน้าหนาว พกไปตัวเดียวก็เอาอยู่กับทุกลุค ทุกกิจกรรม ใส่สบายไม่ว่าจะเจอสถานการณ์หรือ ทริปแบบไหน

มิ้นท์-มณฑล กสานติกุล จากเพจ I Roam Alone ตัวแทนสาย Traveller กล่าวว่า “การเดินทางคือชีวิตของมินท์ กางเกงยีนส์ยูนิโคล่ทำให้มินท์เดินทางได้อย่างคล่องตัว เพราะผ้ายีนส์เบาสบาย ใส่แล้วไม่อึดอัด ไม่ว่าจะเดิน จะวิ่ง นั่งรถ ตอบโจทย์ทุกอย่าง”

ในด้านของคุณภาพนั้น ยูนิโคล่ได้ร่วมผลิตผ้ายีนส์กับ Kaihara (ไคฮาระ) ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิตหลักของยูนิโคล่ ผู้เชี่ยวชาญเรื่องยีนส์จากประเทศญี่ปุ่น ที่ขึ้นชื่อเรื่องคุณภาพยีนส์มาอย่างยาวนาน มั่นใจได้เลยว่ากางเกงยีนส์ยูนิโคล่ของคุณเปี่ยมด้วยคุณภาพและประสิทธิภาพแน่นอน ยิ่งไปกว่านั้น ยูนิโคล่ยังมุ่งมั่นเรื่องการพัฒนายีนส์ โดยก่อตั้ง

ศูนย์นวัตกรรมกางเกงยีนส์ หรือ Jeans Innovation Center ในลอสแอนเจลิสขึ้นเมื่อปี 2017 เพื่อเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนากางเกงยีนส์แบบดั้งเดิม ซึ่งนครลอสแอนเจลิสได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งกางเกงยีนส์ที่มีข้อมูลและผู้ผลิตผ้าจำนวนมากมารวมตัวกัน ศูนย์นวัตกรรมในลอสแอนเจลิสแห่งนี้มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพและกระบวนการผลิตกางเกงยีนส์ทุกขั้นตอน ดูแลตั้งแต่เส้นด้ายที่ใช้ผลิตผ้าเดนิม พร้อมกับการพัฒนาเนื้อผ้าและกรรมวิธีการผลิต นอกจากนี้ยังมีการทดลองสวมใส่ทุกวันเพื่อพัฒนารูปทรงของกางเกงอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ยูนิโคล่ผลิตกางเกงยีนส์โดยใส่ใจในเรื่องของความยั่งยืน โดยมีนวัตกรรมในการผลิตที่ช่วยลดการใช้น้ำ ลดสารเคมี เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่เรียกว่า BlueCycle Jeans นวัตกรรมแห่งความยั่งยืนของยูนิโคล่ที่ตั้งใจผลิตกางเกงยีนส์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยลดปริมาณการใช้น้ำในกระบวนการแต่งผิวผ้าลงถึง 99%* ทำให้การแต่งผิวกางเกงยีนส์คงมาตรฐานได้ดังเดิมแต่ใช้น้ำเพียงหนึ่งถ้วยชาเท่านั้น ถือเป็นวิธีที่ช่วยสร้างสายการผลิตเสื้อผ้าที่สะอาดขึ้น เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอีกด้วย

ร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ของการใส่ยีนส์จากมุมมองการใช้ชีวิตของเหล่า 4 คนดังได้ที่งาน UNIQLO Jeans : The New Era of Jeans ที่ชั้น 1 (Zone A, ฝั่งเซ็นทรัล) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว ตั้งแต่วันที่ 4 – 7 สิงหาคมนี้ นอกจากนี้ ผู้มาร่วมงานยังพบกิจกรรมพิเศษมากมาย อาทิ ตู้ Display กางเกงยีนส์ที่ออกแบบตาม Lifestyle ของ 4 คนดังข้างต้น, ตู้ถ่ายรูปวงล้อ และยังมีกิจกรรม DIY ป้ายกางเกงยีนส์แบบหนัง เพียงซื้อกางเกงยีนส์ยูนิโคล่ในราคาปกติ ระหว่าง 4 – 7 สิงหาคม 2565 ที่ร้านยูนิโคล่สาขา หรือ ออนไลน์สโตร์ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.uniqlo.com/th/th/men/bottoms/jeans

พร้อมร่วมสัมผัสยีนส์ยุคใหม่ต้องสบายไปกับชีวิตไปกับกางเกงยีนส์ยูนิโคล่พร้อมกันที่ร้านยูนิโคล่ทั่วประเทศ หรือช้อปตลอด 24 ชั่วโมงทางออนไลน์สโตร์ที่ Uniqlo.com/th หรือ ดาวน์โหลดยูนิโคล่แอพลิเคชันเพื่อรับข่าวสารและสิทธิพิเศษจากยูนิโคล่ก่อนใคร